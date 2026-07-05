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చకచకా 2 భారీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్​ నిర్మాణ పనులు - పూర్తైతే గంట ప్రయాణం 15 నిమిషాల్లోనే

హైదరాబాద్​లో తగ్గనున్న ట్రాఫిక్ కష్టాలు - వేగంగా సాగుతున్న కారిడార్ల నిర్మాణం - క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్న హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు - రెండేళ్లలో నిర్మాణాలు పూర్తిచేస్తామని వెల్లడి - పూర్తయితే ఉత్తర జిల్లాలకు వేగంగా ప్రయాణం

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 3:51 PM IST

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Elevated Corridors Construction In Hyderabad : ప్రస్తుతం సుదూర ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్​ మహా నగర శివార్లను చేరుకోవడం ఒక ఎత్తయితే, అక్కడి నుంచి ప్రధాన ప్రాంతాలకు వెళ్లేందుకు ట్రాఫిక్ కారణంగా మరింత క్లిష్టంగా ఉంటోంది. ఇక ఉదయం, సాయంత్రం పీక్​ అవర్స్​​లో ఐదారు కిలోమీటర్లకు గంట నుంచి గంటన్నర వరకు ట్రాఫిక్​లో నిరీక్షించాల్సిందే. కొద్ది రోజుల్లో ఈ కష్టాలు తగ్గడంతో పాటు తెలంగాణలోని ఉత్తర జిల్లా ప్రాంతాలకు ప్రయాణం కూడా వేగవంతం కానుంది. దీనికోసం సర్కారు చేపట్టిన రెండు భారీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణ పనులు మొదలై, చకచకా సాగుతున్నాయి.

క్షేత్ర స్థాయిలో పరిశీలిస్తున్న అధికారులు : ప్రస్తుతం ఉత్తర​ జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్ శివార్ల వరకు సాఫీగా ప్రయాణిస్తున్నా, అక్కడి నుంచి శామీర్​పేట, హకీంపేట మీదుగా సికింద్రాబాద్​ వెళ్లే ప్రయాణికులు పీక్​ అవర్​లో ట్రాఫిక్ వల్ల నరకం చూస్తున్నారు. ఈ రెండు కారిడార్ల నిర్మాణం పూర్తయితే ట్రాఫిక్​ సమస్యలు తీరనున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన పనులు ఇటీవల ప్రారంభం కాగా, హెచ్​ఎండీఏ కమిషనర్​ సర్ఫరాజ్​ ఆదేశాల మేరకు అధికారుల బృందం మీడియాతో కలిసి పనులను పరిశీలించింది.

సుమారు 45 నిమిషాల సమయం ఆదా : హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు ఆయా ఏజెన్సీల ప్రతినిధులతో సమీక్షించారు. నిర్దేశించిన గడువులోపు పనులు పూర్తి చేయాలంటూ ఆదేశించారు. ఈ రెండు కారిడార్లను పూర్తి చేసి, వినియోగంలోకి తీసుకొస్తే దాదాపు 45 నిమిషాల నుంచి గంట పట్టే ప్రయాణ సమయం, 10 నుంచి 15 నిమిషాలకు తగ్గనుంది. శామీర్​పేట చుట్టపక్కల ప్రాంతాలు కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. దీంతో ఈ ప్రాజెక్టులు శామీర్​పేట్​, సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాలకు గేమ్​ ఛేంజర్లుగా నిలుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

Ongoing elevated corridor pillar works
కొనసాగుతున్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పిల్లర్ల పనులు (Eenadu)

600 మీటర్ల సొరంగ మార్గం : ఓ కారిడార్​ నిర్మాణాన్ని రద్దీగా ఉండే ప్యారడైజ్​ జంక్షన్​ను మొదలుకొని బాలంరాయ్ జంక్షన్​, రాజీవ్​గాంధీ విగ్రహ కూడలి, బేగంపేట రన్​వే ఏరియా, బోయిన​పల్లి చెక్​పోస్టు, డెయిరీఫాం దాకా మొత్తం 5.3 కి.మీ చేపట్టారు. ఇందులో 4.6 కి.మీ వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్, బేగంపేట ఎయిర్​పోర్టు రన్​వే, విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగకుండా 600 మీటర్ల మేర అండర్​ టన్నెల్ మార్గం కూడా ఉంది.

సొరంగ మార్గానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం శరవేగంగా పిల్లర్ల నిర్మాణం సాగుతోంది. ఇప్పటికే 20 పిల్లర్లు, 6 వయోడక్ట్​ల పనులు జరుగుతున్నాయి. బేగంపేట ఎయిర్​పోర్టు దగ్గర భూగర్భ సొరంగ మార్గం పనులు చేపట్టేందుకు బాలంరాయ్​ దగ్గర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ పనులన్నీ రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ కారిడార్ కోసం భూసేకరణ సహా మొత్తం రూ.1,487 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది.

1.3 కి.మీల ఓపెన్ అండర్​ పాస్ నిర్మాణం :​ ప్యారడైజ్‌ నుంచి శామీర్‌పేట వరకు 18.14 కి.మీ.ల మేర మరో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌కు సంబంధించిన పనులు త్వరలో ఊపందుకోనున్నాయి. దీనిని తిరుమలగిరి, అల్వాల్, హకీంపేట మీదుగా శామీర్‌పేట వద్ద ఉన్న ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుకు అనుసంధానిస్తారు. ఇందులో 1.3 కి.మీ.ల ఓపెన్‌ అండర్‌పాస్‌ రానుంది. ఇది టివోలీ జంక్షన్, జనరల్‌ చౌదరి రోడ్డు, సికింద్రాబాద్‌ క్లబ్‌ జంక్షన్, విక్రంపురి వరకు కొనసాగుతుంది.

హకీంపేట దగ్గరా ఓ అండర్​ టన్నెల్ : అండర్‌పాస్‌కు రెండు వైపులా రెండు లేన్ల సర్వీసు రోడ్లు రానున్నాయి. ఈ అండర్​పాస్​ రోడ్డు ముగిసిన దగ్గర నుంచి మళ్లీ ఫ్లైఓవర్​ ప్రారంభం కానుంది. హకీంపేట విమానాశ్రయం వద్ద కూడా 400 మీటర్ల సొరంగ మార్గం, తూంకుంట దగ్గర వెహిక్యులర్ అండర్​పాస్ (వీయూపీ)ని నిర్మించనున్నారు. ఈ కారిడార్​ను కూడా రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయనున్నట్లు అధికారులు అంటున్నారు. రూ.4,263 కోట్లు వెచ్చించి ఈ కారిడార్​ను నిర్మించనున్నారు.

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Last Updated : July 5, 2026 at 3:51 PM IST

TAGGED:

ELEVATED CORRIDORS CONSTRUCTION
CORRIDORS CONSTRUCTION IN HYDERABAD
ELEVATED CORRIDORS IN PARADISE
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణాలు
CONSTRUCTION OF ELEVATED CORRIDORS

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