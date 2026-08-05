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పాతబస్తీకి మణిహారంలా స్టీలు బ్రిడ్జ్​ నిర్మాణం - త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్న పైవంతెన

రోజూ లక్షన్నర వాహనాలు ప్రయోజనం - వాహనదారులకు కనీసం 20 నిమిషాల సమయం ఆదా - తక్కువ భూసేకరణతో స్టీల్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణం - సిగ్నల్‌ ఫ్రీ స్టీల్​ బ్రిడ్జ్​

STEEL BRIDGE AT OLD CITY
STEEL BRIDGE AT OLD CITY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 7:08 PM IST

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New Steel Bridge At Old City : పాతబస్తీకి మణిహారంలా మరో పైవంతెన అందుబాటులోకి రానుంది. కొత్తగా చంచల్‌గూడ జైలు నుంచి ఒవైసీ ఆస్పత్రి కూడళ్ల మధ్య స్టీలు బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తయింది. ప్రస్తుతం దీనికి తుది మెరుగులు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అక్కడ జూపార్క్​-ఆరాంఘర్​ చౌరస్తా, మిథాని, చాంద్రాయణగుట్ట కూడళ్లపై పైవంతెనలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. కొత్త స్టీలు బ్రిడ్జి ఆగస్టు రెండో వారంలో ప్రారంభోత్సవం ఉంటుందని జీహెచ్‌ఎంసీ ముఖ్య ఇంజినీరు సహదేవ్‌ రత్నాకర్‌ పేర్కొన్నారు.

రోజూ లక్షన్నర వాహనాల ప్రయోజనం : ఈ పైవంతెన ద్వారా బడంగ్‌పేట్, ఆదిభట్ల నుంచి ఎంజీబీఎస్, ప్రధాన నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు సాగించే వారికి సులభతరం కానుంది. వాహనదారులకు కనీసం 20 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుందని జీహెచ్‌ఎంసీ ముఖ్య ఇంజినీరు తెలిపారు. దీని ద్వారా రోజూ లక్షన్నర వాహనాలు ప్రయోజనం పొందనున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం పైవంతెనకు సంబంధించిన రంగులు, వీధిలైట్లు, చివరి దశలోని ర్యాంపు పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నామన్నారు. అలాగే పెట్రోల్​ వాడకం, వాతావరణ కాలుష్యం, వాహనదారుల్లో నెలకొనే ఆందోళన తగ్గనున్నాయని ఆయన వివరించారు.

SANTHOH NAGAR STEEL BRIDGE
పాతబస్తీకి మణిహారంలా స్టీలు బ్రిడ్జ్​ నిర్మాణం (Eenadu)

తక్కువ భూసేకరణతో స్టీల్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణం : సాధారణంగా చంపాపేట్, ఒవైసీ ఆస్పత్రి వద్దనున్న ఇన్నర్​ రింగు రోడ్డుకు చేరుకోవాలంటే నల్గొండ క్రాస్​ రోడ్డు వంతెన దిగి 3 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి. ఈ మధ్యలో 5 కూడళ్లు ఉంటాయి. అయితే మాస్టర్​ ప్లాన్​ ప్రకారం రహదారిని వందడుగుల మేర విస్తరించాలి. కానీ మత విశ్వాసాలతో ముడిపడిన నిర్మాణాలు, పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల ఇళ్లు, వ్యాపార కేంద్రాలున్నాయి. అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని తక్కువ భూసేకరణతో స్టీల్‌ బ్రిడ్జిని నిర్మించారు.

సిగ్నల్‌ ఫ్రీ స్టీల్​ బ్రిడ్జ్​ : ఈ పైవంతెన ద్వారా 30 నిమిషాల ప్రయాణ గమ్యాన్ని కేవలం 5 నిమిషాలకు తగ్గించారు. రహదారి మొత్తంలో ఎలాంటి సిగ్నల్​ లేకుండా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మధ్యలో డౌన్​ ర్యాంపు, అప్​ ర్యాంపును నిర్మించారు. అంటే సైదాబాద్‌ కూడలిలో చంచల్‌గూడ నుంచి చంపాపేట్‌ వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం ఓ డౌన్​ ర్యాంప్​ నిర్మించారు. సైదాబాద్‌ నుంచి కూడలిలో పైవంతెన ఎక్కి చంచల్‌గూడ వైపు వెళ్లేందుకు మరో అప్‌ ర్యాంపును నిర్మించింది. మొత్తం పైవంతెన పొడవు 2.58 కిలోమీటర్లు, వెడల్పు నాలుగు లేన్లు ఉంటుంది. అధ్యయనం ప్రకారం 2015లో సంతోష్‌నగర్‌-సైదాబాద్‌ రహదారిపై ఒక రోజుకు 70,576 ప్రయాణించేవి. ప్రస్తుతం 1,50,000 వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. 2035 నాటికి ఆ సంఖ్య 1,93,632 కానుంది. ప్రాజెక్ట్​ వ్యయం విషయానికొస్తే మొత్తం రూ. 620 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అందులో నిర్మాణ వ్యయం రూ. 466.63 కోట్లు కాగా భూసేకరణ వ్యయం 153.37 కోట్లు అయ్యాయి.

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TAGGED:

SANTOSH NAGAR STEEL BRIDGE
STEEL BRIDGE AT OLD CITY
STEEL BRIDGE COMPLETED AT OLD CITY
పాతబస్తీలో పూర్తైన స్టీలు బ్రిడ్జ్​
NEW STEEL BRIDGE AT OLD CITY

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