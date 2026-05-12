రాజధాని అమరావతిలో కిమ్స్ - రేపు భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
అమరావతిలో అడుగు పెడుతున్న కిమ్స్ ఆస్పత్రి - నిడమర్రు సమీపంలో 25 ఎకరాల్లో ఆస్పత్రి, విశ్వవిద్యాలయం, కిమ్స్ బైసర్ స్కిల్ యూనివర్శిటీ నిర్మాణం - మూడేళ్లలో పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 3:35 PM IST
KIMS Hospital and University Construction in Amaravati: రాజధానిలో మరో ప్రముఖ వైద్యసంస్థ అడుగు పెట్టనుంది. వైద్య రంగంలో అత్యాధునిక సేవలందిస్తూ ఖ్యాతి గడించిన కిమ్స్ ఇప్పుడు అమరావతిలోనూ అడుగు పెడుతోంది. 25 ఎకరాల్లో రూపుదిద్దుకోబోతున్న కిమ్స్ ఆస్పత్రి, విశ్వవిద్యాలయానికి సీఎం చంద్రబాబు ఈ నెల 13వ తేదీన భూమిపూజ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి పనులు అమరావతిలో ప్రారంభం కాగా కిమ్స్ రాకతో వైద్యరంగం విస్తరణకు మరింత దోహదపడనుంది.
నవ్యాంధ్ర రాజధాని నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతున్న వేళ ప్రముఖ సంస్థలు అమరావతికి క్యూ కడుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పరిపాలనా భవనాల నిర్మాణంతో పాటే జాతీయ స్థాయిలో పేరొందిన ప్రైవేటు ఆస్పత్రులు, హోటళ్ల నిర్మాణాలు జరగడం రాజధాని కీర్తిని మంరింత పెంచుతోంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆసుపత్రులు నిర్వహిస్తున్న కిమ్స్ గ్రూప్ అమరావతిలో వైద్య విశ్వవిద్యాలయంతో పాటు ఆసుపత్రి నిర్మించనుంది.
మూడేళ్లలో పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు: కిమ్స్ గ్రూప్నకు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి మండలం నిడమర్రు సమీపంలో సీఆర్డీఏ 25 ఎకరాలు కేటాయించింది. 23 ఎకరాల్లో కిమ్స్ బైసర్ స్కిల్ వర్శిటీ, 2 ఎకరాల్లో ఆసుపత్రి నిర్మిస్తారు. ముందుగా 500 పడకలతో హాస్పిటల్ కట్టనున్నారు. స్కిల్ యూనివర్శిటిలో భాగంగా వైద్య కళాశాల ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎంబీబీఎస్, నర్సింగ్తో పాటు అనుబంధ కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. నిర్మాణాల కోసం ఎకరాకు రూ.50 లక్షల చొప్పున చెల్లించిన కిమ్స్ సంస్థ ఈ మేరకు సీఆర్డీఏతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీంతో నిర్మాణ పనులకు ముహుర్తం ఖరారు చేశారు. బుధవారం ఉదయం 10 గంటలకు సీఎం చంద్రబాబు కిమ్స్ భవనాల నిర్మాణానికి భూమిపూజ చేయనున్నారు. 2, 3 ఏళ్లలో నిర్మాణాలు పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు చేశారు.
రాజధాని అభివృద్ధిలో వైద్య సంస్థలు కీలకం కానున్నాయి. అమరావతిలో ఇప్పటికే బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రికి భూమిపూజ చేసి పనులు కూడా మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు విజయవాడ బైపాస్కు, జాతీయ రహదారికి సమీపంలోనే ప్రతిష్టాత్మక కిమ్స్ రావడం వైద్య రంగ విస్తరణకు దోహదం కానుంది. తద్వారా రాజధాని ప్రాంతవాసులు, చుట్టుపక్కల ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
"మాకు అమరావతిలో ప్రభుత్వం, సీఆర్డీఏ తరపు నుంచి 25 ఎకరాలు భూమి కేటాయించబడింది. అందులో 23 ఎకరాలు బైసర్ స్కిల్ యూనివర్శిటీకి, 2 ఎకరాలు హాస్పిటల్కి కేటాయించారు. బైసర్ కాలేజీలో 1000 పడకల హాస్పిటల్ ఇంక పలు రకాల కోర్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీని ద్వారా అమరావతి ప్రజలు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా మంచి సౌకర్యం కలిగింది." - సురేశ్, కిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రాజెక్ట్స్ డైరెక్టర్
