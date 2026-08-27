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'అధునిక సౌకర్యాలతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఏపీ అసెంబ్లీ నిర్మాణం'

నిర్ణీత సమయంలోగా పూర్తి చేయాలన్న స్పీకర్ ​చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు - నార్మన్‌ ఫోస్టర్స్‌ అండ్‌ పార్ట్‌నర్స్‌ ప్రతినిధులతో స్పీకర్‌, మంత్రుల భేటీ - వనం అంతర్గత ఆకృతులు, ఇతర పనులపై సమీక్ష

Construction Of Permanent Assembly Building In Amaravati
అమరావతి వైభవానికి ప్రతీకగా అసెంబ్లీ నిర్మాణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 12:14 PM IST

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Construction Of Permanent Assembly Building In Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఒక శాశ్వత అసెంబ్లీ భవన నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేగవంతం చేసింది. ఈ భవనాన్ని అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో రూపొందిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ ఆర్కిటెక్చరల్ సంస్థ 'నార్మన్‌ ఫోస్టర్స్‌ అండ్‌ పార్ట్‌నర్స్‌' ప్రతినిధులు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ, నిర్దేశిత కాలపరిమితిలోగా అమరావతిలోని అసెంబ్లీ భవన నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు అధికారులను ఆదేశించారు.

సమావేశానికి హాజరైన మంత్రులు : ప్రతిష్టాత్మక భవనాలను డిజైన్ చేసే 'నార్మన్‌ ఫోస్టర్స్‌ అండ్‌ పార్ట్‌నర్స్‌' సంస్థ ప్రతినిధులు, అధికారులతో సచివాలయం రెండో బ్లాక్‌లో బుధవారం స్పీకర్​ సమీక్ష నిర్వహించారు. అసెంబ్లీ భవనం అంతర్గత డిజైన్లు, సభ్యుల సీటింగ్​ ఏర్పాట్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీ అనుసంధానం, ఎత్తైన టవర్, సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాలు, భద్రతా వ్యవస్థలు, పార్కింగ్ సౌకర్యాలు, సందర్శకుల సౌకర్యాలతో సహా పలు అంశాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. మంత్రులు పి.నారాయణ, నాదెండ్ల మనోహర్‌లతో పాటు, అసెంబ్లీ సెక్రటరీ జనరల్ సూర్యదేవర ప్రసన్న కుమార్, ఇతరులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. మంత్రి మనోహర్ ఈ వివరాలను మీడియాకు వివరించారు.

ప్రతి అంశం పక్కా ప్రణాళిక : అమరావతిని ప్రపంచ ఖ్యాతి గడించే ఒక అద్భుతమైన రాజధాని నగరంగా తీర్చిదిద్దడమే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లక్ష్యమని మంత్రి మనోహర్ పేర్కొన్నారు. "నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత కూడా అవసరాలు తీరేలా, 265 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 110 మంది ఎమ్మెల్సీలకు వసతి కల్పించేందుకు మేము ఈ అసెంబ్లీ సముదాయాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. ఇందులో ఉభయ సభల సభ్యులు సమావేశమయ్యేందుకు ఒక సెంట్రల్ హాల్ కూడా ఉంటుంది. మంత్రులు, విప్‌లు, కమిటీ చైర్‌పర్సన్‌లు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించేలా ఈ భవనాన్ని రూపొందిస్తున్నామన్నారు.

అత్యాధునిక సాంకేతికత, సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలు, ప్రజలకు అందుబాటు, భవిష్యత్ అవసరాలకు తగిన మౌలిక సదుపాయాలు, పచ్చదనం వంటి అంశాలను సమగ్రంగా మేళవించి ఒక అసెంబ్లీ సముదాయాన్ని నిర్మించడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ప్రజలు అసెంబ్లీని సందర్శించినప్పుడు శాసన ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి ఒక ప్రత్యేక 'ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ సెంటర్‌' ఏర్పాటు చేయాలని కూడా మేము నిర్ణయించాం" అని ఆయన వెల్లడించారు. అండర్‌గ్రౌండ్‌ పార్కింగ్‌ సౌకర్యంతో పాటు, దాని పైన ఉద్యానవనం తరహా ప్రాంగణాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారని ఆయన ఇంకా వివరించారు.

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TAGGED:

ASSEMBLY BUILDING IN AMARAVATI
ANDHRA PRADESH ASSEMBLY
అమరావతిలో శాశ్వత అసంబ్లీ భవనం
INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE MODEL
PERMANENT ASSEMBLY BUILDING

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