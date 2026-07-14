నేరుగా వెళ్లేలా కాకానినగర్ వద్ద ఆర్వోబీ - రూ. 12.50 కోట్లతో శరవేగంగా పనులు
ఎన్ఏడీ కూడలి - గాజువాక మధ్య ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్పెట్టేందుకు చర్యలు - ఎమ్మెల్యే చొరవతో 90 మీటర్ల ముందుకు ప్రాజెక్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 9:34 AM IST
Construction Of ROB Near Kakani Nagar :ఎన్ఏడీ కూడలి-గాజువాక మధ్య ఉన్న కాకాని నగర్ కూడలి రద్దీగా మారింది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఎన్ఏడీ వద్ద ట్రాఫిక్ నిలిచిపోతే అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకూ వాహనాలు స్తంభించిపోతున్నాయి. అలాగే తరచూ జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు భయపెడుతున్నాయి. ఎన్ఏడీ పైవంతెన నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా కూడలికి చేరుకుంటున్నాయి. ఇదే పెద్ద సమస్యగా మారింది. దీంతో ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకున్నారు. సిగ్నల్ సమస్య లేకుండా రాకపోకలు సాగించొచ్చు. వాహనదారుల భద్రత, సిగ్నల్ రహిత ప్రయాణమే లక్ష్యంగా ఇక్కడ రూ. 12.50 కోట్ల వ్యయంతో రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. డిసెంబర్ నాటికి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
సమస్య తీవ్రత - ప్రమాదాల భయం : ఎన్ఏడీ వద్ద ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయిన ప్రతిసారీ, ఆ ప్రభావం కాకాని నగర్ కూడలిపై తీవ్రంగా పడుతోంది. ఎన్ఏడీ ఫ్లైఓవర్ దిగిన వాహనాలు నేరుగా ఈ జంక్షన్కు చేరుకుంటుండటంతో వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించడం కష్టంగా మారింది. ఇది నిత్యం భయానక రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమవుతూ పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సిగ్నల్ సమస్యలు లేకుండా, సులభంగా ట్రాఫిక్ను నిర్వహించేందుకు ఆర్ఓబీ నిర్మాణమే ఏకైక మార్గమని అధికారులు భావించారు.
ఎమ్మెల్యే చొరవ - 90 మీటర్ల ముందుకు ప్రాజెక్టు : ఈ కూడలిలో ఆర్ఓబీ ప్రాముఖ్యతను విశాఖ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గణబాబు పదేపదే ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన వీఎంఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి నడుం బిగించింది. అత్యంత ఇరుకైన ఈ కూడలిలో బ్రిడ్జి నిర్మించడం సవాలుతో కూడుకున్నది కావడంతో, ఎన్హెచ్ఏఐ నిబంధనల ప్రకారం ప్రత్యేక అనుమతులు సాధించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కూడలికి దాదాపు 90 మీటర్ల ముందుకు అంటే ఎన్ఏడీ ఫ్లైఓవర్ పూర్తయ్యే చోటనే ఆ ఆర్ఓబీని నిర్మిస్తున్నారు.
ప్రాజెక్టు సాంకేతిక వివరాలు:
- మొత్తం వ్యయం: రూ. 12.50 కోట్లు
- బ్రిడ్జి పొడవు: 30 మీటర్లు
- బ్రిడ్జి ఎత్తు: 5.50 మీటర్లు
- బ్రిడ్జి వెడల్పు: 14 మీటర్లు
అత్యంత అప్రమత్తతతో తవ్వకాలు : ప్రస్తుత ప్రధాన రహదారికి ఆనుకుని ఒక వైపు ఏకంగా 30 అడుగుల లోతు తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్డుకు ఎక్కడా నష్టం జరగకుండా, ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలకు తావులేకుండా ఇంజనీరింగ్ విభాగం భారీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. తవ్వకాలు జరిపిన వెంటనే రక్షణ గోడను నిర్మిస్తున్నారు. కాకాని నగర్, నావల్ ఆర్మ్స్ డిపో వైపు నుంచి వచ్చే వాహనదారులు ఆర్ఓబికి సులభంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా ఇరువైపులా అత్యాధునిక సర్వీస్ రోడ్లను కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అందుబాటులోకి వస్తే వైజాగ్ నగరంలో మరో ప్రధాన ట్రాఫిక్ జంక్షన్కు శాశ్వత పరిష్కారం లభించనుంది.
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