బంగాల్లో ఎన్నికలు - హైదరాబాద్లో నిలిచిపోయిన నిర్మాణ పనులు - కారణం ఏంటంటే?
బెంగాల్ ఎన్నికల్లో ఓటేసేందుకు వెళ్లిన వేలమంది కూలీలు - పైవంతెనలు, నిర్మాణ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం - బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చే వరకు ఇదే పరిస్థితి
Published : April 29, 2026 at 10:16 AM IST
Construction Sector Severely Impact : ఇరాన్ యుద్ధంలో ప్రపంచమంతా ఇంధన కొరత ఉత్పన్నమైనట్లు పశ్చిమ బెంగాల్లో జరుగుతున్న ఎన్నికలతో నగరంలో చేపట్టిన పైవంతెనల నిర్మాణ పనులన్నీ ఆగిపోయాయి. ఎన్నికల కోసం ఇక్కడ పనిచేసే ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలు ఓటేసేందుకు సొంతూళ్లకు వెళ్లడంతో సుమారు రూ.ఐదు వేల కోట్ల పనులు ఆగిపోయాయి. గడిచిన రెండు వారాలుగా పన్నులన్నీ పడకేశాయని, బెంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చే వరకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
10 శాతం మందితో పనులు : జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీల ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం రూ.3వేల కోట్లతో పైవంతెనలు, అండర్పాస్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. హెచ్ఎండీఏ ఆధ్వర్యంలో మరో రూ.2వేల కోట్లతో పైవంతెనల పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడైతే ఆయా నిర్మాణ ప్రాంతాల్లో కేవలం పది శాతం మంది కూలీలతో చిన్న చితక పనులు చేస్తున్నారు. స్లాబులు, సెంట్రింగ్, జేసీబీలు, క్రేన్ల ఆపరేటర్లలో పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన కూలీలు 70-90 శాతం ఉంటారని, వారంతా ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు స్వరాష్ట్రానికి వెళ్లారని ఇంజినీర్లు అంటున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాల కూలీలు 10-20 శాతం పనులే : ఆ పని వాళ్లు ఒకసారి సొంతూరు వెళ్తే కనీసం నెల రోజులు ఉంటారని, అభివృద్ధి పనులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం కూలీలను తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారమని ఉన్నతాధికారులు పేర్కొన్నారు. అలాగే బిహార్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాల కూలీలతో 10-20 శాతం పనులే జరుగుతున్నాయి. దీని ప్రభావం ట్రిపుల్ ఐటీ, ఖాజాగూడ చౌరస్తాల్లో నిర్మిస్తోన్న ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జులు, గచ్చిబౌలి రోడ్డు విస్తరణ పనులపై ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. కూలీలను అవసరమైన చోటుకు తరలించుకుంటూ స్లాబులు, ఇతర కీలక పనులను పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్యారడైజ్ చౌరస్తాలో పైవంతెనల నిర్మాణ పనుల కూలీలను సంతోశ్నగర్ స్టీలు బ్రిడ్జి పనులకు మళ్లించామని ఇంజినీర్లు తెలిపారు.
ఎన్నికల కోసం స్వస్థలాలకు వెళ్లిన కార్మికులు : పశ్చిమబెంగాల్ ఎన్నికల ప్రభావం రాజధానిలో నిర్మాణ రంగంపై పడింది. సెంట్రింగ్ పనులు చేసే ఆ రాష్ట్రం కార్మికులంతా ఎన్నికల కోసం స్వస్థలాల వెళ్లారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ ఆకాశహర్మ్యాలన్నీ మెవాన్ సాంకేతికతతో నిర్మిస్తున్నా ఇందులోనూ అనుభవం ఉన్న కార్మికులు అవసరం. ఈ విభాగంలో ఎక్కువగా పశ్చిమ బెంగాల్వారే పనిచేస్తున్నారు. బుధవారమే ఆ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ముగుస్తున్నా వేసవి ముగిసే వరకు కార్మికులు తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు లేవంటున్నారు.
వారాల పాటు పనులు ఆటంకం : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తలతో సామగ్రి సరఫరాలో ఆలస్యం, ధరలు పెరగడానికి దారితీస్తే అంతకంటే ఎక్కువ ప్రభావం బెంగాల్ ఎన్నికలతో పడిందని నరెడ్కో తెలంగాణ అధ్యక్షుడు కె.శ్రీధర్రెడ్డి తెలిపారు. బెంగాల్ ఎన్నికల కారణంగా కార్మికులు స్వగ్రామాలకు వెళ్లడంతో కొన్ని వారాల పాటు పనులకు ఆటంకం కలిగింది. ఈ కారణాలతో ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయటం ఆలస్యమవుతోంది. ప్రాజెక్టుల గడువును పెంచాలని టీజీ రెరాను కోరామని క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ జగన్నాథ్రావు పేర్కొన్నారు.
వలస కార్మికులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి స్వస్థలాలకు తిరిగి రావాలని పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ జారీ చేసిన రాజకీయ ఆదేశం మేరకు ఇతర రాష్ట్రల్లో వలసలకు వెళ్లిన వారిని తిరిగి సొంతూరికి వెళ్లారు. వారు ఓటు వేయకపోతే రేషన్ కార్డులు, ఇతర సంక్షేమ పథకాలతో సహా అవసరమైన హక్కులను రద్దు చేస్తారమోనని చాలా మంది కార్మికులు అక్కడికి వెళ్లారు.
