ETV Bharat / state

బుడమేరు రక్షణగోడ నిర్మాణంలో జాప్యం - మళ్లీ ఉప్పొంగితే ఎలా?

రెండేళ్ల క్రితం బుడమేరుకు పెద్ద గండి పడిన చోట రక్షణగోడ నిర్మాణం చేపట్టిన ప్రభుత్వం - ఇంకా పూర్తికాని రక్షణ గోడ నిర్మాణం -వర్షాకాలంలో మళ్లీ వరదలు వస్తే ఎలా అన్న ఆందోళనలో ప్రజలు

Construction Of Budameru Protective Wall Not Completed
Construction Of Budameru Protective Wall Not Completed (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Construction Of Budameru Protective Wall Not Completed : బుడమేరుకు పడిన గండి 2024 ఆగష్టులో విజయవాడలో సృష్టించిన విలయం అంతా ఇంతా కాదు. వరదతో జనం తల్లడిల్లిపోయారు. అప్పట్లో గండి పూడ్చి తాత్కాలికంగా మట్టి, రాళ్లతో కట్ట నిర్మించారు. ఆపై మరోసారి విపత్తు సంభవించినా తట్టుకునేలా శాశ్వత ప్రాతిపదికన రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు. రెండేళ్లు అవుతున్నా ఇప్పటికీ ఆ గోడ నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. దీంతో వర్షాకాలం సమీపిస్తున్న వేళ ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వాసుల్లో భయాందోళన నెలకొంది.

రెండేళ్ల క్రితం బుడమేరుకు పడిన గండితో విజయవాడలో వరదలు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో విధ్వంసం సృష్టించాయి. కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. ఎంతో మంది వరదల కారణంగా నిరాశ్రయులయ్యారు. వారం పదిరోజులు నగర వాసులు నడుము లోతు నీళ్లలోనే కాలం వెళ్లదీశారు.

120 చోట్ల బుడమేరు కట్టకు గండ్లు : వరద వల్ల కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో దాదాపు 120 చోట్ల బుడమేరు కట్టకు గండ్లు పడ్డాయి. వరద తగ్గిన తర్వాత ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాల్లో తాత్కాలికంగా గండ్లు పూడ్చారు. గతేడాది శాశ్వతంగా 73 గండ్లు వరకు పూడ్చి బలోపేతం చేశారు. జి.కొండూరు పరిధిలోని వెలగలేరు, వెల్లటూరు, చిన్న నందిగామ ప్రాంతాల్లో 20, గన్నవరం, పెనమలూరు నియోజకవర్గాల్లో 26 ప్రాంతాల్లో గండ్లు ఇంకా పూడ్చాల్సి ఉంది. జి. కొండూరు పరిధిలోని కవులూరు సమీపంలో బుడమేరు డైవర్షన్ కైనాల్ పై ప్రధానంగా గండి పడిన చోట రక్షణ గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈ రక్షణ గోడను గట్టు నుంచి 11 మీటర్ల లోతు నుంచి గట్టుపై 8.6మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిర్మిస్తున్నారు.

మొత్తం 500మీటర్ల పొడవున గోడ నిర్మాణం చేపట్టారు. గతేడాదే మొత్తం గోడ నిర్మించాల్సి ఉండగా 365 మీటర్లు పూర్తి చేసి ఆపేశారు. ఇప్పటికి 365మీటర్ల పొడవు మాత్రమే గోడ నిర్మాణం పూర్తి చేశారు, ఇంకా 135 మీటర్ల గోడ కట్టాల్సి ఉంది. మార్చిలోనే పనులు మొదలు పెడితే ఇప్పటికే పూర్తయ్యేవి. అనుకూలమైన సమయంలో పనులు వేగంగా చేయకుండా ఇటీవలే తిరిగి పనులు మొదలు పెట్టారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. మరో నెలకు వర్షాల ప్రభావం మొదలయ్యే నేపథ్యంలో ఈ సీజన్‌లో పూర్తి చేయడం సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి కనిపించడంలేదు. గతంలో మాదిరిగా వరద వస్తే మళ్లీ ముంపు తప్పదన్న ఆందోళన ప్రజల్లో ఉంది.

ఉద్ధృతంగా వరద మళ్లీ వస్తే? : బుడమేరు, పోలవరం కుడికాలువ రెండూ వెలగలేరు హెడ్‌ రెగ్యులేటర్‌ దగ్గర కలుస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి బుడమేరు డైవర్షన్‌ కెనాల్‌ విడిపోయి ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర కృష్ణానదిలో కలుస్తుంది. ఈ డైవర్షన్‌ కెనాల్‌ సామర్థ్యం 15వేల క్యూసెక్కులు కాగా 2024 వరదల సమయంలో 30వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద రావటంతో గట్లు తెగి విజయవాడ ముంపునకు గురైంది.

ఈ డైవర్షన్‌ కెనాల్‌ మొత్తం 10.2 కిలోమీటర్ల మేర ఉండగా ఇటీవల 8.3 కిలోమీటర్ల మేర లైనింగ్‌ పనులు చేపట్టేందుకు రూ.150 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. కాలువ కింద 77మీటర్ల కాంక్రీట్‌ బెడ్, ఒక్కో వైపు 13 మీటర్ల లైనింగ్‌ పనులు చేస్తున్నారు. ఇది పూర్తి చేస్తే కాలువ సామర్థ్యం 37,500 క్యూసెక్కులకు పెరుగనుంది. ఈ పనులు పూర్తి కావడానికి మరో రెండేళ్లు పడుతుంది. అంటే రెండు వరద సీజన్లు అయ్యే వరకు పనులు పూర్తికావు. ఈ రెండేళ్లలో ఉద్ధృతంగా వరద మళ్లీ వస్తే మళ్లీ విపత్తు వచ్చే ప్రమాదం లేకపోలేదన్న మాట వినిపిస్తోంది.

రిటైనింగ్‌ వాల్‌ కట్టగలరా - బుడమేరు ప్రక్షాళన సాధ్యమయ్యేనా?

"బుడమేరూ నువ్వెందుకు బుస కొట్టావ్?" - "నా భూములు కబ్జా చేస్తే ఊరుకుంటానా!"

TAGGED:

BUDAMERU PROTECTIVE WALL WORKS
GOVERNMENT ON BUDAMERU WALL
BUDAMERU WALL UPDATES IN VIJAYAWADA
బుడమేరు రక్షణ గోడ నిర్మాణం
BUDAMERU PROTECTIVE WALL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.