రాజమహేంద్రవరంలో కలకలం రేపుతున్న కిడ్నీ వ్యాధులు - ఇద్దరు మృతి

రాజమహేంద్రవరంలో కిడ్నీ వ్యాధుల కలకలం - చాడేశ్వరి నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 14 మందికి కిడ్నీ సమస్యలు, ఇద్దరు మృతి చెందడంతో సర్వత్రా ఆందోళన, పాల కల్తీ వల్లేనని అనుమానిస్తున్న స్థానికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 7:28 AM IST
Kidney diseases in Rajamahendravaram: రాజమహేంద్రవరంలోని చాడేశ్వరి నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కిడ్నీ వ్యాధులు స్థానికులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఒకే ప్రాంతంలో 14 మందికి వ్యాధులు సోకడం అందులోనూ ఇద్దరు మృతి చెందడంపై అందరూ భయంతో వణికిపోతున్నారు. వ్యాధులకు కల్తీ పాలే కారణమనే అనుమానాలు సైతం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతున్నాయి. దాంతో పాల నమూనాలను ల్యాబ్లకు పంపించిన అధికారులు అనంతరం ఇంటింటి సర్వేను చేపట్టారు.
రాజమహేంద్రవరంలో ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన పలువురు కిడ్నీ వ్యాధి బారిన పడి ఆసుపత్రుల్లో చేరడంతో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. లాలాచెరువు సమీపం చౌడేశ్వరినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 15వ తేదీ తర్వాత నుంచి వాంతులవడం, మూత్రవిసర్జన కాకపోవడం, పొట్ట ఉబ్బడం తదితర సమస్యలతో ఒక్కొక్కరుగా 14 మంది ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వీరిలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ఇద్దరు మృతి: బాధితుల్లో ప్రధానంగా ఎక్కువ మంది 60 ఏళ్లు పైబడినవారే కాగా అందులో 5 నెలల శిశువు, మూడేళ్ల బాలుడు సైతం ఉండటం గమనార్హం. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అనారోగ్యానికి గురవడంతో వారు ఆసుపత్రి సిబ్బంది అధికారులకు హుటాహుటిన సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఈ విషయం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. భాగిశెట్టి కనకరత్నం అనే మహిళకు కిడ్నీలు దెబ్బతినగా ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చేర్పించారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆమె చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం మృతి చెందినట్లు ఆమె కుమారులు తెలిపారు.
పాల కల్తీ జరిగిందేమోననే అనుమానం: మరో బాధితురాలు తాడి కృష్ణవేణి కాకినాడ జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం కన్నుమూశారు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలోని 5 ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో 12 మంది కిడ్నీ వ్యాధిగ్రస్తులు చికిత్స పొందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆసుపత్రుల పాలైన బాధితులందరికీ ఒకే వ్యక్తి పాలు పోస్తుండటంతో అక్కడే కల్తీ జరిగి ఉండొచ్చని వైద్యాధికారులు, బాధితులు పోలీసులకు తెలిపారు. కోరుకొండ మండలానికి చెందిన గణేశ్ అనే వ్యాపారి వీరందరికీ పాలు పోస్తున్నట్లు గుర్తించడంతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఇంటింటి సర్వే: శివరాత్రి రోజు పాలు, పెరుగు చేదుగా అనిపించాయని కొంతమంది బాధితులు అంటున్నారు. బాధితుల నుంచి సేకరించిన రక్త, మూత్ర నమూనాలను టాక్సికాలజీ పరీక్షకు పంపించారు. పాల నమూనాలను హైదరాబాద్, విశాఖలోని ఆహార పరిశోధన కేంద్రాలకు పంపించామని నివేదికలు వచ్చిన తర్వాత అసలు కారణం తెలుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
గణేశ్ రోజూ ఎవరికి పాలు పోస్తున్నాడో వివరాలు సేకరించి, ఆయా కుటుంబాలను సర్వే చేయాలని కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి అధికారులను ఆదేశించారు. ఘటనపై ఎంపీ పురందేశ్వరి ఆరా తీశారు. జిల్లా అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బాధితులందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు.
అనూరియా కేసులపై అప్రమత్తం: అంతేకాకుండా అనూరియా అనుమానిత కేసులపై వైద్యారోగ్య శాఖ అప్రమత్తంగా ఉందని కమిషనర్ వీరపాండియన్ తెలిపారు. పాలు, నీరు, ఇతర నమూనాలు సేకరించామని, వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశామని వివరించారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నవారి ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
"గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గణేశ్ అనే వ్యక్తి మాకు పాలను పోస్తున్నాడు. కానీ ప్రస్తుతం పాల కల్తీ వల్లనే అనారోగ్యపాలయ్యారని మేం అనుమానిస్తున్నాం. కిడ్నీ వ్యాధి బారిన పడిన వారిలో చాలా మంది 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఉన్నారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. అంతేకాకుండా ఇద్దరు చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. బాధితులందరికీ మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం"-స్థానికులు
