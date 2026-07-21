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రూ.500 కోట్లతో ఆసుపత్రి కట్టారు - సేవలు మాత్రం అందట్లేదు : ఇక అంతా సర్కారు దయ!

నిధుల కొరతతో ప్రభుత్వ సార్వజనీయ ఆసుపత్రి నిర్మాణం జాప్యం - ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి రూ.510 కోట్లు కేటాయించిన సింగరేణి యాజమాన్యం - మెడికల్‌ కళాశాలతో పాటు 355 పడకలతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం

Hospital Construction Delay Due to Lack of Funds
Hospital Construction Delay Due to Lack of Funds (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 10:50 AM IST

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Hospital Construction Delay Due to Lack of Funds : ఇప్పుడున్న ఆసుపత్రి, వైద్య సౌకర్యాలు అక్కడి ప్రజల అవసరాలకు సరిపోవడం లేదు. అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రావాలంటే ఇప్పటికే దాదాపుగా నిర్మాణం పూర్తైన ఆసుపత్రి భవనం వినియోగంలోకి రావాలి. రోగులకు సకల సౌకర్యాలు అందించాలంటే ఇంకా రూ.100 కోట్ల నిధులు కావాలి. ఇప్పటి వరకు ఖర్చు చేసిన నిధులన్నీ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద సింగరేణి ఇచ్చినవే. మిగిలిన నిధుల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తే అందుబాటులోకి రానున్న పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో 355 పడకల ప్రభుత్వాసుపత్రిపై 'ఈటీవీ-ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యేక కథనం.

పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో ప్రభుత్వ సార్వజనీయ ఆసుపత్రి నిర్మాణంలో నిధుల కొరత కారణంగా జాప్యం జరుగుతోంది. సామాజిక బాధ్యతగా సింగరేణి యాజమాన్యం అక్కడ ప్రభుత్వాసుపత్రి సహా బోధన కళాశాల నిర్మాణానికి రూ.510 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ నిధులతో అక్కడ మెడికల్ కాలేజీతో పాటు 355 పడకలతో ఆసుపత్రి నిర్మాణం చేపట్టారు. వైద్య కళాశాల నిర్మాణం పూర్తైనా, ప్రస్తుతం ఇచ్చిన నిధులు అయిపోవడంతో హాస్పిటల్ భవన నిర్మాణం అసంపూర్తిగా మిగిలింది. మంచినీటి, మురుగు నీటి వ్యవస్థ, పెయింటింగ్, ఇతర మౌలిక వసతులకు సంబంధించి దాదాపు రూ.45 కోట్ల విలువైన పనులు మిగిలిపోయాయి.

రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్​ : దీంతో పాటు ప్రహరీ గోడ, మార్చురీ, కళాశాల నుంచి ఆసుపత్రికి ఫుట్​ ఓవర్ బ్రిడ్జ్, ఎస్టీపీ, వెయిటింగ్ హాల్, సెంట్రల్ కిచెన్ లాంటి అదనపు వసతుల కల్పన కోసం మరో రూ.55 కోట్లు కావాల్సి ఉంది. మొత్తం రూ.100 కోట్లు కేటాయిస్తే పూర్తి స్థాయిలో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అక్కడ అందుబాటులోకి వస్తాయి. సింగరేణి యాజమాన్యం మళ్లీ నిధులు ఇచ్చే అవకాశం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.100 కోట్లు మంజూరు చేయాలనే డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

''మరో రూ.100 కోట్లు కేటాయిస్తే బిల్డింగ్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఫినిషింగ్​ వర్క్​ మాత్రమే మిగిలిపోయింది. ఇందులో ఎంఆర్​ఐ స్కానింగ్​ మిషన్​ కూడా లేదు. దాన్ని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి. గుండెకు సంబంధించిన సెంటర్​ కూడా ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది. సరిపడా నిధులు లేక పనులు నత్తనడకన నడుస్తున్నాయి'' - స్థానికులు

పూర్తైతే మొత్తం 600 పడకలు అందుబాటులోకి : ప్రస్తుతం సింగరేణిలో 120 పడకల ఆసుపత్రి, క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్, 80 పడకల ఆసుపత్రుల ద్వారా రోగులకు సేవలు అందుతున్నాయి. 355 పడకల ఆసుపత్రి పూర్తైతే మొత్తం 600 పడకలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీంతో పాటు అన్ని వైద్య విభాగాలకు సంబంధించి సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు సైతం అందుతాయి. క్యాథ్ ల్యాబ్, ఎంఆర్​ఐ లాంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తే రోగులు మరోచోటుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో వీలైనంత త్వరగా కొత్త ఆసుపత్రి నిర్మాణం పూర్తి చేసి రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి నిధులు కేటాయిస్తే ఆసుపత్రి నిర్మాణం పనులు పూర్తై, అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని స్థానిక ప్రజలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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