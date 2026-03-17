గ్యాస్​ కోసం ట్రాక్టర్లపై వచ్చిన వినియోగదారులు - గోడౌన్​ దగ్గర బారులు

గుంటూరు జిల్లాలో గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్ద బారులు తీరిన వినియోగదారులు - వారం నుంచి గ్యాస్ సిలిండర్లు గ్రామాలకు రాలేదంటూ ఆరోపణ - సిలిండర్లు తీసుకుని గ్యాస్ గిడ్డంగి వద్దకు వచ్చిన వినియోగదారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 2:22 PM IST

Updated : March 17, 2026 at 2:36 PM IST

Consumers Queue For Gas Cylinders in Guntur District: పశ్చిమాసియా యుద్ధ నేపథ్యంలో గ్యాస్​పై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇప్పటికే కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సప్లై తగ్గిపోయింది. అయితే డెమొస్టిక్​ గ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుందనే వదంతులతో గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడులో గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్ద వినియోగదారులు బారులు తీరారు. ఉదయం నుంచి గ్యాస్ ఏజెన్సీ కేంద్రం వద్ద గ్యాస్ కోసం వినియోగదారులు వేచి చూస్తున్నారు.

తాజాగా గ్యాస్ గిడ్డంగి కేంద్రం తెరవగానే ఒక్కసారిగా గ్యాస్ కోసం వినియోగదారులు ఎగబడ్డారు. వాహనాలు, ట్రాక్టర్లపై ఖాళీ గ్యాస్ సిలిండర్లు తీసుకుని వచ్చి గ్యాస్​ గోడౌన్​ దగ్గర వేచి చూస్తున్నారు. ఆన్​లైన్​లో గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నాక 40 రోజుల వరకు బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం లేదని ఫోన్​లకి సందేశాలు వస్తున్నాయని వినియోగదారులంతా వాపోతున్నారు. ప్రస్తుతం గ్యాస్​పై తామంతా ఆధారపడి వున్నామని, అందుబాటులో లేకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవని వినియోగదారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గ్యాస్ కొరత కారణంగా హోటళ్లు బంద్: ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు బండ్లు పలు గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి ఉండగా అవి రాకపోవడంతో వినియోగదారులు నేరుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్దకు వచ్చారు. దీంతో రహదారి పైనే గ్యాస్ కోసం వినియోగదారులు భారీ ఎత్తున బారులు తీరారు. అయితే గ్యాస్ ఇబ్బందులు లేవని ప్రభుత్వం చెప్తున్నప్పటికీ కొంతమంది వినియోగదారులు మాత్రం ముందస్తుగానే అదనపు సిలిండర్లు కోసం వస్తున్నారు. గ్యాస్ కొరత కారణంగా కొన్ని హోటళ్లు సైతం ఇటీవల మూతపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే.

కృష్ణాజిల్లా గ్యాస్ కష్టాలు: కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నంలో సామాన్య ప్రజలు గ్యాస్ కష్టాలు పడుతున్నారు. మచిలీపట్నం వద్ద ఇండియన్ గ్యాస్ కంపెనీ గోడౌన్ వద్ద గ్యాస్ కోసం వినియోగదారులు బారులు తీరారు. గ్యాస్ బండలను క్యూలో పెట్టి మరీ ప్రజలు నిరీక్షిస్తున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్లను కొంతమంది గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు కావాలనే కృత్రిమ కొరతను సృష్టిస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా వినియోగదారులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పిస్తున్నా చాలా మందిలో మార్పు రావడం లేదని, ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ ఉన్నా మళ్లీ గ్యాస్ కోసం వస్తున్నారని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

గ్యాస్ సిలిండర్​ల కోసం క్యూలు: శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం మండలం గొట్లూరు గ్రామంలో సిలిండర్ల కోసం గ్రామస్థులు స్థానిక సచివాలయం వద్ద ఖాళీ సిలిండర్లను చేత పట్టుకొని వందల మంది బారులు తీరారు. దాంతో ధర్మవరం నుంచి గ్యాస్ సరఫరా చేసే గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు వాహనాల్లో తీసుకొచ్చి మరీ గ్యాస్ సిలిండర్లను పంపిణీ చేశారు.

ఉగాది రంజాన్ పండుగల సందర్భంగా గ్రామంలో దాదాపు 300 కుటుంబాలు ఒకే మారు గ్యాస్ బుక్ చేసుకోవడంతో అందరూ ఒకేసారి సిలిండర్ల కోసం వచ్చారని ఈ సందర్భంగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఎండను సైతం లెక్క చేయకుండా క్యూ వరుసలో నిలబడి మరీ వంటగ్యాస్ సిలిండర్లను లబ్ధిదారులు తీసుకెళ్లడం గమనార్హం.

"ఆన్​లైన్​లో గ్యాస్ బుక్ చేసుకున్నాక 40 రోజుల వరకు బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం లేదని ఫోన్​లకి సందేశాలు వస్తున్నాయి. ఈరోజు గ్యాస్ సిలిండర్లు బండ్లు మా గ్రామాలకు వెళ్లాల్సి ఉండగా అవి రాకపోవడంతో మేమంతా గ్యాస్ గిడ్డంగి వద్దకు చేరుకున్నాం. ప్రస్తుతం గ్యాస్ పై మేమంతా ఆధారపడి వున్నాం. అందుబాటులో లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతాం. మా ఈ సమస్యను పరిష్కరించాల్సిందిగా స్థానిక అధికారులను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం". -గ్యాస్ వినియోగదారులు

