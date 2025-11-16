తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో టూరిస్ట్ స్పాట్ - రూ.1,083 కోట్లతో అలలపై 'ఐకానిక్ వంతెన'
కృష్ణానదిపై ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మాణానికి చకచకా అడుగులు - భూ సేకరణ, టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో త్వరలో పనులు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 11:34 AM IST
Iconic Cable Bridge Works Speed Up in Nandyal District : ఆంధ్రప్రదేశ్-తెలంగాణ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ కృష్ణానదిపై ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మాణానికి చకచకా అడుగులు పడుతున్నాయి. భూ సేకరణ, టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో త్వరలో పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ సమీపంలోని సోమశిల నుంచి నంద్యాల జిల్లాలోని సిద్ధేశ్వరం గుట్టల మధ్య ఈ వంతెన నిర్మించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రూ.1,083 కోట్ల అంచనా వ్యయం : కల్వకుర్తి-జమ్మలమడుగు 167కే జాతీయ రహదారి నిర్మాణంలో భాగంగా ఐకానిక్ వంతెన నిర్మాణ పనులను మూడో ప్యాకేజీ కింద చేపట్టనున్నారు. రూ.1,083 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టనున్న ఈ పనుల్లో భాగంగా రెండు రాష్ట్రంలో 13 కి.మీల పొడవునా రూ.460 కోట్లతో అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటికే కల్వకుర్తి నుంచి సోమశిల వరకు శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి.
కొత్తపల్లి నుంచి నంద్యాల వరకు చేపట్టాల్సిన పనుల్లో భాగంగా భూసేకరణ పూర్తవగా నష్టపరిహారం పంపిణీ 80 శాతం పూర్తైంది. నంద్యాల నుంచి జమ్మలమడుగు మధ్య పనులు జరుగుతున్నాయి. నల్లకాల్వ నుంచి వెలుగోడు మధ్య పనులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ అటవీ భూములకు సంబంధించి అనుమతులు రాలేదు.
వంతెన పూర్తయితే మార్గం సుగమం : శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలో 117 గ్రామాలు, లక్షలాది ఎకరాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. రెండువైపులా రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. పుట్టీలు, మర పడవలపై నదిని ప్రమాదకరంగా దాటుతూ చాలామంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. వంతెన పూర్తయితే మార్గం సుగమం కానుంది. ఆకర్షణీయంగా రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ వంతెనతో పర్యాటక అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా హైదరాబాద్ నుంచి తిరుపతి వెళ్లడానికి సుమారు 70 కి.మీ. దూరం తగ్గనుంది. అలాగే ఈ వంతెన అందుబాటులోకి వస్తే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో టూరిస్ట్ స్పాట్గా గుర్తింపు వస్తుంది.
భూసేకరణ ఇలా :
- నాగర్కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్లో వరిదేల రెవెన్యూ శివారు నుంచి సోమశిల, చెన్నంపల్లి, పెంట్లవెల్లి, మల్లేశ్వరం శివార్ల పరిధిలో 8 కి.మీ. మేర సోమశిల గుట్ట వరకు అప్రోచ్ రోడ్డు నిర్మాణానికి 25 హెక్టార్ల అటవీభూమి, 28 హెక్టార్ల రెవెన్యూ, రైతుల పట్టాభూముల్ని సేకరించారు.
- ఏపీలోని సిద్దేశ్వరం గుట్ట నుంచి కపిలేశ్వరం, నందికొట్కూరు అటవీప్రాంతంలో 25 హెక్టార్ల మేర భూ సేకరణ చేయడం, 5 కి.మీ. మేర అప్రోచ్ రహదారి నిర్మాణం చేపడతారు.
- వంతెన పూర్తయితే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య దూరంతో పాటు ఆర్థికంగా భారం తగ్గి శాశ్వతంగా రాకపోకల సమస్య తీరిపోవడంతో పాటు కృష్ణానదిలో ప్రమాదకర ప్రయాణ సంఘటనలు ఉండవని తీరగ్రామాల ప్రజలు భావిస్తున్నారు.
ఎక్కడ: కృష్ణానదిపై సోమశిల-సిద్ధేశ్వరం గుట్టల మధ్య
పొడవు : 1.77 కి.మీ.
నిర్మాణ శైలి: గుట్టల వైపు అడుగుభాగంలో 70 మీ. ఎత్తులో, నదీప్రవాహం పైన 100 మీ. ఎత్తులో పిల్లర్ల నిర్మాణం చేపడతారు.
ప్రత్యేకత: దేశంలోనే తొలి తీగల వంతెన. ప్రపంచంలో రెండోది కానుంది.
Amaravati Iconic Cable Bridge: మరోవైపు రాజధాని అమరావతి అనుసంధానతలో ముఖ్యమైన ఐకానిక్ కేబుల్ వంతెన నిర్మాణం దిశగా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ వంతెన డిజైన్ను సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే ఖరారు చేశారు. ఇటీవల నాలుగు నమూనాలను సీఆర్డీఏ వెబ్సైట్లో ప్రజల నుంచి ఓటింగ్కు పెట్టారు. అన్నింటి కంటే ఎక్కువగా దాదాపు 14,000 వరకూ రెండో ఆప్షన్కు ఓట్లు పడ్డాయి. దీని వైపే చంద్రబాబు కూడా మొగ్గు చూపారు. ఇందుకనుగుణంగా డీపీఆర్ కూడా సిద్ధమయినట్లు తెలుస్తోంది.
