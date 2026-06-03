నత్తనడకన సాగుతున్న పాలమూరు పెద్దాసుపత్రి నిర్మాణం - పేదలకు తప్పని ఎదురుచూపులు
ఉమ్మడి పాలమూరు వాసులకు పెద్దాసుపత్రి కోసం తప్పని ఎదురుచూపులు - నత్తనడకన సాగుతున్న వెయ్యి పడకల సూపర్ స్పెష్టాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణం - ఎ,బి,సీ,డీ నాలుగు బ్లాకులలో పూర్తైన పనులు
Published : June 3, 2026 at 8:25 AM IST
1000-Bed Super-Specialty Hospital in MBNR : ఉమ్మడి పాలమూరు వాసులకు పెద్దాసుపత్రి కోసం ఎదురుచూపులు తప్పేలా లేదు. వెయ్యి పడకలతో సూపర్ స్పెష్టాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేస్తున్నప్పటికీ ఏళ్లుగా పనులు ముక్కుతూ, మూలుగుతూ సాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకూ ఏ, బీ, సీ, డీ నాలుగు బ్లాకుల్లో పనులు పూర్తయ్యాయి. కోర్టు కేసు, ఇతర కారణాలతో ఈ-బ్లాకు నిర్మాణంలో జాప్యం జరిగింది. ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తయ్యే సరికి మరో ఆర్నెళ్ల సమయం పట్టేలా కనిపిస్తోంది.
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా వాసులకు మెరుగైన వైద్య సేవలందించేది.. ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలోనే. ఓపీ, ఎమర్జెన్సీ, డెలివరీ తదితర సేవల కోసం సుమారు రోజుకు 2,500 నుంచి 3 వేల మంది వరకు రోగులు ఆస్పత్రికి వస్తుంటారు. వచ్చిన వారికి ఇక్కడ వైద్యం అందిస్తున్నప్పటికీ సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవల కోసం మాత్రం హైదరాబాద్లోని నిమ్స్, గాంధీ వంటి ఆస్పత్రులకు పంపించాల్సి వస్తోంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులతోపాటు అత్యవసర కేసులలో ఆలస్యం కారణంగా ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈ బాధలు తప్పించేలా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి నిర్మాణానికి 2022 డిసెంబర్ 25న నాటి వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి హరీశ్రావు భూమిపూజ చేశారు. ఆస్పత్రిలోని ఏ, బీ, సీ, డీ బ్లాకులలో పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఐదో బ్లాకులో మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
ఆసుపత్రిలో 14 సేవలు : నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ-బ్లాకులో ట్రామాకేర్, గైనకాలజీ విభాగం, ఐసీయూ, బ్లడ్ బ్యాంకు తదితర కీలక విభాగాలున్నాయి. ప్రస్తుతం పాత భవనంలోనే జీజీహెచ్ కొనసాగుతుండగా నిత్యం పేషెంట్ల రద్దీ పెరుగుతోంది. జనరల్ మెడిసిన్, జనరల్ సర్జరీ, గైనకాలజీ, ఈఎన్టీ వంటి 14 సేవలందిస్తున్నారు. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి వస్తే న్యూరో సర్జరీ, యూరాలజిస్ట్, కిడ్నీ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ వంటి కీలక సేవలందించవచ్చని జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ అజ్మీరా రంగా నాయక్ తెలిపారు.
ఇక్కడ 14 వైద్య సేవలు మాత్రమే చేయగలుగుతున్నాం. అదే సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నిర్మాణం అయితే కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్, న్యూరో సర్జరీ స్పెషలిస్ట్, న్యూరాలజిస్ట్, నెఫ్రాలజిస్ట్ ఇలాంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలను కూడా మనం అందుబాటులోకి తేవచ్చు. దాని ద్వారా ఇక్కడేమైనా ఇబ్బంది ఉంటే వారికి సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిని రెఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. మన వద్దనే ట్రిట్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మనకు సూపర్ స్పెషాలిటీ వస్తే రోగుల సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన రోగి ఎవరినీ కూడా హైదరాబాద్ పంపించాల్సిన అవసరం ఉండదు'' - డా. అజ్మీరా రంగా నాయక్ , జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
పూర్తైన 4 బ్లాకులను ప్రారంభించే యోచనలో ప్రభుత్వం : ఈ-బ్లాకు కోసం ఎదురుచూడకుండా పూర్తైన 4 బ్లాకులను ప్రారంభించే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఐతే, వాటిలో వైద్య పరికరాలు, కుర్చీలు, బెడ్ల వంటి ఫర్నీచర్ ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు. జీజీహెచ్లోనే దాదాపు 30 శాతం ఖాళీలుండగా సూపర్ స్పెషాలిటీ పోస్టులు ప్రకటించి భర్తీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం త్వరితగతిన చర్యలు తీసుకుంటే మహబూబ్నగర్తో పాటు వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్, జోగులాంబ గద్వాల, నారాయణపేట జిల్లా వాసులకు కీలకమైన వైద్య సేవలు అందే అవకాశం ఉంది.
''5 ఫ్లోర్లు నిర్మాణం చేయాలి. కానీ ప్రస్తుతం మూడో ఫ్లోర్ స్లాబ్ నడుస్తుంది. ఇంకా రెండు ఫ్లోర్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆ బిల్డిండ్ పూర్తి అవ్వడానికి ఇంకా 6 నెలలు పడుతుందని ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు. అలాగే లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కావాలి. ఆపరేషన్ థియేటర్స్, దాదాపు 12 మాడ్యులర్ థియేటర్లు ఉన్నాయి. ఎక్స్టర్నల్, ఇన్టర్నల్ ఇవన్నీ పూర్తి అయితేనే 100 శాతం ఆసుపత్రిని ప్రారంభించడానికి అవకాశం ఉంటుంది'' - డా. అజ్మీరా రంగా నాయక్ , జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్
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