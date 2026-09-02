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తీరనున్న వసతి కష్టాలు - నరసరావుపేట జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి వసతి గృహాలు

నరసరావుపేట జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు తీరనున్న వసతి కష్టాలు - దాదాపు 70 కోట్లతో నాలుగు హాస్టల్ భవనాలు నిర్మాణం- హాస్టల్ భవనాలను ఇవాళ ప్రారంభించనున్న మంత్రి లోకేశ్

Narasaraopet JNTU
నరసరావుపేట జేఎన్టీయూ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 10:15 AM IST

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New Hostels For Narasaraopet JNTU Students : దాదాపు దశాబ్దకాలంగా జేఎన్టీయూ యూనివర్శిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ నరసరావుపేట విద్యార్థులు పడుతున్న వసతి కష్టాలు తీరనున్నాయి. దాదాపు 70 కోట్లతో నిర్మించిన నాలుగు హాస్టల్ భవనాలను మంత్రి లోకేశ్ నేడు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ హాస్టళ్ల ద్వారా సుమారు 14 వందల 40 మంది విద్యార్థులకు అధునాతన వసతి సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

నరసరావుపేట జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి వసతి గృహాలు (ETV Bharat)


70 కోట్లతో గృహాల నిర్మాణం : పల్నాడు ప్రాంతంలో నాణ్యమైన సాంకేతిక విద్య అందించేందుకు 2016లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు జేఎన్టీయూ కు అనుబంధంగా కళాశాలకు నరసరావుపేట సమీపంలోని కాకాని వద్ద శంకుస్థాపన చేశారు. కళాశాల భవనాల నిర్మాణానికి జేఎన్టీయూ కాకినాడ సుమారు 100 కోట్లు మంజూరు చేసింది. 28 కోట్లతో పరిపాలన, ప్రయోగశాలలు, తరగతి గదుల నిర్మాణాలను చేపట్టారు. తరగతులు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ప్రధాన కళాశాల భవనాన్ని వేగంగా పూర్తి చేశారు. అంతలో ప్రభుత్వం మారడంతో సుమారు 70 కోట్లతో చేపట్టిన వసతి గృహాల నిర్మాణ పనులు ఏళ్లు గడుస్తున్నా పూర్తి కాలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తిరిగి ఈ నిర్మాణాల మీద దృష్టి పెట్టింది. వసతి గృహాలు ఈ విద్యా సంవత్సరానికే అందుబాటులో తెచ్చేలా యాజమాన్యం ప్రణాళిక ప్రకారం నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేసింది.


వసతి గృహాలను ప్రారంభించనున్న లోకేశ్​ : కళాశాలలో ఐదు బ్రాంచ్‌లు ఉండగా సుమారు 1400 మందికి పైగా విద్యార్థులు సాంకేతిక విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ప్రాంగణంలో వసతి గృహాలు లేక కళాశాలకు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే నరసరావుపేటలో ఉండలేక ఇబ్బందులు పడిన విద్యార్థుల కష్టాలు తీరనున్నాయి. అధునాతన సదుపాయాలు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ వసతి గృహాలను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించేందుకు జిల్లా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులకు బోధన అందించేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

"మేము ఈ సంస్థను 2016లో స్థాపించాం. ప్రస్తుతం మేము ఐదు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (UG) కోర్సులను అందిస్తున్నాము. అధికారుల సహకారంతో, ఈ సంవత్సరం నుంచే ఐదు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ (PG) ప్రోగ్రామ్‌లను కూడా ప్రారంభించాలని యోచిస్తున్నాము. ఈ ప్రయోజనం కోసం ప్రభుత్వం 86 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. గత రెండేళ్లుగా ఈ కళాశాల తాత్కాలిక భవనంలో నిర్వహించాం. కానీ ఫిబ్రవరి 2024లో ఇది పూర్తిగా ఈ కొత్త ప్రాంగణానికి తరలించాం. విద్యార్థుల కోసం రూ.12 కోట్ల విలువైన పరికరాలు, 600 కంప్యూటర్లతో కూడిన అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలను మేము ఏర్పాటు చేశాం. హాస్టల్ వసతులు కూడా అందుబాటులోకి వస్తే, ఈ సంస్థ ఒక అద్భుతమైన క్యాంపస్‌గా రూపాంతరం చెందే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది"._శ్రీనివాసరావు, నరసరావుపేట జేఎన్టీయూ కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌

ప్రారంభం తర్వాత నేతలతో సమన్వయం : మంత్రి లోకేశ్​ హాస్టల్‌ భవనాలను ప్రారంభించిన తర్వాత మధ్యాహ్నం నరసరావుపేట నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సమన్వయ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. సాయంత్రం కోటప్పకొండ శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోనున్నారు.

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జేఎన్టీయూ విద్యార్థులకు వసతి గృహాలు
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