కోకాపేటలో ట్రంప్ టవర్స్ - 65 అంతస్తులు, పెంట్ హౌస్ ధర రూ.62 కోట్లు
హైదరాబాద్లో 65 అంతస్తులతో రెండు ట్రంప్ టవర్ల నిర్మాణం - ఇప్పటికే ట్రంప్ టవర్లకు రెరా అనుమతులు - మూడేళ్లలో నిర్మాణం పూర్తి చేస్తామన్న ట్రిబెకా డెవలపర్స్, ఐరా రియాల్టీ
Published : August 11, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 7:28 PM IST
Trump Towers in Kokapet : హైదరాబాద్లో మరో అతిపెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభం కాబోతోంది. కోకాపేటలోని గోల్డెన్ మైల్ రోడ్డులో ట్రంప్ టవర్స్ ఏర్పాటు కానున్నాయి. ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్, ట్రిబెకా డెవలపర్స్, ఐరా రియాల్టీ సంస్థలు సంయుక్తంగా వీటి నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నాయి. మొత్తం 65 అంతస్తులతో రెండు టవర్ల నిర్మాణం జరగనుంది. అతి ఖరీదైన 450 ఫ్లాట్లు ఉండనున్నాయి. ట్రంప్ టవర్స్కు ఇప్పటికే రెరా అనుమతులు ఇచ్చింది.
తొలిసారిగా ట్రంప్ టవర్స్ : ఈ టవర్ల ఎత్తు 240 మీటర్లు ఉంటుంది. ఇవి దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన టవర్లుగానూ, భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తయిన ట్రంప్ టవర్లుగానూ నిలవనున్నాయి. దీనికి సంబంధించి త్వరలో జరిగే భూమి పూజకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుటుంబ సభ్యులు హాజరుకానున్నారు. మూడేళ్లలో నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తామని ట్రిబెకా డెవలపర్స్, ఐరా రియాల్టీ సంస్థలు వెల్లడించాయి. ముంబయికి చెందిన ట్రిబెకా డెవలపర్ ట్రంప్ బ్రాండ్తో నిర్మాణాలు చేపడుతోంది. ట్రంప్ టవర్స్ పేరుతో దేశంలో ఇప్పటికే 8 ప్రాజెక్టులు ప్రకటించింది. పుణె, ముంబయి, కోల్కతా, గురుగ్రామ్లో నాలుగు ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసింది. దక్షిణ భారతంలో తొలిసారిగా హైదరాబాద్లో ట్రంప్ టవర్స్ను నిర్మించబోతోంది.
ఒక పెంట్ హౌస్ రూ.62 కోట్లు : హైదరాబాద్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేపట్టాలని తాము ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నామని, అది ఇప్పటికి సాకారమవుతోందని ట్రిబెకా డెవలపర్ వ్యవస్థాపకుడు కల్పేశ్ మెహతా పేర్కొన్నారు. భూమి ధర మినహాయిస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్కు రూ.1700 -1800 కోట్లు ఖర్చవుతుందని పేర్కొన్నారు. విక్రయం ద్వారా రూ.3500 కోట్ల నుంచి రూ.4200 కోట్ల మేర ఆదాయం సమకూరొచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇందులో పెంట్ హౌస్ను గరిష్ఠంగా రూ.62 కోట్లకు విక్రయించినట్లు వెల్లడించారు.
"ఈ ప్రాజెక్టుపై మేం చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. భారత్లోని ట్రంప్ ప్రాజెక్టుల్లో ఇది అతి పెద్దది. పొడవైనది. దక్షిణ భారత్లో అతి పొడవైన భవనం కూడా ఇదే. 2 వారాల క్రితమే రెరా నుంచి అనుమతులు పొందాం. మేం అధికారికంగా అమ్మకాలు ప్రారంభించలేదు. కానీ, డిమాండ్ చూసి మాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. 250 కోట్ల విలువైన 8 పెంట్హౌజ్లు అమ్మకాలు జరిగినట్లు మా సేల్స్ టీం చెప్పింది. ఇది చూస్తుంటే ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైనట్లు అనిపిస్తోంది" - కల్పేష్ మెహతా, ట్రిబెకా డెవలపర్స్ ఎండీ
"ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం నాలుగు ఎకరాల్లో చేస్తున్నాం. 22 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ ఇది. మొత్తం 65 అంతస్తుల్లో 450 ఫ్లాట్లు ఉంటాయి. పైకి వెళ్లేకొద్ది సైజ్ పెరుగుతుంది. కొన్ని పెంట్ హౌస్లు 12 వేల నుంచి 30 వేల స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది. 30 వేల స్క్వేర్ ఫీట్ పెంట్ హౌస్ను ఒక ఫ్యామిలీ రూ.62 కోట్లకు కొన్నది. రూ.50 కోట్ల నుంచి రూ.60 కోట్లకు అపార్ట్మెంట్ అమ్మే స్థాయికి హైదరాబాద్ వచ్చింది" - నర్సిరెడ్డి, ఐరా రియాల్టీ ఎండీ
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