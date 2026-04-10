ఐదింటికి ఇచ్చారు - హైదరాబాద్ను మరిచారు : మెట్రో రెండో దశ విస్తరణకు కేంద్రం అనుమతులు ఎప్పుడో?
ఇటీవల ఐదింటికి కేంద్ర మంత్రివర్గం పచ్చ జెండా - 4 ఇప్పుడున్న లైన్లకు కొనసాగింపు కాగా, ఒకటి మాత్రం కొత్తది - ప్రాజెక్ట్ను ప్రభుత్వానికి స్వాధీనం చేసేందుకు రూ.15 వేల కోట్లకు టేకోవర్ ఒప్పందం
Published : April 10, 2026 at 12:33 PM IST
Hyderabad Metro Second Phase Approval : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ 'ఏ' భాగంలో 5 మార్గాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఇందులో 4 ఇప్పుడున్న లైన్లకు కొనసాగింపు కాగా, ఒకటి మాత్రం కొత్తది నిర్మించనున్నారు. వీటికి సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్)లను 2024 నవంబరులో కేంద్రానికి పంపింది. ఏడాదిన్నర కాలంలో ఇప్పటివరకు కేంద్రం పలు మెట్రో రైలు విస్తరణ ప్రాజెక్ట్లకు ఆమోదం తెలిపింది. కానీ హైదరాబాద్ మెట్రోపై ఎప్పుడు అడిగినా మూల్యాంకం చేస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
అడ్డంకులు తొలగినా : మెట్రో రైలు మొదటి దశ ప్రైవేటు నిర్వహణలో, రెండో దశ ప్రభుత్వం నిర్వహణలో ఉంటే ఆపరేషన్, ప్రయాణికులకు అందించే సేవల పరంగా ఇబ్బందులు వస్తాయని కేంద్రం తెలిపింది. ప్రైవేటు, సర్కారు కలిసి ఒప్పందం చేసుకోవాలని సూచించింది. కానీ దీనికి ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో అంగీకరించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాజెక్ట్ను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసేందుకు ముందుకొచ్చింది. సూత్రప్రాయంగా రూ.పదిహేను వేల కోట్లకు టేకోవర్ ఒప్పందం కుదిరింది. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేంద్రానికి తెలిపింది.
ఏప్రిల్ 30 వరకు స్వాధీన ప్రక్రియ : కేంద్రం లేవనెత్తిన ప్రశ్నలన్నింటికీ టేకోవర్తో సర్కారు సమాధానం చెబుతోంది. ఏప్రిల్ 30 వరకు స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ప్రభుత్వ చేతికి మెట్రో రావడం ఇక లాంఛనమే అయినా, ఇప్పటికీ మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణ అనుమతులపై కేంద్రం ఇదిగో అదిగో అంటోంది. కేంద్రం వైఖరి చూస్తే స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాతనే కొన్ని కారిడార్లకు అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అర్థమవుతోంది.
కేంద్రంలో ఆమోదం పొందిన మెట్రో విస్తరణ ప్రాజెక్టులు :
- జైపూర్ మెట్రో 41 కి.మీ విస్తరణ ( ఏప్రిల్, 2026)
- అహ్మదాబాద్ మెట్రో విస్తరణ ( ఫిబ్రవరి 2026)
- దిల్లీ మెట్రో లైన్ 5 (ఏ) విస్తరణ 16 కి.మీ (డిసెంబరు 2025)
- లఖ్నవూ మెట్రో రైలు విస్తరణ 11.16 కి.మీ (ఆగస్టు, 2025)
- చెన్నై మెట్రో రైలు విస్తరణ 118.9 కి.మీ ( అక్టోబరు, 2024)
- పుణె మెట్రో రైలు విస్తరణ 31.64 కి.మీ (నవంబరు,2025)
- బెంగళూరు మెట్రో రైలు విస్తరణ 44.65 కి.మీ (ఆగస్టు, 2024)
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు 2-బీ నిర్మాణానికి పరిపాలన అనుమతులిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. మొత్తం 81.6 కి.మీ మేర రూ.19,579 కోట్లతో 81.6 కి.మీ మేర మూడు కారిడార్లకు అనుమతులిచ్చింది.
- కారిడార్ - 1లో భాగంగా శంషాబాద్ నుంచి ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు మొత్తం 39.6 కి.మీ మెట్రో నిర్మాణం నిర్మించనున్నారు.
- కారిడార్ -2లో జూబ్లీ బస్స్టేషన్ నుంచి మేడ్చల్ వరకు 24.5 కి.మీ మేర మెట్రోను విస్తరించనున్నారు.
- కారిడార్ - 3లో భాగంగా జూబ్లీ బస్స్టేషన్ నుంచి శామీర్పేట వరకు 22 కి.మీ మేర మెట్రో నిర్మాణం చేపట్టారు.
ఈ రెండు ఆధ్వర్యంలో జాయింట్ వెంచర్ ప్రాజెక్టు : హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టు మెట్రో లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జాయింట్ వెంచర్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ను చేపట్టనున్నాయి. అయితే మెట్రో 2-బి నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందులో రూ.5,874 కోట్లు కాగా, కేంద్రం వాటా 3,524 కోట్లు. రుణాల ద్వారా రూ.9,398 కోట్లు, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో రూ.783 కోట్ల వ్యయం చేయనున్నారు. కేంద్రానిది 18 శాతం అవ్వగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ వాటా 30 శాతం, జైకా, ఏడీబీ, ఎన్డీబీ నుంచి రుణం వాటా 48 శాతం, పీపీపీ కాంపోనెంట్ 4 శాతంగా పేర్కొన్నారు. త్వరలో పరిపాలన అనుమతిని డీపీఆర్కు జత చేసి కేంద్రానికి పంపనున్నారు.
