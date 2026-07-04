ఈకేవైసీ కాలేదని గ్యాస్ కనెక్షన్ కట్ చేశారా - ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్
గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలు అరికట్టడానికి 2023లో మొదలైన కేవైసీ - జూన్ 30న లాస్ట్ డేట్ - నేటికి ఈకేవైసీ దూరంగా కొందరు వినియోగదారులు - దీంతో చర్యలకు ఉపక్రమించిన గ్యాస్ ఏజెన్సీలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 3:35 PM IST
Restore Gas Connection Steps : అక్రమ గ్యాస్ కనెక్షన్లు, రాయితీ దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం 2023లో ఈ-కేవైసీని ప్రవేశపెట్టింది. గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఆధార్తో అనుసంధానం చేయడం సహా ముఖగుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ విధానాలతో వినియోగదారుల ఈ-కేవైసీ (ఎలక్ట్రానిక్ -నో యువర్ కస్టమర్) పూర్తి చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలుగా బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథెంటికేషన్ (బీబీఏ) ప్రక్రియ కొనసాగింది.
ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు తప్పవని పలుమార్లు ఆయిల్ కంపెనీలు, పౌరసరఫరాల అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం ఓ స్పష్టతనిస్తూ జూన్ 30 వరకు విధించిన గడువు పూర్తైంది. నిర్ణీత గడువు ముగిసినా నేటికీ రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోలేదు. దీంతో వారికి ఆయిల్ కంపెనీలు షాక్ ఇచ్చాయి. వారి గ్యాస్ కనెక్షన్లను తాత్కాలికంగా తొలగిస్తూ ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు గ్యాస్ సరఫరా ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. దీంతో బుకింగ్ జరగదని చెబుతున్నారు. ఇందుకు గల కారణాలతో పాటు తిరిగి గ్యాస్ కనెక్షన్ పునురుద్ధరణ కోసం ఈ స్టెప్స్ పాటించాలని వివరిస్తున్నారు.
LPG Gas E-KYC Update 2026 : వినియోగదారుల్లో అవగాహన లేమి, వృద్ధులు, కూలీ పనులకు వెళ్లేవారి చేతి ముద్రలు మారిపోయి పలుమార్లు ప్రయత్నించినా బయోమెట్రిక్ ప్రక్రియ పూర్తి కాకపోవడంతోనూ విసుగు చెంది వదిలేస్తున్నారని గ్యాస్ సరఫరా ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పేర్కొంటున్నారు. కొందరు ఉపాధి నిమిత్తం ఇతర దేశాలు, రాష్ట్రాలకు వెళ్లడం, గ్యాస్ కనెక్షన్కు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రం పోగొట్టుకోవడం కూడా కారణమని వివరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇంటి పెద్ద లేదా మహిళల పేరిట ఉన్నాయని వారిలో చాలామంది మరణించినా, ఆ కనెక్షన్లను వారసుల పేరిట మార్చకుండా కుటుంబ సభ్యులు అలాగే కొనసాగిస్తుండటంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొందని గ్యాస్ సరఫరా ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
చిత్తూరు జిల్లాలో సుమారు 5.09 లక్షల మంది గ్యాస్ వినియోగదారులు ఉన్నారు. నిర్ణీత గడువులోపు ఈకేవైసీ చేసుకోకపోవడంతో సుమారు 12,000ల కనెక్షన్లు తాత్కాలిక తొలగింపు జాబితాలో చేర్చారు. దీంతో బుకింగ్ జరగదని గ్యాస్ సరఫరా ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. తాత్కాలికంగా బుకింగ్ నిలుపుదల చేసిన గ్యాస్ కనెక్షన్లను వినియోగదారులు పునరుద్ధరించుకోవచ్చని చెప్పారు. ఆయా గ్యాస్ ఏజెన్సీ కార్యాలయాల్లో వేలిముద్ర, ఈకేవైసీ చేయించుకోవాలన్నారు. తక్షణమే గ్యాస్ కనెక్షన్ పునరుద్ధరణ అవుతుందని, తాత్కాలిక తొలగింపు రద్దవుతుందని వివరించారు. ఆ తర్వాత యథావిధిగా గ్యాస్ బుకింగ్ జరుగుతుందని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
ఇవీ వివరాలు :
- జిల్లాలో సిలిండర్ల సరఫరా ఏజెన్సీలు : 42
- గ్యాస్ వినియోగదారులు : 5,09,147
- ఈకేవైసీకి దూరమైనది : 12,000ల మంది
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