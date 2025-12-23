ETV Bharat / state

సోలార్​ ప్యానెల్స్​ ఏర్పాటుకు రుణాల మంజూరులో జాప్యం! - నత్తనడకన సాగుతున్న పనులు!

'పీఎం సూర్యఘర్‌' యోజనకు అడ్డంకులెన్నో! - ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకు మాత్రమే రుణాల మంజూరు!

SOLAR PLANTS IN NANDYAL AND KURNOOL
SOLAR PLANTS IN NANDYAL AND KURNOOL (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Solar Plants In Kurnool And Nandyal : దేశంలో సుమారు కోటి సౌర విద్యుత్తు ఫలకాలను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. "పీఎం సూర్యఘర్‌ యోజన"ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. కొన్ని రోజుల క్రితమే స్మార్ట్​ సిటీగా మారుతున్న విశాఖపట్నంలో 'తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్ల'ను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉమ్మడి నంద్యాల జిల్లాలో సౌర విద్యుత్తును వినియోగదారులు సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా అధికారులు విస్తృత ప్రచారం చేశారు. పథకం వినియోగించుకునేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపుతున్నా బ్యాంకర్ల నుంచి సహకారం అంతంతమాత్రంగానే అందుతుంది. వివిధ కొర్రీలు పెట్టి పథకానికి తూట్లు పొడుస్తున్నారు.

సదుద్దేశంతో శ్రీకారం చుట్టినా! : లోఓల్టేజీ సమస్యలు, విద్యుత్తు సరఫరాలో అవాంతరాలను అధిగమించడం, కొన్ని వేల రూపాయల విద్యుత్తు బిల్లుల నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు కేంద్రం ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే కర్నూలు జిల్లాలో 6,46,025, నంద్యాల జిల్లాలో 5,21,518 మంది విద్యుత్తు వినియోగదారులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు పరిశీలిస్తే కర్నూలు జిల్లాలో 1,581 , నంద్యాల జిల్లాలో 2,200 యూనిట్లు మాత్రమే ఏర్పాటయ్యాయి. బ్యాంకుల ద్వారా రాయితీ రుణాలు ఇస్తున్నట్లు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో రుణాలు అమలవడం లేదు. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకు మాత్రమే బ్యాంకర్లు రుణాలు మంజూరు చేస్తున్నారు.

పథకానికి అడ్డంకులెన్నో : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో అధికసంఖ్యలో రైతులున్నారు. వీరు సోలార్‌ యూనిట్ల కోసం బ్యాంకర్లను సంప్రదిస్తే లావాదేవీలు, సిబిల్‌ స్కోర్, గతంలో తీసుకున్న రుణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలు అడుగుతుండటంతో వీరు పథకాన్ని వినియోగించుకోలేకపోతున్నారు. అద్దె ఇంట్లో ఉన్నవారు ఇంటి యజమాని అంగీకరించకపోవడంతో పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అంతేకాదు 60 ఏళ్లు దాటినవారికి రుణం ఇవ్వడం లేదు.

కర్నూలు నగరంతోపాటు ఆదోని, నంద్యాల తదితర పట్టణాల్లో వేలాది బహుళ అంతస్తుల భవనాలున్నాయి. ఇక్కడ ఎవరైనా యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావిస్తే అపార్టుమెంటులో నివసిస్తున్న 10 కుటుంబాల వారు సంతకాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కొంచెం అడ్డంకిగా మారింది. ఇలా సూర్యఘర్‌కు వివిధ వర్గాలవారు దూరమవుతున్నారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 11,67,543 మంది విద్యుత్తు వినియోగదారులు ఉన్నారు, వారిలో కనీసం 0.5 శాతం మందికి కూడా ‘సూర్యఘర్‌’ పథకం అందని పరిస్థితి నెలకొంది.

రూ.కోటి అవకాశం కోల్పోయినట్లే: ఒక గ్రామంలో వంద శాతం ఇళ్లకు సౌర ఫలకాలను ఏర్పాటుచేస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహంగా రూ. కోటి వరకు నిధులు విడుదల చేస్తుంది. నంద్యాల జిల్లాలో 489 , కర్నూలు జిల్లాలో 484 గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఏ ప్రాంతంలో వారు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోలేదు. లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని గ్రామాలవారీగా బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వాల్సి ఉంది.

రిజర్వాయర్లపై 'తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్లు' : విశాఖపట్నం స్మార్ట్ సిటీగా మారుతున్న నగరం. ఇక్కడ జనాభా పెరుగుతోంది. దానికి తగ్గట్టే విద్యుత్ అవసరాలు కూడా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ సవాళ్లను అధిగమించేందుకు విశాఖ నగరం సరికొత్త దారిని ఎంచుకుంది. నేల మీద స్థలం దొరకడం కష్టంగా మారుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఏకంగా నీటి మీదే విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తోంది. రిజర్వాయర్లపై 'తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్ల'తో అద్భుతాలు సృష్టిస్తోంది. ఒకప్పుడు కేవలం తాగునీటికే పరిమితమైన జలాశయాలు, ఇప్పుడు వెలుగులు కూడా పంచుతున్నాయి. పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూ, విద్యుత్ ఖర్చులను ఆదా చేస్తున్న ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టుల విశేషాలు ఆసక్తికరం.

ఇంటింటికీ సూర్యోదయం - నెలకు రూ.8 వేలు మిగులు

ప్రకాశం జిల్లాలో భారీ సోలార్ ప్రాజెక్టులు .. తీరనున్న విద్యుత్ కష్టాలు!

TAGGED:

PM SURYAGHAR YOJANA KURNOOL
SOLAR PLANTS IN KURNOOL AND NANDYAL
SOLAR POWER IN KURNOOL AND NANDYAL
కర్నూలు నంద్యాలలో సౌర విద్యుత్తు
SOLAR PLANTS IN KURNOOL AND NANDYAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.