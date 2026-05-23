వంతెన నిర్మాణంతో తొలగిన కష్టాలు, సులభమైన రాకపోకల - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న గిరిపుత్రులు

రాయిగెడ్డ వరద సమస్యకు చెక్​ పెట్టిన కూటమి సర్కార్​ - పీఎం గ్రామసడక్‌ యోజనలో భాగంగా రూ.5.44 కోట్లతో బ్రిడ్జి నిర్మాణం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 10:51 AM IST

Bridge Constucted On Rayagedda Causeway in Alluri District: వర్షాకాలం వస్తే చాలు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయి నరకయాతన అనుభవించిన అడవి బిడ్డల కష్టాలకు తెరపడింది. రాయిగెడ్డ కాజ్‌వేపై వంతెన నిర్మాణంతో నాలుగు పంచాయతీల్లోని గిరిజనుల వరద కష్టాలు తీరాయి.

ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉండే ప్రజల కష్టాలు వర్ణనాతీతమైనవి. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారి ఒక్కో సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతోంది. ఇటీవల అల్లూరి జిల్లా రాయిగెడ్డ కాజ్‌వేపై రూ. 5 కోట్ల 44 లక్షల వ్యయంతో వంతెన నిర్మించింది. 5.44 కోట్లతో కూటమి ప్రభుత్వం నిర్మించిన ఈ వంతెనతో అదివాసిల రవాణా సౌకర్యం సులువైంది. రాకపోకల కష్టాలు శాశ్వతంగా తీరిపోవడంతో గిరిపుత్రుల్లో ఆనందోత్సాహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

వంతెన నిర్మాణం - రాకపోకలు కష్టాలు మాయం: అల్లూరి జిల్లా పాడేరు సమీపంలో ఉన్న రాయిగెడ్డ, సంతగండు సహా నాలుగు పంచాయతీల పరిధిలోని పదుల సంఖ్యలో గిరిజన గ్రామాలకు ఈ మార్గమే ఏకైక దిక్కు. ఏ చిన్న పనికావాలన్నా, వారపు సంతకు వెళ్లాలన్నా, అనారోగ్యం వస్తే ఆసుపత్రిలో చూపించుకోవాలన్నా గిరిజనులు పాడేరుకు రాక తప్పదు. వర్షాకాలంలో రాయిగెడ్డపై నిర్మించిన కాజ్‌వే పైనుంచి వరద నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉండడంతో రాకపోకలకు గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. వరద ఉద్ధృతి తగ్గే వరకూ రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయేవి. అత్యవసరం అయితే ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని 15 కిలోమీటర్ల మేర చుట్టూ తిరిగి పాడేరు రావాల్సిన దుస్థితి ఉండేది. గిరిజనుల రోదనను గుర్తించిన కూటమి ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి గ్రామసడక్‌ యోజనలో భాగంగా రాయిగెడ్డ కాజ్‌వేపై రూ. 5.44 కోట్ల వ్యయంతో వంతెన నిర్మించింది. దీంతో అడవి బిడ్డల కష్టాలకు తెరపడింది.

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న గిరిపుత్రులు: రాయిగెడ్డ కాజ్‌వేపై నాణ్యత ప్రమాణాలతో పటిష్టమైన వంతెన అందుబాటులోకి రావడంతో పాడేరు, జి.మాడుగుల మండలాల్లోని పదుల సంఖ్యలో ఉన్న గిరిజన గ్రామాల వరద కష్టాలు శాశ్వతంగా తీరిపోయాయి. భారీ వరదలు సంభవించినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని గిరిపుత్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న వంతెన కల సాకారం చేసిన కూటమి ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు.

"రాయిగెడ్డ కాజ్‌వేపై బ్రిడ్జి నిర్మాణం మూలంగా వాహన రాకపోకల సమస్యకు పరిష్కారం లభించింది. ఇంతకు ముందైతే కాజ్​వేను దాటేందుకు సైతం ఎంతో ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు బ్రిడ్జి నిర్మాణంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడ్డాం. ప్రధానంగా వర్షాకాలంలోనైతే కాజ్‌వేపై ఉద్ధృతంగా వరద ప్రవాహం ఉండేది. ఆ క్రమంలో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యేవాళ్లం. కానీ వీటన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారాన్ని చూపుతూ బ్రిడ్జి నిర్మాణంపై దృష్టి సారించి, దశాబ్దాల నాటి నుంచి పడుతున్న నరకయాతన నుంచి మమ్మల్ని విముక్తి కల్పించిన కూటమి ప్రభుత్వానికి ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలను తెలియజేసుకుంటున్నాం"-స్థానికులు

