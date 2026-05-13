మధ్యవర్తినంటే కుదరదు - సేవాలోపం జరిగినందుకు రీఫండ్ చెల్లించండి

ఎయిర్​ ట్రావెల్ సంస్థపై వినియోగదారుల కమిషన్​లో కేసు - వినియోగదారునికి రీఫండ్ చెల్లించడంలో నిర్లక్ష్యం - బాధితురాలికి రూ. రూ.1,02,616 రీఫండ్‌, రూ.25 వేల పరిహారం చెల్లించాలని కమిషన్ ఆదేశం

CONSUMER COMMISSION ORDERS REFUND
Published : May 13, 2026 at 4:53 PM IST

Consumer Panel Orders Air Travel Agency To Refund : ట్రావెల్​ సంస్థలు మధ్యవర్తులమని చెప్పి తప్పించుకోవడం కుదరదని, ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చడంలో పూర్తి బాధ్యత వారిపై ఉంటుందని హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్​-3 స్పష్టం చేసింది. రీఫండ్ పాలసీ, వాలిడిటీ, ప్రయాణికుల హక్కులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సకాలంలో తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వారిపైనా ఉంటుందని పేర్కొంటూ బేగంపేటలోని ఎయిర్​ ట్రావెల్ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ఇండియా లిమిటెడ్​కు జరిమానా విధించింది. సదరు వినియోగదారుడికి రూ.1,02,616 రీఫండ్‌ చేయడంతో పాటు రూ.25 వేల పరిహారం, రూ.10 వేల కేసు ఖర్చులు 45 రోజుల్లో చెల్లించాలని వినియోగదారుల కమిషన్ ఆదేశించింది.

అసలేం జరిగిందంటే? : హైదరాబాద్ నగరంలోని దోమలగూడకు చెందిన సీహెచ్‌ అంబికాదేవి 2020 మార్చి 19వ తేదీన హైదరాబాద్‌ నుంచి సెయింట్‌లూయిస్‌కు బ్రిటిష్‌ ఎయిర్‌వేస్‌లో వెళ్లేందుకు ఎయిర్‌ ట్రావెల్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ ద్వారా టిక్కెట్​ను కొనుగోలు చేశారు. ఎయిర్‌పోర్టుకు సకాలంలో చేరుకున్నప్పటికీ బ్రిటిష్‌ ఎయిర్‌వేస్‌ చెక్‌ ఇన్‌ కౌంటర్‌ వద్ద బోర్డింగ్‌కు నిరాకరించారు. అందుకు వారు ఎలాంటి కారణాలు చెప్పలేదు. తర్వాత కరోనా కారణంగా ప్రయాణం సాధ్యపడలేదు.

దీంతో మళ్లీ 2022లో కొత్తగా టిక్కెట్లను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చింది. గత టికెట్‌ రీఫండ్, రీవాలిడేషన్​కు సంబంధించిన వివరాలు అడిగితే సదరు ఎయిర్‌ట్రావెల్‌ సంస్థ నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు. దీంతో అంబికాదేవి 2025లో కన్సూమర్ కమిషన్​ను ఆశ్రయించారు. రాతపూర్వక వివరణ అందించిన ఎయిర్‌ట్రావెల్‌ సంస్థ తాము కేవలం మధ్యవర్తులం మాత్రమేనని, ఎయిర్‌లైన్స్‌ తీసుకునే నిర్ణయాలపై తమకు నియంత్రణ లేదని వాదించింది.

కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన వినియోగదారుల కమిషన్‌ ఎయిర్‌ ట్రావెల్‌ సంస్థ టికెట్‌ బుక్‌ చేయడంలో భాగస్వామి అయినందువల్ల, రీఫండ్‌ పాలసీ, వాలిడిటీ, ప్యాసింజర్‌ హక్కుల గురించి సకాలంలో సమాచారం అందించాల్సిన బాధ్యత ఉందని పేర్కొంది. సమాచారం ఇవ్వకపోవడం, రీఫండ్‌ విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయడం సేవాలోపమని స్పష్టం చేస్తూ ప్రస్తుత తీర్పు వెలువరించింది. వినియోగదారుడికి రూ.రూ.1,02,616 రీఫండ్‌ చేయడంతోపాటు రూ.25 వేల పరిహారం, రూ.10 వేల కేసు ఖర్చులను చెల్లించాలని తీర్పు వెలువరించింది.

గిఫ్ట్​ డెలివరీలో జాప్యం - జరిమానా విధించిన కమిషన్ : మరో ఘటనలో వివాహ వార్షికోత్సవం కోసం ఆర్డర్‌ చేసిన గిఫ్టును సకాలంలో డెలివరీ చేయకుండా కస్టమర్​ను ఇబ్బంది పెట్టిన కమల్‌ వాచ్‌ అండ్‌ గిఫ్ట్స్‌ దుకాణానికి హైదరాబాద్‌ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్‌-3 జరిమానా విధించింది. రూ.2 వేలు రీఫండ్‌ చేయడంతో పాటు మానసిక వేదన, అసౌకర్యానికి గాను రూ.5 వేల పరిహారం, రూ.2 వేల లిటిగేషన్‌ ఖర్చులు చెల్లించాలని గిఫ్ట్స్​ దుకాణ యజమానిని ఆదేశించింది. చాంద్రాయణగుట్ట పూల్‌బాగ్‌కు చెందిన మహ్మద్‌ ఉస్మాన్‌ 2024 డిసెంబర్‌ 24వ తేదీన తన 10వ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా భార్యకు సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్​ ఇద్దామని అబిడ్స్‌లోని కమల్‌ వాచ్‌ అండ్‌ గిఫ్ట్స్‌ షాప్‌నకు వెళ్లి ‘బిగ్‌ హాఫ్‌ మూన్‌ ఫొటోఫ్రేమ్‌ (పర్సనలైజ్డ్‌ క్రిస్టల్‌ గిఫ్ట్‌)’ను కొనుగోలు చేశారు.

ఈ గిఫ్టు కోసం రూ.2 వేలు చెల్లించగా మరుసటిరోజు ఉదయం డెలివరీ చేస్తామని షాపు సిబ్బంది హామీ ఇచ్చారు. 25వ తేదీన ఉదయం గిఫ్ట్‌ సిద్ధం కాలేదు. ఆ రోజు మూడుసార్లు దుకాణానికి వెళ్లినా ఎలాంటి లాభం లేకపోయింది. చివరికి ఖాళీ చేతులతో నిరాశగా వెనుదిరగాల్సి వచ్చింది. 26న గిఫ్ట్‌ సిద్ధమైందని చెప్పినప్పటికీ ఫిర్యాది తిరస్కరించారు. ప్రతివాద షాపు నిర్వాకంతో వేడుక మొత్తం నీరుగారిపోయిందని పరిహారం ఇప్పించాలని కోరుతూ కమిషన్‌ను ఆశ్రయించారు. విచారించిన కమిషన్‌ షాపు వైపు నుంచి సేవా లోపం స్పష్టంగా ఉందని పేర్కొంటూ తీర్పు వెలువరించింది.

