తిరుపతి- చెన్నై రహదారిలో సర్వీసు రోడ్ల నిర్మాణం - 2.6 కిలోమీటర్లు రూ.600 కోట్లు
తూర్పు వైపున 9 గ్రామాలు, పశ్చిమ వైపున 10 గ్రామాల ప్రజలకు ప్రయోజనం - వాహనాలు వేగంగా, సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా ఈ నిర్మాణ పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 12:13 PM IST
Service Roads In Tirupathi to Chennai Route : తిరుపతి నుంచి చెన్నై జాతీయ రహదారి దశ మారుతోంది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా సర్వీసు రోడ్లులేక ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కేఎల్ఎం ఆసుపత్రి జంక్షన్ మొదలుకొని పుత్తూరు మరాఠీ గేటు వరకు 2009వ సంవత్సరంలో నాలుగు వరసల రహదారి నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇక్కడ సర్వీసు రోడ్లు నిర్మించాలని చెన్నై ఎన్హెచ్ఏ అధికారులు నిర్ణయించి దీనికి సంబంధించిన డీపీఆర్ సిద్ధం చేశారు. కిలో మీటరుకు సుమారు రూ.30 కోట్ల చొప్పున 22.6 కిలోమీటర్లకు రూ.600 కోట్లు నిర్మాణానికి ఖర్చవుతుంది. త్వరలోనే అధికారులు టెండర్లు పిలిచి పనులు చేపట్టనున్నారు.
రోడ్డుకు ఇరువైపులా : రహదారికి ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్లతో పాటు మురుగునీటి కాలువలు, ఐరన్ బారికేడ్లు, వంతెనల నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో రహదారి ప్రమాదాలు క్రమంగా తగ్గడంతోపాటు ప్రజలు రోడ్డు దాటే కష్టాలు కూడా తీరుతాయి. పుత్తూరు, రేణిగుంట, వడమాలపేట మండలాల ప్రజలకు ఈ సర్వీసు రోడ్లు ఎంతో సౌకర్యంగా ఉంటాయి. దీనికి తోడు తూర్పు వైపున ఉన్న 9 గ్రామాలు, పశ్చిమ వైపున ఉన్న 10 గ్రామాల ప్రజలకు మంచి ప్రయోజనం ఒనగూరనుంది.
యాక్సెప్ కంట్రోల్ హైవేగా ప్రత్యేకతలు : వాహనాలు వేగంగా, సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా ఈ నిర్మాణ పనులు సాగుతున్నాయి. హైవేస్పై క్రాస్ చేసే అవసరం ఇంక ఎక్కడా ఉండదు. జాతీయ రహదారికి సమాంతరంగా రోడ్డుకి ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్లు ఉంటాయి. పశువులు జాతీయ రహదారిపైకి రాకుండా బారికేడ్లు కూడా నిర్మిస్తారు.
రోడ్డు: తిరుపతి-చెన్నై జాతీయ రహదారి (204)
సర్వీసు రోడ్డు నిర్మించనున్న ప్రాంతం: కేఎల్ఎం ఆసుపత్రి జంక్షన్ నుంచి పుత్తూరు మరాఠీగేటు వరకు
మొత్తం కిలోమీటర్లు: సుమారు 22.6
వ్యయం: రూ.600కోట్లు
జాతీయ రహదారుల సంస్థ : నేషనల్ హైవే అథారిటీ నిబంధనల ప్రకారం, జనాభా సాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా సర్వీస్ రోడ్లు ఉండాలి. వాహనదారులు కూడా నిబంధనలు పాటిస్తూ, తక్కువ దూర ప్రయాణాలకు సర్వీస్ రోడ్లను ఉపయోగించడం ద్వారా రహదారి భద్రతను పెంపొందించవచ్చు.
ప్రధాన ఉపయోగాలు ఇవే:
- స్థానిక రద్దీ నియంత్రణ: సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసే వాహనాలు, స్థానిక గ్రామాలు లేదా కాలనీల వాహనాలు వేర్వేరుగా వెళ్లేందుకు సర్వీస్ రోడ్లు దోహదపడతాయి. దీనివల్ల ప్రధాన రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్ సమస్య తలెత్తదు.
- ప్రమాదాల నివారణ: గ్రామస్తులు లేదా స్థానికులు నేరుగా హైవేపైకి రాకుండా ఈ రోడ్లు అడ్డుకుంటాయి. జంక్షన్ల వద్ద అకస్మాత్తుగా వాహనాలు హైవేపైకి రావడం వల్ల జరిగే ఘోర ప్రమాదాలను ఇవి నివారిస్తాయి.
- అత్యవసర సేవలు: అంబులెన్స్లు, ఫైర్ ఇంజన్లు వంటి అత్యవసర వాహనాలు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకోకుండా వేగంగా వెళ్లడానికి ఇవి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడతాయి.
- ఆర్థికాభివృద్ధి: హైవే పక్కన ఉండే వాణిజ్య సముదాయాలు, పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లకు వెళ్లే వినియోగదారులు సురక్షితంగా సర్వీస్ రోడ్డు ద్వారా చేరుకోవచ్చు. ఇది స్థానిక వ్యాపారాల వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
నంద్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
యాక్సెస్ కంట్రోల్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్లో ముందడుగు - 100 కి.మీ.కు డీపీఆర్ తయారీకి టెండర్లు