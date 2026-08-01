హైదరాబాద్లోని రద్దీ కూడళ్లలో స్కైవాక్లు - త్వరలో సికింద్రాబాద్, జేఎన్టీయూ వద్ద నిర్మాణాలు
హైదరాబాద్లోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో ప్రారంభం కానున్న స్కైవాక్ నిర్మాణ పనులు - ఆధునిక సదుపాయాలతో నిర్మాణం - ఎల్బీనగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐకియా సమీపంలో ఉమ్టా అదనపు ప్రతిపాదన
Published : August 1, 2026 at 2:38 PM IST
Construction Of Skywalks In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించి, రాకపోకలను సులభతరం చేసేందుకు హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలోని ఉమ్టా వివిధ రద్దీ ప్రాంతాల్లో స్కైవాక్లు, పాదచారుల వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. సికింద్రాబాద్, జేఎన్టీయూ వద్ద స్కైవాక్ల నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉప్పల్ స్కైవాక్ ఇప్పటికే ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారింది. మెహిదీపట్నం స్కైవాక్ పనులు కూడా త్వరలో మొదలు కానుండగా, ఇది త్వరలోనే ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
ఇటీవల ఉమ్టా ఎల్బీ నగర్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐటీ కారిడార్లోని ఐకియా సమీపంలో అదనపు స్కైవాక్లను ప్రతిపాదించింది. ఈ మూడు ప్రాంతాలు అత్యంత రద్దీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ రోడ్డు దాటడంలో పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు, గాయాలు, ప్రాణనష్టం కూడా సంభవిస్తున్నాయి. ఐటీ కారిడార్కు అనుగుణంగా రూపొందించిన ఈ స్కైవాక్లలో ఆధునిక ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్టులు, కవర్డ్ వాక్వేలు ఉంటాయి. దీంతో ప్రజలు వర్షం లేదా తీవ్రమైన ఎండకు గురి కాకుండా తమ ఆఫీసులకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు.
ఐటీ కారిడార్ : ఐకియా జంక్షన్లో ప్రతిరోజూ లక్షల వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. మెట్రో స్టేషన్, మైండ్ స్పేస్ ఐటీ పార్కు, ఐకియాను కలుపుతూ స్కైవాక్ నిర్మించే ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా రాయదుర్గం మెట్రోస్టేషన్లో దిగే వేలాది మంది ఉద్యోగులు నలువైపులా సులభంగా వెళ్లడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
దిల్సుఖ్నగర్ : దిల్సుఖ్నగర్ అనేది అతిపెద్ద వాణిజ్య కేంద్రం. కోచింగ్ సెంటర్లకు హబ్. నిత్యం వేలాది మంది విద్యార్థులు, కొనుగోలు దారులతో రద్దీగా ఉంటుంది. బస్సులు దిగిన విద్యార్థులు, ప్రజలు తరచూ ట్రాఫిక్లో చిక్కుకుపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మెట్రో స్టేషన్, బస్ బే, స్థానిక కాలనీలను కలిపే స్కైవాక్ నిర్మిస్తే అందరికీ ఉపశమనం దొరుకుతుంది.
ఎల్బీనగర్లో పరిస్థితి ఇలా : 'ఎల్బీనగర్.' విజయవాడ-నల్గొండ జాతీయ రహదారులను కలిపే అత్యంత కీలకమైన జంక్షన్. ఇక్కడ మెట్రో రైలు ఉంది. వందల సంఖ్యలో భారీ వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు ఎప్పుడూ రోడ్లపై తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ రోడ్డు దాటాలంటే చుక్కలు కనిపిస్తాయి. స్కైవాక్తో ఎల్బీ నగర్ మెట్రోస్టేషన్, బస్టాండ్, కాలనీలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు వెసులుబాటు లభించనుంది.
స్కైవాక్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు :
- వాహనాలు వేగంగా వెళ్లే దగ్గర, జంక్షన్ల దగ్గర రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారిస్తుంది.
- వృద్ధులు, వికలాంగులు, పిల్లలు ఎలాంటి భయం లేకుండా రోడ్డు దాటవచ్చు.
- ఆధునిక స్కైవాక్లలో వికలాంగుల కోసం ప్రత్యేక లిఫ్ట్లు, ఎస్కలేటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
- జనాలు రోడ్డు దాటడానికి వాహనాలను ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో ట్రాఫిక్ జామ్ సమస్యలు తగ్గి, వాహనాల వేగం, ఇంధన ఆదా పెరుగుతుంది.
- మెట్రో స్టేషన్లు, రైల్వే స్టేషన్లు, బస్ స్టాండ్లను నేరుగా కలుపుతూ స్కైవాక్స్ నిర్మించడం వల్ల ప్రయాణికులు ఒక మోడ్ నుంచి మరో మోడ్కు సులభంగా మారవచ్చు.
- దీంతో ప్రయాణికులు ఎండ, వాన తగలకుండా ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకి వెళ్లవచ్చు.
- కొన్ని స్కైవాక్స్ నేరుగా షాపింగ్ మాల్స్ లేదా సముదాయాలకు అనుసంధానం చేసి ఉంటాయి. దీనివల్ల వ్యాపారాలు, కస్టమర్ల సంఖ్య పెరుగుతుంది.
- బిజీగా ఉండే కూడళ్లలో రోడ్డు దాటడానికి ఎక్కువ సమయం వృథా కాదు.
- వాహనాలు సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆగకుండా నిరంతరాయంగా ప్రయాణిస్తాయి.
- చక్కని డిజైన్లతో నిర్మించే స్కైవాక్స్ హైదరాబాద్కు ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి.రాత్రి వేళల్లో వీటి విద్యుత్ దీపాల అలంకరణ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది.
- వ్యాయామం, ఆరోగ్యం సురక్షితమైన వాతావరణం ఉండటం వల్ల ప్రజలు నడవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఇది పరోక్షంగా ప్రజల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.
ఆగిపోయే లిఫ్ట్లు - మొరాయించే ఎస్కలేటర్లు! : నిర్లక్ష్యానికి నిలువుటద్దంలా 'ఉప్పల్ స్కైవాక్'
ఆకాశమార్గంలో మరో భారీ స్కైవాక్ - ఇకపై ఈ ప్రాంతాల వారు డోంట్ వర్రీ!