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'కేబీఆర్‌' ప్రాజెక్టు రద్దు - బదులుగా 6 లేన్లతో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌

కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ ఏడు కూడళ్లలో బ్రిడ్జిలు, అండర్​ పాస్​ల నిర్మాణ పనులు రద్దయ్యాయి. దీనిస్థానంలో పంజాగుట్ట ఎన్​ఎఫ్​సీఎల్​ కూడలి నుంచి జూబ్లీ చెక్​పోస్టు మెట్రోస్టేషన్​ను కలుపుతూ ఆరు లేన్ల ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ను​ నిర్మించనున్నారు.

KBR Park Elevated Corridor
కేబీఆర్‌ ప్రాజెక్టు రద్దు - బదులుగా ఆరు లేన్లతో ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ నిర్మాణం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2026 at 12:23 PM IST

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KBR Park Elevated Corridor : హైదరాబాద్​కు నడిబొడ్డున ఉన్న కేబీఆర్​ పార్కు చుట్టూ ఏడు కూడళ్లలో స్టీలు బ్రిడ్జిలు, అండర్​ పాస్​ల నిర్మాణానికి రూ.1,090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రెండు ప్యాకేజీలుగా చేపట్టిన పనులు రద్దయ్యాయి. నిర్మాణ పనుల వల్ల వాహనాల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు వస్తాయని అధికారులు భావించారు. దీంతో నెల రోజుల కిందట వన్​ వే విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు.

ఈ వన్​ వే విధానంతో ఒకట్రెండు రోజుల పాటు వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే మూడో రోజు నుంచి సిగ్నళ్ల వద్ద నిరీక్షణ లేకుండా సాఫీగా సాగిపోవడం మొదలైంది. ట్రాఫిక్​ సమస్య పరిష్కారం కావడంతో కారిడార్​ నిర్మాణానికి రూ.వందల కోట్లు ఖర్చు చేయడం వృథా అని ప్రభుత్వం భావించింది. దీనికి సంబంధించి ఇంజినీరింగ్ విభాగం రూపొందించిన తీర్మానాన్ని శనివారం బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రత్యేక అధికారి, పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జయేశ్ ​రంజన్​ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన స్థాయీ సంఘ సమావేశంలో అధికారులు ఆమోదించారు.

కూడళ్లలో తలపెట్టిన పనులు రద్దు

కేబీఆర్ ​పార్కు గేట్​, బసవతారకం క్యాన్సర్​ ఆస్పత్రి, జూబ్లీ చెక్​పోస్టు, ముగ్దా జంక్షన్​ తదితర కూడళ్లలో తలపెట్టిన పనులను రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టు సంస్థలు కేఎన్​ఆర్​, మేఘాతో చేసుకున్న ఒప్పందాల రద్దుకు కూడా స్థాయీ సంఘం ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్​.వి.కర్ణన్​ పాల్గొన్నారు.

ఆరు లైన్ల ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ నిర్మాణం

పంజాగుట్ట నుంచి హైటెక్​సిటీకి ట్రాఫిక్​ సిగ్నళ్లు లేని రహదారుల వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా పంజాగుట్ట ఎన్​ఎఫ్​సీఎల్​ కూడలి నుంచి జూబ్లీ చెక్​పోస్టు మెట్రో స్టేషన్​ రోడ్డును (జూబ్లీహిల్స్​ రోడ్డు నెం.36) కలుపుతూ ఆరు లేన్ల ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ నిర్మాణానికి స్థాయీ సంఘం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పైవంతెన 4 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. బంజారాహిల్స్​ రోడ్డు నెం.3లోని ముఫకంజా విద్యాసంస్థల వద్ద పైవంతెన ఎక్కితే నేరుగా చెక్​పోస్టు మెట్రో స్టేషన్​ కింద దిగొచ్చు.

డిజైన్లు పూర్తయ్యాక అంచనా వ్యయం

చెక్​పోస్టు మెట్రో స్టేషన్ వద్ద వంతెన ఎక్కిన వాహనాలు ముఫకంజా కాలేజీ వద్ద దిగుతాయి. బంజారాహిల్స్​ రోడ్డు నెం.1 వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ నుంచి జలగం వెంగళరావు పార్కు వరకు ర్యాంపు నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన డిజైన్లు పూర్తయ్యాక అంచనా వ్యయం, ఇతరత్రా అంశాలపై స్పష్టత రానుంది. కేబీఆర్​ పార్కు ప్రాజెక్టు రద్దయినందున ఎలివేటెడ్​ కారిడార్​ ప్రాజెక్టును జీహెచ్​ఎంసీ మేఘా సంస్థకు అప్పగించింది.

కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ వన్​ వే ట్రాఫిక్ - ఆర్టీసీ బస్సు రూట్, స్టాప్​లలోనూ మార్పులు

కేబీఆర్‌ పార్క్‌ చుట్టూ అమల్లోకి వన్‌వే ట్రాఫిక్‌ - ఇబ్బందులకు లోనవుతున్న వాహనదారులు

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