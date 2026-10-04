'కేబీఆర్' ప్రాజెక్టు రద్దు - బదులుగా 6 లేన్లతో ఎలివేటెడ్ కారిడార్
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ఏడు కూడళ్లలో బ్రిడ్జిలు, అండర్ పాస్ల నిర్మాణ పనులు రద్దయ్యాయి. దీనిస్థానంలో పంజాగుట్ట ఎన్ఎఫ్సీఎల్ కూడలి నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్టు మెట్రోస్టేషన్ను కలుపుతూ ఆరు లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు.
Published : October 4, 2026 at 12:23 PM IST
KBR Park Elevated Corridor : హైదరాబాద్కు నడిబొడ్డున ఉన్న కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ ఏడు కూడళ్లలో స్టీలు బ్రిడ్జిలు, అండర్ పాస్ల నిర్మాణానికి రూ.1,090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రెండు ప్యాకేజీలుగా చేపట్టిన పనులు రద్దయ్యాయి. నిర్మాణ పనుల వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు వస్తాయని అధికారులు భావించారు. దీంతో నెల రోజుల కిందట వన్ వే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు.
ఈ వన్ వే విధానంతో ఒకట్రెండు రోజుల పాటు వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే మూడో రోజు నుంచి సిగ్నళ్ల వద్ద నిరీక్షణ లేకుండా సాఫీగా సాగిపోవడం మొదలైంది. ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం కావడంతో కారిడార్ నిర్మాణానికి రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేయడం వృథా అని ప్రభుత్వం భావించింది. దీనికి సంబంధించి ఇంజినీరింగ్ విభాగం రూపొందించిన తీర్మానాన్ని శనివారం బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేక అధికారి, పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన స్థాయీ సంఘ సమావేశంలో అధికారులు ఆమోదించారు.
కూడళ్లలో తలపెట్టిన పనులు రద్దు
కేబీఆర్ పార్కు గేట్, బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి, జూబ్లీ చెక్పోస్టు, ముగ్దా జంక్షన్ తదితర కూడళ్లలో తలపెట్టిన పనులను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టు సంస్థలు కేఎన్ఆర్, మేఘాతో చేసుకున్న ఒప్పందాల రద్దుకు కూడా స్థాయీ సంఘం ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ పాల్గొన్నారు.
ఆరు లైన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణం
పంజాగుట్ట నుంచి హైటెక్సిటీకి ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు లేని రహదారుల వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా పంజాగుట్ట ఎన్ఎఫ్సీఎల్ కూడలి నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్టు మెట్రో స్టేషన్ రోడ్డును (జూబ్లీహిల్స్ రోడ్డు నెం.36) కలుపుతూ ఆరు లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి స్థాయీ సంఘం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పైవంతెన 4 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నెం.3లోని ముఫకంజా విద్యాసంస్థల వద్ద పైవంతెన ఎక్కితే నేరుగా చెక్పోస్టు మెట్రో స్టేషన్ కింద దిగొచ్చు.
డిజైన్లు పూర్తయ్యాక అంచనా వ్యయం
చెక్పోస్టు మెట్రో స్టేషన్ వద్ద వంతెన ఎక్కిన వాహనాలు ముఫకంజా కాలేజీ వద్ద దిగుతాయి. బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నెం.1 వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నుంచి జలగం వెంగళరావు పార్కు వరకు ర్యాంపు నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డిజైన్లు పూర్తయ్యాక అంచనా వ్యయం, ఇతరత్రా అంశాలపై స్పష్టత రానుంది. కేబీఆర్ పార్కు ప్రాజెక్టు రద్దయినందున ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రాజెక్టును జీహెచ్ఎంసీ మేఘా సంస్థకు అప్పగించింది.
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