రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న గ్యాస్ కష్టాలు - ఏజెన్సీల వద్ద జనం బారులు

ETV Bharat / state

రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న గ్యాస్‌ కష్టాలు - సామాన్యులకు తప్పని తిప్పలు - గ్యాస్‌ కోసం ఏజెన్సీల వద్ద బారులు తీరుతున్న వినియోగదారులు - స్టాక్‌ ఆలస్యమవడం వల్ల సరఫరాలో ఇబ్బందులు వస్తున్నాయంటున్న నిర్వాహకులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 21, 2026 at 12:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Gas Shortage Chaos in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు తిప్పలు తప్పటం లేదు. గ్యాసు కొరత లేదని అధికారులు చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. గ్యాస్‌ డెలివరీ కోసం ఏజెన్సీ వద్ద వినియోగదారులు బారులు తీరుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల నో స్టాక్‌ అంటూ బోర్డులు పెడుతుండటంతో ప్రజలు అయోమయానికి గురవుతున్నారు.

గ్యాస్​ ఏజెన్సీల వద్ద బారులు తీరుతున్న కస్టమర్లు : గ్యాస్ కష్టాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాల్లో వంట గ్యాస్‌ కొరత తీవ్ర రూపం దాలుస్తోంది. పలుచోట్ల ఖాళీ సిలిండర్లతో వినియోగదారులు క్యూలు కట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బుక్‌ చేసుకొన్న మూడు, నాలుగు రోజులకు కూడా గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ డెలివరీ కాకపోవడంతో వినియోగదారులు ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్నారు. ఉదయం నుంచి గ్యాస్ కోసం పడిగాపులు కాస్తున్నా, సరిపడే గ్యాసు లేక చాలా మంది ఉట్టి చేతులతో వెనుదిరుగుతున్నారు.

స్టాక్​ ఆలస్యమైనందు వల్లే ఇబ్బందులు : ఆదిలాబాద్‌లో ఉన్న 3 ఏజెన్సీల్లో ఒకటి మినహాయిస్తే మిగిలిన రెండు ఏజెన్సీలకు వచ్చే గ్యాసు వివరాలేవీ వెల్లడి కావటం లేదు. నిర్మల్‌, మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్‌ ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. ఫోన్లలో డెలివరీ అయినట్లు సందేశం వచ్చిందని ఏజెన్సీని సంప్రదిస్తే వారు చెప్పే సమాధానంతో ప్రజలు అయోమయంలో పడుతున్నారు. ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు వాటిని బ్లాక్‌ మార్కెట్​లో అమ్ముకుంటున్నారని వినియోగదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే నిర్వాహకుల నుంచి మాత్రం భిన్నమైన స్వరం వినిపిస్తోంది. స్టాక్‌ ఆలస్యమైనందున కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని, స్టాక్‌ వస్తే అందరికీ గ్యాస్‌ సర్దుబాటు చేస్తామని వారు చెబుతున్నారు. గృహ వినియోగానికి సంబంధించిన వంట గ్యాసును కొంతమంది ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు బ్లాక్‌లో అమ్ముకుంటున్నారన్న వాదన కస్టమర్లలో బలంగా వినిపిస్తోంది. అధికారులు దీనిపై దృష్టి సారించి, సామాన్యులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని కోరుతున్నారు.

"గ్యాస్​ డెలివరీ ఇచ్చినట్లుగా మాకు మెసేజ్​లు వస్తున్నాయి. కానీ గ్యాస్​ పంపిణీ మాత్రం ఇంకా చేయలేదు. ఇక్కడకు వచ్చి అడిగితే అందరికీ అవే మేసేజ్​లు వస్తున్నాయి. లైన్​లో నిలబడు అని చెబుతున్నారు. డెలివరీ చేసినప్పుడు లైన్​లో మేమెందుకు నిలబడాలి. మేము ప్రైవేట్ జాబులు చేసుకుని బతుకున్నాం. ఉద్యోగాలకు వెళ్లకుండా ఇలా రోజూ లైన్​లో నిలబడమంటారా? సిబ్బంది మాతో ర్యాష్​గా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రతి ఒక్కరికీ ఉన్న సమస్య ఏంటంటే సమయం వృథా అవుతుంది. డోర్​ డెలివరీ చేయాల్సిన కంపెనీలు అలా చేయడం లేదు. ప్రతి ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి సిలిండర్లను ఇక్కడ పెట్టుకుని నిలబడుతున్నాం. స్కూళ్లకు వెళ్లాల్సిన పిల్లలకు, పనులకు వెళ్లాల్సిన పెద్దలకు ఇబ్బంది కలుగుతోంది. గ్యాస్ నిర్వాహకులు, ప్రభుత్వాలు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం."- స్థానికులు

ఇంకా ఎన్ని రోజులు వేచి చూడాలి : నాకు గ్యాస్​ రాకుండానే డెలివరీ అయినట్లుగా సెల్​ఫోన్​లో మెసేజ్​ వచ్చింది. ఇదే విషయం గ్యాస్​ ఏజెన్సీ వారిని అడిగితే దానికి సాంకేతిక సమస్య ఉంది అని చెబుతున్నారు. మరో మార్గం లేక కట్టెల పొయ్యిపై వండుకుని తింటున్నాం. మేం పనులు చేసుకుంటూ బతికే వారం. గ్యాస్​కోసం మూడు రోజుల నుంచి లైన్లో ఉంటూనే ఉన్నాం. ఇలా ఎన్ని రోజులు నిలబడి ఉండాలి. అధికారులు చొరవ చూపాలని కోరుతున్నా' అని మరో వ్యక్తి వాపోయారు.

"ప్లాంట్​ నుంచి వాహనాలు రావడంలో జాప్యం అవ్వడం వల్ల పంపిణీ కొంత ఆలస్యమవుతుంది. సిలిండర్లు లేవు అనే వార్తలను ఎవరూ నమ్మొద్దు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వార్తలు అవాస్తవం. జిల్లా యంత్రాంగం కూడా అదే విషయాన్ని అందరికీ చెబుతున్నారు. ప్రజలెవ్వరూ ఆందోళన చెందవద్దని సూచిస్తున్నాం. - గ్యాస్ ఏజెన్సీ సిబ్బంది

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.