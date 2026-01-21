రామయ్య నీడన విమానాశ్రయం కడదామంటే అడ్డొస్తున్న కొండలు, గుట్టలు
పారిశ్రామికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ప్రాధాన్యం కలిగిన జిల్లాగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం - కొండలు, గుట్టలు కారణంగా కొన్నేళ్లగా కలగానే మిగిలిపోతున్న విమానాశ్రయ నిర్మాణం - ప్రభుత్వం సుముఖత చూపినప్పటికీ పట్టాలెక్కని ప్రతిపాదన
Published : January 21, 2026 at 3:30 PM IST
New Airport in Bhadradri district : తెలంగాణలో పారిశ్రామికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ప్రాధాన్యం కలిగిన జిల్లాగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నిలుస్తోంది. ఇక్కడ బొగ్గుగనులు, పరిశ్రమలు చాలానే ఉన్నాయి. అలాగే భద్రాద్రి రామయ్యను దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం విమానాశ్రయం ఉండాలనేది దశాబ్దాల కల. కాగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మించడానికి సుముఖంగా ఉన్నప్పటికీ అనేక అవరోధాల కారణంగా అడుగులు ముందుకు పడటం లేదు.
పట్టాలెక్కని ప్రతిపాదనలు : నిధులు సమకూరినప్పటికీ విమానాశ్రయం ఏర్పాటుకు అనువైన స్థలం దొరక్కపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనల ప్రకారం విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి కావాల్సిన భూములు భద్రాద్రి జిల్లాలో లభించడం లేదు. లక్ష్మీదేవిపల్లి మండలం రేగళ్ల, బంగారుచెలక వద్ద భూములు ఉన్నా, వాటికి అవసరమైన సాంకేతిక ప్రమాణాలు లేవని తేల్చిచెప్పటంతో ఆ ప్రతిపాదనలు పట్టాలెక్కలేదు.
అలైన్మెంట్ను మార్చితే : చుంచుపల్లి, సుజాతనగర్, కొత్తగూడెం మండలాల్లో గుర్తించిన 954 ఎకరాల భూముల్లో కొండలు, గాలివీచే దిశ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అనువుగా లేవని కేంద్ర బృందాలు స్పష్టం చేశాయి. అయితే అలైన్మెంట్ను మార్చడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి అవకాశాలేమైనా మెరుగుపడతాయేమో అని రెవెన్యూ అధికారులు అంటున్నారు. భద్రాద్రి జిల్లాలో మరెక్కడా అనువైన స్థలాలు దొరక్కపోవడంతో ఇదే ప్రత్యామ్నాయ మార్గమని అంచనా వేస్తున్నారు.
కథ మళ్లీ మొదటికే వచ్చింది : విమానాశ్రయం నిర్మించడానికి అనుకూలమైన భూముల కోసం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా వ్యాప్తంగా అధికారులు జల్లెడ పడుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఫలితం ఉండటం లేదు. ఇటీవల టేకులపల్లి, దుమ్ముగూడెం మండలాల్లో అధికారులు పర్యటించారు. కొండలు, గుట్టలు, ఇతర భౌగోళిక పరిస్థితుల కారణంగా విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అనువుగా లేకపోవడంతో కథ మళ్లీ మొదటికే వచ్చింది.
ప్రధాన సమస్యలు ఇవే :
- భద్రాద్రి జిల్లా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండటంతో వరదలు సంభవించే ప్రదేశాల్లో విమానాశ్రయం నిర్మించేందుకు అవకాశం లేకుండా పోతోంది.
- భద్రాద్రి జిల్లాలో మెజారిటీ భూభాగం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కావటం వల్ల పెద్దమొత్తంలో భూములను సేకరించటం ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మరుతోంది.
- సింగరేణి గనులు సైతం విమానాశ్రయ ఏర్పాటుకు అవరోధంగా మారుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
- కొండలు, గుట్టలు, వాతావరణ పరిస్థితులు, గాలి వేగం వంటి అంశాలు ప్రతికూలంగా మారుతున్నాయి.
ఇరువైపులా గుట్టలు, మరోవైపు హైటెన్షన్ తీగలు : భద్రాచలంలోని పరిస్థితే రామగుండంలోనూ కనిపిస్తోంది. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని అంతర్గాం మండలం కేంద్రానికి దగ్గరలో ఉన్న 591.24 ఎకరాల స్థలాన్ని విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయడానికి కేటాయించింది. బసంత్నగర్ సమీపంలో పాత రన్వే వద్ద విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని భావించింది. అయితే ఆ ప్రాంతానికి ఇరువైపులా గుట్టలు, మరోవైపు హైటెన్షన్ విద్యుత్తు తీగలు ఉండటంతో అనుకూలంగా లేదని ఇది వరకే ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అధికారులు నివేదికలిచ్చారు. దీంతో రామగుండం ప్రాంత ప్రజల చిరకాల కోరిక కలగానే మిగిలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు అధ్యయనానికి నిధులు విడుదల: అయితే ఆదిలాబాద్, మామునూరు విమానాశ్రయాల నిర్మాణం మాత్రం ఆశాజనకంగా కనిపిస్తోంది. ఈ రెండు చోట్ల విమానాశ్రయాలు నిర్మిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా తెలిపారు. ఈ రెండు చోట్ల విమానాశ్రయాల నిర్మాణానికి టెండర్లు ఆహ్వానించే క్రమంలోనే రామగుండం విమానాశ్రయం కూడా పరిశీలనలో పెట్టారు. తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు అధ్యయనం చేయడానికి రూ.40.53 లక్షలు విడుదల చేసింది. ఎయిర్పోర్టు అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు ఆదిలాబాద్, మామునూరులో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు సాధ్యాసాధ్యాలపై అధ్యయనం చేసేందుకు నిధులు కేటాయించారు. రోడ్లు భవనాల శాఖ ద్వారా విడుదల చేసిన నిధులతో త్వరలోనే ఈ అధ్యయనాన్ని పూర్తి చేసి నివేదికలు తయారు చేయనున్నారు. అవి పూర్తైతే తదుపరి కార్యచరణపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తుంది.
