పులులు, వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు ప్రత్యేక చర్యలు - శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్​పై NHAI దృష్టి

శ్రీశైలం ఘాట్‌లో పులులు, ఇతర వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు చర్యలు - డబ్ల్యూఐఐతో అధ్యయనం చేయించాలని నిర్ణయించిన ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ - వంతెన అందుబాటులోకి వస్తే రాత్రి సమయంలోనూ ఘాట్‌లో రాకపోకలు

Srisailam Elevated Corridor Construction in AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:22 AM IST

Srisailam Elevated Corridor Construction in AP : నల్లమల్ల అటవీ ప్రాంతం పరిధి శ్రీశైలం ఘాట్‌లో ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అయితే ఆ పరిసరాల్లో నివసించే పులులు, ఇతర వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు మాత్రం ఎలాంటి రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశంపై ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు దృష్టి పెట్టారు. అందులో భాగంగా వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (డబ్ల్యూఐఐ)తో అధ్యయనం చేయించాలని నిర్ణయించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దోర్నాల నుంచి శ్రీశైలం డ్యాం సమీపం వరకు, అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్‌ వైపు ఉన్న బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి జలాశయం వరకు జాతీయ రహదారి-765ని విస్తరించేందుకు కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్‌) సిద్ధమైంది.

అయితే నాలుగు వరుసలుగా హైవే విస్తరణకు పెద్దఎత్తున అటవీ భూమి అవసరం ఉంటుంది. దీనికి బదులు ఆంధ్రప్రదేశ్​ పరిధిలోని 41.39 కి.మీ., తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 45.35 కి.మీ. కలిపి మొత్తం 86.74 కి.మీ. మేర ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మించేలా అధికారులు ప్రతిపాదించారు. దీంతో వంతెనకు అవసరమైన పిల్లర్లు నిర్మించేందుకు తప్ప, ఎక్కడ పెద్దఎత్తున అటవీ భూమి అవసరం ఉండదు. ఈ ప్రతిపాదన నేపథ్యంలో వన్యప్రాణుల రక్షణకు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దానిపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.

పులులు ఎక్కువగా ఎటువైపు రాకపోకలు : ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మించాలనుకునే చోట నాగార్జునసాగర్‌, శ్రీశైలం టైగర్‌ రిజర్వ్, అలాగే అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. దీంతో డబ్ల్యూఐఐ బృందం ఈ ప్రాంతంలో పులులు ఎక్కువగా ఎటువైపు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి అనే దానిపై దృష్టి పెట్టారు. అంతేగాక వాటి కదలికలు ఎక్కడ అధికంగా ఉంటాయి, తదితర అంశాలపై అధ్యయనం చేస్తున్నారు.

వంతెన ఎత్తు ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఉండాలి? : వన్యప్రాణులు తిరిగేందుకు కల్వర్టులు వంటి నిర్మాణాలు ఎక్కడెక్కడ అవసరం, ఎలివేటెడ్‌ వంతెన ఎత్తు ఎక్కడెక్కడ ఎంత ఉండాలి? వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే ఏమేం చేయాలి? తదితర అంశాలపై డబ్ల్యూఐఐ నివేదిక ఇస్తుంది. అదేవిధంగా కారిడార్‌ నిర్మాణానికి జాతీయ వన్యప్రాణుల బోర్డు నుంచి తప్పకుండా అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందుకోసం డబ్ల్యూఐఐ నివేదిక ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

రాత్రి సమయంలోనూ ఘాట్‌లో రాకపోకలు : ఈ అధ్యయనం ఓ కొలిక్కివస్తే ఎలివేటెడ్‌ వంతెన నిర్మాణంపై త్వరగా ముందడుగు పడే అవకాశం ఉందని ఎన్‌హెచ్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ వంతెన నిర్మాణం పూర్తయితే ఇటు ఏపీలో దోర్నాల వైపు నుంచి, అటు హైదరాబాద్‌ వైపు నుంచి శ్రీశైలం క్షేత్రానికి వేగంగా చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం రాత్రివేళ ఘాట్‌లో రాకపోకలకు అనుమతి లేదు. ఈ ఎలివేటెడ్‌ వంతెన అందుబాటులోకి వస్తే ఏ సమయంలోనైనా శ్రీశైలానికి వాహనాలు చేరుకొనే వీలు కలుగుతుంది.

