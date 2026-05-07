అక్కర లేని శస్త్రచికిత్స చేసిన హాస్పిటల్కు రూ. 50లక్షల జరిమానా
డిస్క్ సమస్యతో బాధపడుతున్న మహిళకు ఆపరేషన్ చేసిన వైద్యులు - సర్జరీ తర్వాత రోగి పరిస్థితి మరింత దయనీయం - వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించిన బాధితురాలు - రూ.50 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని తీర్పు
Published : May 7, 2026 at 3:33 PM IST
Needless Surgery Yashoda Hospital : 'దేవుడా అని మొక్కితే దయ్యమయినట్లు' అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఓ మహిళ ఇటీవల ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి వెళ్తే అవసరం లేకపోయినా ఆపరేషన్ చేసి ఆమె ఆరోగ్యాన్ని మరింత పాడు చేయడంతో పాటు లక్షలు రూపాయలు ఖర్చు చేయించారు. దీంతో సదరు మహిళ వినియోగదారుల కమిషన్ను ఆశ్రయించింది. విచారణ చేపట్టిన కమిషన్ తాజాగా ఆ హాస్పిటల్కు భారీ జరిమానాను విధిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చింది.
కేసు ఖర్చులతో సహా జరిమానా : ఈ ఘటన హైదరాబాద్లోని మలక్పేట యశోదా ఆసుపత్రిలో చోటుచేసుకుంది. దీనిపై హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్లో బాధిత మహిళ పిటిషన్ వేసింది. కేసు విచారణలో ఇరుపక్షాల సాక్షాల ఆధారంగా హాస్పిటల్, శస్త్ర చికిత్స చేసిన స్పైన్ సర్జన్ను బాధ్యులుగా పేర్కొంటూ రూ.50 లక్షల పరిహారంతో పాటు మరో రూ.20 వేలు కేసు ఖర్చుల నిమిత్తం బాధితురాలికి చెల్లించాలని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే : బాధితురాలు త్రిపుర రాష్ట్రంలోని ఉదయ్పుర్కు చెందిన ఝుమనాథ్. ఈమెకు గత కొంత కాలంగా లోయర్ బ్యాక్పెయిన్తో బాధపడుతోంది. వైద్యులను సంప్రదించి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయించుకోగా ఎల్5 ఎస్1 గ్రేడ్-1 స్పాండిలోలిస్థెసిస్ (స్లిప్డిస్క్) సమస్య ఉన్నట్టు తేలింది. యశోదా ఆసుపత్రికి చెందిన ఓ వైద్యుడు త్రిపురలోని అగర్తలాకు అప్పుడప్పుడు వెళ్లి వచ్చే క్రమంలో ఆమెను పరీక్షించాడు. ఈ ఆరోగ్య రుగ్మతకు సర్జరీ చేస్తే పూర్తిగా నయమవుతుందని సదరు వైద్యుడు బాధితురాలికి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ శస్త్ర చికిత్స చేసేందుకుగానూ రూ.2 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని తెలిపారు.
సొంత పనులు కూడా చేసుకోలేనంతగా : వైద్యుడు ఇచ్చిన సలహా మేరకు. 2019 మే 16న ఝుమనాథ్ మలక్పేట్లోని యశోదా ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు మరుసటి రోజే ఆపరేషన్ చేశారు. అయితే, సర్జరీ జరిగిన తర్వాత రోగి ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది. తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి, జ్వరంతో పాటు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వంటి తదితర సమస్యలు ఆమెను వేధించాయి. నడవలేక, కూర్చోలేక, చివరికి తన సొంత పనులను సైతం చేసుకోలేక ఇతరులపై ఆధారపడాల్సి వచ్చిందని బాధితురాలు తన పటిషన్లో పేర్కొన్నారు. వైద్యుల లాభాపేక్ష, నిర్లక్ష్యమే తన స్థితికి కారణమంటూ వినియోగదారుల కమిషన్లో బాధిత మహిళ ఫిర్యాదు చేశారు. పిటిషన్లో ప్రతివాదులుగా సర్జరీ చేసిన వైద్యుణ్ని, ఆసుపత్రిని చేర్చారు.
వైద్యుల నిర్లక్ష్యమేనన్న ధర్మాసనం : రోగి ఫిర్యాదు స్వీకరించిన కమిషన్ విచారణ చేపట్టింది. గ్రేడ్-1లో ఉండే సమస్యకు ఫిజియోథెరపీ, మందులతో నయం చేయవచ్చనీ, శస్త్రచికిత్స చేయాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపింది. ఈ తరహా అనారోగ్య సమస్యలకు సంప్రదాయ చికిత్స పద్ధతులు అవలంభించాల్సిందని వివరించింది. హాస్పిటల్లో మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ (ఎమ్ఆర్ఐ) స్కాన్ చేయకుండానే గ్రేడ్-1గా ఉన్న సమస్యను గ్రేడ్-2గా మార్చి సర్జరీ చేయడం వైద్యుల నిర్లక్ష్యమేనని స్పష్టం చేస్తూ కమిషన్ తీర్పు వెలువరించింది. బాధితురాలికి రూ.50లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది.
