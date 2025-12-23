'రెండోసారి ఆపరేషన్ ఎందుకు చేశారు? - రూ.20 లక్షలు చెల్లించండి'
ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం - శాశ్వత అంగ వైకల్యానికి గురైన బాధితుడు - ఆపరేషన్ జూనియర్ డాక్టర్ చేశాడంటూ వాదన - బాధితుడికి పరిహారం చెల్లించాలని వినియోగదారుల కోర్టు తీర్పు
Published : December 23, 2025 at 2:51 PM IST
Consumer Court Orders On Hospital : రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి భుజం ఎముక దాని స్థానం నుంచి పక్కకు తప్పుకుంది. దాన్ని సరి చేసేందుకు చేసిన శస్త్ర చికిత్సలో వైఫల్యం ఎదురైంది. అంతే కాకుండా ఆపరేషన్ తర్వాత వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం సేవా లోపమేనని హైదరాబాద్ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్-3 తేల్చి చెప్పింది. రెండుసార్లు శస్త్రచికిత్స చేశారంటే మొదటిది విఫలమైనట్లేనని, అందుకు బాధితుడికి రూ.20 లక్షల పరిహారం, రూ.25 వేలు ఖర్చుల కింద చెల్లించాలంటూ జర్మన్టెన్ హాస్పిటల్స్, డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్కు ఆదేశించింది.
పరిహారం ఇవ్వాలంటూ ఫిర్యాదు దాఖలు : తన శాశ్వత అంగవైకల్యానికి శస్త్రచికిత్స చేసిన వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని సికింద్రాబాద్కు చెందిన పోతన సూర్యనారాయణ జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్లో ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు. తనకు కలిగిన మానసిక, శారీరక బాధలకు పరిహారం ఇప్పించాలంటూ కోర్టును కోరాడు. దీనిపై కమిషన్ విచారణ చేపట్టగా పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వి.గౌరీశంకర్రావు తన వాదనలు వినిపించారు.
చేతితో సరిదిద్దే ప్రయత్నం : 2021 సెప్టెంబరు 27న జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో బాధితుడు భుజం ఎముక పక్కకు తప్పుకోవడంతో అదే రోజు జర్మన్టెన్ హాస్పిటల్స్లో చేరారని చెప్పారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది ఆయనకు ఆపరేషన్ చేసి అక్టోబరు 2న డిశ్ఛార్జి చేశారని న్యాయవాది అన్నారు. ఆపైన పలుమార్లు పరీక్ష కోసం వెళ్లినా జూనియర్ డాక్టర్ పరిశీలించారని చెప్పారు. శస్త్రచికిత్స విఫలమవడంతో తిరిగి ఆసుపత్రిలో చేరితే అక్కడి సిబ్బంది పిటిషనర్కు మత్తుమందు ఇచ్చి ఆపరేషన్ చేయకుండానే చేతితో సరిదిద్దాలని ప్రయత్నం చేశారని అన్నారు.
ఫిజియోథెరపీ సరగ్గా చేయకపోవడంతో సమస్య : తొలిసారి ఎందుకు విఫలమైందని పిటిషనర్ ప్రశ్నించగా ఆ రోజు 20 ఆపరేషన్లు ఉండటంతో జూనియర్ శస్త్రచికిత్స చేసినట్లు డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ఖాన్ చెప్పారని తెలిపారు. తర్వాత ఇతర చోట్ల రెండో అభిప్రాయం తీసుకుని తిరిగి మరో ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నట్లు పిటిషనర్ తెలిపారు. హాస్పిటల్స్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ ఫిజియోథెరపీ సక్రమంగా చేయకపోవడంతో సమస్య ఎదురైందని, జూనియర్ ఆపరేషన్ చేశారు అనే విషయం అవాస్తమని తెలిపారు. ఆ రోజు రికార్డులో ఏడు ఆపరేషన్లు మాత్రమే జరిగినట్లు ఉందని తెలిపారు.
ఇది పూర్తిగా సేవాలోపమే : ఇరుపక్షాల వాదనలను విన్న కమిషన్ ఆపరేషన్ తర్వాత పరీక్షలలో ప్రిస్క్రిప్షన్లను జూనియర్ రాసినట్లున్నాయని, అందులో ఎక్కడా ఫిజియోథెరపీ సలహా ఇచ్చినట్లు ఆధారాలు సమర్పించలేదన్నారు. రెండోసారి శస్త్రచికిత్స జరిగిందంటే మొదటిసారి విఫలమైనట్లేనని, శస్త్రచికిత్స తర్వాత అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం ఆసుపత్రి నిర్లక్ష్యమేనని, ఇది సేవాలోపమేనని తేల్చి పరిహారం చెల్లించాలంటూ తీర్పు వెలువరించింది.
గతంలోనూ ఇటువంటి తీర్పు : ఇది ఇలా ఉండగీ గతంలోనూ ఊబకాయం, శరీరంలో ఉన్న అధిక కొవ్వు తగ్గిస్తామంటూ పలు క్లినిక్లు అమాయకులను మోసం చేస్తున్నాయని, ఈ తరహా చికిత్స అందించే క్లినిక్లు నిబంధనల మేరకు నడుస్తున్నాయో లేదో నివేదిక అందించాలని హైదరాబాద్ డీఎంహెచ్వో, వైద్య విధాన పరిషత్ డైరెక్టర్ను రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ ఆదేశించింది. ఇరువైపులా వాదనలు విన్న రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ కలర్స్ హెల్త్కేర్ సమర్పించిన అనుమతి పత్రాలు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నిబంధనల ప్రకారం చెల్లవని తేల్చి చెప్పింది. నిపుణులైన వైద్యులు, సరైన అనుమతి పత్రాలు లేకుండా ఊబకాయం లాంటి కఠినమైన చికిత్సలను ఎలా అందిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు కలర్స్ హెల్త్ కేర్ దాఖలు చేసిన అప్పీలును రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్ కొట్టేసింది.
