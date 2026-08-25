గోదావరి పులస పేరుతో మోసం - వలలో చిక్కకపోయినా మార్కెట్లో దర్శనం
'పులస' పేరుతో భారీ మోసం - స్థానిక మత్స్యకారుల వలలకు అందని వైనం - మార్కెట్లో మాత్రం విరివిగా దర్శనం - ఒడిశా, బంగాల్ నుంచి రోడ్డు మార్గంలో వస్తున్న 'విలసలు'
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 3:16 PM IST
Fake Godavari Pulasa Fish : గోదావరి జిల్లా అనగానే గుర్తొచ్చే వాటిలో 'పులస' చేపకు ఉండే క్రేజే వేరు. ఈ పేరు వింటేనే మాంసాహార ప్రియుల నోళ్లలో నీళ్లూరుతాయి. పులస రుచి చూసేందుకు ఎంతోమంది వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసేందుకు వెనుకాడరు. అయితే ఇదే అదునుగా భావిస్తున్న మోసపూరిత వ్యాపారులు, వినియోగదారులను మాటలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. గోదావరిలో అసలు పులసలే దొరకకపోయినా, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చి పులసలంటూ విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
వలలో చిక్కని పులసలు : కొన్నేళ్ల కిందట గోదావరికి వరద నీరు వచ్చిందంటే చాలు, పులసల సందడి విపరీతంగా ఉండేది. కానీ, గడిచిన కొన్నేళ్లుగా గోదారిలో పులస జాడ కరవైందని స్థానిక మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మత్స్యశాఖ అధికారులూ ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తున్నారు. నరసాపురం నుంచి సిద్ధాంతం వరకు గోదావరిలో వేటాడే మత్స్యకారులను సంప్రదించగా, ఈసారి గోదావరికి కొత్త నీరు వచ్చినా తమ వలలకు ఒక్క పులస కూడా చిక్కలేదని చెబుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న గోదావరి జిల్లాల ఎఫ్డీవోలను ఆరా తీయగా, గత రెండు మూడు సీజన్ల నుంచి గోదావరిలో మత్స్యకారుల వలలకు పులసలు చిక్కిన దాఖలాలే లేవని స్పష్టం చేశారు.
మరి మార్కెట్లో కనిపిస్తున్నవి ఏంటి? : గోదావరి జిల్లాల్లో నది పొడవునా 'అసలైన గోదావరి పులసలు' అని బోర్డులు పెట్టుకుని మరీ కొందరు విక్రయిస్తున్నారు. అయితే ఇవి అసలు గోదావరిలో దొరికినవి కానే కాదు. ఒడిశా, బంగాల్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి రోడ్డు మార్గంలో వలస వచ్చిన 'విలసలు' ఇవి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీటిని 'విలసలు' అని నిజం చెబుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం అచ్చం అసలుసిసలైన పులసలే అంటూ నమ్మబలుకుతూ విక్రయిస్తున్నారు. వినియోగదారుడి బలహీనతను బట్టి కిలో రూ. 2 వేల నుంచి ఏకంగా రూ. 5 వేల వరకు ధర నిర్ణయించి అమ్ముతున్నారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు, ప్రయాణికులు వీటిని అసలైన గోదావరి పులసలుగా భ్రమించి రెట్టింపు ధర చెల్లించి మోసపోతున్నారు.
ఎందుకు కనుమరుగవుతున్నాయి? : గోదావరిలో పులసల రాక పూర్తిగా తగ్గిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని మత్స్యశాఖ ఏడీ ఎల్ఎల్ఎన్ రాజు తెలిపారు. నదిలో పూడిక పేరుకుపోవడం, వాటి గమనానికి అనుకూలంగా నీటి ప్రవాహం లేకపోవడం ఇందుకు ప్రధాన కారణమన్నారు. దీనికి తోడు నదిలో పెరుగుతున్న కాలుష్యం, ముఖద్వారాల్లో ఏర్పడుతున్న ఒడుదొడుకుల వల్ల పులసలు గోదావరిలోకి రావడం పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఏటా సీజన్ వస్తోంది కదా అని కళ్లు మూసుకుని కొనుగోలు చేస్తే మోసపోవడం ఖాయమని, స్థానిక మత్స్యకారుల వద్దే దొరకని పులసలు మార్కెట్లో విరివిగా కనిపిస్తున్నాయంటే అది కచ్చితంగా మోసమేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గోదావరిలో చిక్కిన తొలి 'పులస' - ధర ఎంతో తెలుసా?