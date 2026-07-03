దిల్లీలో రూ.105.5 కోట్లతో ఏపీ భవన్ నిర్మాణం - ఎన్బీసీసీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఒప్పందం
సమకాలీన శిల్పకళతో అత్యాధునిక భవనం - 2.49 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 11:15 AM IST
Construction Of Andhra Bhavan In Delhi: జాతీయ రాజధాని దిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠను ప్రతిబింబించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ను నిర్మించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. సుమారు రూ.105.5 కోట్ల వ్యయంతో ఈ భవన నిర్మాణాన్ని చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థైన నేషనల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఎన్బీసీసీ)తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
ఒప్పందంపై సంతకాలు: ఈ నిర్మాణ ఒప్పంద పత్రాలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ ప్రవీణ్కుమార్, ఎన్బీసీసీ చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ అనిల్కుమార్ సంతకాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు సంస్థల అధికారులు భవన నిర్మాణాన్ని నాణ్యతా ప్రమాణాలతో, నిర్ణీత గడువులో పూర్తి చేయడానికి పరస్పర సహకారంతో పనిచేయనున్నట్లు తెలిపారు.
2.49 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో నిర్మాణం: నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ను సుమారు 2.49 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉద్యోగులతో పాటు దిల్లీకి వచ్చే రాష్ట్ర ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉండేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. సమావేశ మందిరాలు, అతిథి గదులు, కార్యాలయ విభాగాలు, పార్కింగ్, భద్రతా వ్యవస్థలు, డిజిటల్ సదుపాయాలు వంటి అన్ని అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.
ఐదేళ్లపాటు నిర్వహణ బాధ్యతలు: భవన నిర్మాణం పూర్తైన అనంతరం కనీసం ఐదు సంవత్సరాల పాటు వార్షిక నిర్వహణ బాధ్యతలను కూడా ఎన్బీసీసీ లేదా దాని అనుబంధ సంస్థకు అప్పగించనున్నారు. ఇందుకోసం త్వరలో మరో ప్రత్యేక ఒప్పందం చేసుకునేందుకు ఇరుపక్షాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. దీంతో భవన నిర్వహణ, మరమ్మతులు, నిర్వహణ నాణ్యత నిరంతరం ఒకే సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
సమకాలీన శిల్పకళకు ప్రతీక: నూతన ఏపీ భవన్ను ఆధునిక వాస్తుశిల్పం, సమకాలీన నిర్మాణ శైలికి ప్రతీకగా తీర్చిదిద్దనున్నట్లు ఎన్బీసీసీ తన అధికారిక ఎక్స్ వేదిక ద్వారా వెల్లడించింది. పర్యావరణహిత నిర్మాణ విధానాలు, శక్తి పొదుపు సాంకేతికత, అత్యాధునిక భద్రతా ప్రమాణాలు, స్మార్ట్ మౌలిక వసతులతో ఈ భవనం రూపుదిద్దుకోనుంది. జాతీయ రాజధానిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిపాలనా కార్యకలాపాలకు మరింత సమర్థవంతమైన వేదికగా నిలవడంతో పాటు, రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను చాటిచెప్పే గుర్తింపుగా ఈ భవనం నిలుస్తుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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