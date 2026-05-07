అక్కర లేని శస్త్రచికిత్స చేసిన హాస్పిటల్​కు రూ. 50లక్షల జరిమానా

డిస్క్​ సమస్యతో బాధపడుతున్న మహిళకు ఆపరేషన్​ చేసిన వైద్యులు - సర్జరీ తర్వాత రోగి పరిస్థితి మరింత దయనీయం - వినియోగదారుల కమిషన్​ను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు - రూ.50 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని తీర్పు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 3:33 PM IST

Needless Surgery Yashoda Hospital : 'దేవుడా అని మొక్కితే దయ్యమయినట్లు' అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ మహిళ ఇటీవల ఓ ప్రైవేట్​ ఆస్పత్రికి వెళ్తే అవసరం లేకపోయినా ఆపరేషన్​ చేసి ఆమె ఆరోగ్యాన్ని మరింత పాడు చేయడంతో పాటు లక్షలు రూపాయలు ఖర్చు చేయించారు. దీంతో సదరు మహిళ వినియోగదారుల కమిషన్​ను ఆశ్రయించింది. విచారణ చేపట్టిన కమిషన్​ తాజాగా ఆ హాస్పిటల్​కు భారీ జరిమానాను విధిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది.

కేసు ఖర్చులతో సహా జరిమానా : ఈ ఘటన హైదరాబాద్‌లోని మలక్‌పేట యశోదా ఆసుపత్రిలో చోటుచేసుకుంది. దీనిపై హైదరాబాద్‌ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్‌లో బాధిత మహిళ పిటిషన్​ వేసింది. కేసు విచారణలో ఇరుపక్షాల సాక్షాల ఆధారంగా​ హాస్పిటల్​, శస్త్ర చికిత్స చేసిన స్పైన్‌ సర్జన్‌ను బాధ్యులుగా పేర్కొంటూ రూ.50 లక్షల పరిహారంతో పాటు మరో రూ.20 వేలు కేసు ఖర్చుల నిమిత్తం బాధితురాలికి చెల్లించాలని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.

అసలేం జరిగిందంటే : బాధితురాలు త్రిపుర రాష్ట్రంలోని ఉదయ్‌పుర్‌కు చెందిన ఝుమనాథ్‌. ఈమెకు గత కొంత కాలంగా లోయర్‌ బ్యాక్‌పెయిన్‌తో బాధపడుతోంది. వైద్యులను సంప్రదించి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోగా ఎల్‌5 ఎస్‌1 గ్రేడ్‌-1 స్పాండిలోలిస్థెసిస్‌ (స్లిప్‌డిస్క్‌) సమస్య ఉన్నట్టు తేలింది. యశోదా ఆసుపత్రికి చెందిన ఓ వైద్యుడు త్రిపురలోని అగర్తలాకు అప్పుడప్పుడు వెళ్లి వచ్చే క్రమంలో ఆమెను పరీక్షించాడు. ఈ ఆరోగ్య రుగ్మతకు సర్జరీ చేస్తే పూర్తిగా నయమవుతుందని సదరు వైద్యుడు బాధితురాలికి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ శస్త్ర చికిత్స చేసేందుకుగానూ రూ.2 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని తెలిపారు.

సొంత పనులు కూడా చేసుకోలేనంతగా : వైద్యుడు ఇచ్చిన సలహా మేరకు. 2019 మే 16న ఝుమనాథ్ మలక్​పేట్​లోని యశోదా ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు మరుసటి రోజే ఆపరేషన్​ చేశారు. అయితే, సర్జరీ జరిగిన తర్వాత రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది. తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి, జ్వరంతో పాటు యూరిన్​ ఇన్​ఫెక్షన్​ వంటి తదితర సమస్యలు ఆమెను వేధించాయి. నడవలేక, కూర్చోలేక, చివరికి తన సొంత పనులను సైతం చేసుకోలేక ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వచ్చిందని బాధితురాలు తన పటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. వైద్యుల లాభాపేక్ష, నిర్లక్ష్యమే తన స్థితికి కారణమంటూ వినియోగదారుల కమిషన్‌లో బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు చేశారు. పిటిషన్​లో ప్రతివాదులుగా సర్జరీ చేసిన వైద్యుణ్ని, ఆసుపత్రిని చేర్చారు.

వైద్యుల నిర్లక్ష్యమేనన్న ధర్మాసనం : రోగి ఫిర్యాదు స్వీకరించిన కమిషన్​ విచారణ చేపట్టింది. గ్రేడ్‌-1లో ఉండే సమస్యకు ఫిజియోథెరపీ, మందులతో నయం చేయవచ్చనీ, శస్త్రచికిత్స చేయాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది. ఈ తరహా అనారోగ్య సమస్యలకు సంప్రదాయ చికిత్స పద్ధతులు అవలంభించాల్సిందని వివరించింది. హాస్పిటల్​లో మ్యాగ్నెటిక్​ రిజోనెన్స్​ ఇమేజింగ్​ (ఎమ్​ఆర్​ఐ) స్కాన్​ చేయకుండానే గ్రేడ్‌-1గా ఉన్న సమస్యను గ్రేడ్‌-2గా మార్చి సర్జరీ చేయడం వైద్యుల నిర్లక్ష్యమేనని స్పష్టం చేస్తూ కమిషన్​ తీర్పు వెలువరించింది. బాధితురాలికి రూ.50లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

