ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ నిర్మాణం - హౌసింగ్బోర్డు చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి!
హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్కు శంకుస్థాపన - ఒక్కో టవర్కు రూ.10.80 కోట్ల చొప్పున నాలుగింటికి రూ.43 కోట్లతో నిర్మాణం - రెండు ఫేజ్లలో 1080 ఇళ్ల నిర్మాణం
Published : August 12, 2026 at 10:06 AM IST
Indiramma Houses In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో పేదల సొంతింటి కల నెరవేరే దిశగా మరో కీలక అడుగు త్వరలోనే పడనుంది. నగరంలో అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతంలోని భూమిలో ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మించేందుకు అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తోంది. త్వరలోనే భూమి పూజ నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిలో భాగంగా కేపీహెచ్బీలోని మలేషియన్ టౌన్షిప్ ఎదురుగా ఉన్న హౌసింగ్ బోర్డుకు చెందిన స్థలంలో బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగానే సీఎం రేవంత్రెడ్డి టవర్లకు సంబంధించిన శిలాఫలకం ఆవిష్కరించనున్నట్లు తెలిసింది.
ప్రైమ్ లొకేషన్లో నిర్మాణం : హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ 7, 9 ఫేజ్లు, గోకుల్ ఫ్లాట్స్ మధ్యలో ఉన్న అత్యంత ప్రైమ్ లొకేషన్లో ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కో టవర్కు రూ.10.80 కోట్ల చొప్పున వెచ్చించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నాలుగింటికి రూ.43 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. సంవత్సరంలోగా దీనికి సంబంధించిన పనులు పూర్తి చేయాలని నిశ్చయంతో ఉన్నారు.
మంగళవారం అధికారులు విడుదల చేసిన లేఅవుట్ ప్రకారం ఫేజ్ 1, 2 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఒకే ప్రాంతంలో నిర్మించనున్నారు. రెండు టవర్లకు కలిపి 5.87 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు. ఫేజ్-1 కింద 480, ఫేజ్-2 కింద 600 ఇళ్లు నిర్మించనున్నారు.
47 ఏళ్ల చరిత్రలో తొలి టవర్స్ : 1980లో కేపీహెచ్బీ హౌసింగ్ బోర్డు కోసం దసరా సమయంలో పేజ్ 1, 2 ప్రాంతంలో ఇళ్లకు శంకుస్థాపన చేశారు. 47 ఏళ్ల కాలంలో ఎల్ఐజీ, ఎంఐజీ, హెచ్ఐజీ, ఈడబ్యుఎస్ నివాసాలు వేలల్లోనే నిర్మించింది. తొలి గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా మలేషియన్ టౌన్షిప్ నిర్మాణమైంది. తాజాగా ప్రభుత్వం నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధించి టవర్స్ మాదిరి నిర్మించడం హౌసింగ్బోర్డు చరిత్రలోనే ఇదే మొదటిసారి.
ఏడాదిలో నిర్మించకుంటే ఫీజు రూ. 10 వేలు వాపస్ : హైదరాబాద్ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో నిర్మిస్తున్న మొత్తం 7,340 ఇళ్లకు దరఖాస్తు గడువు ఆఖరు తేదీ ఈ నెల 15 వరకు పొడిగించి విషయం తెలిసిందే. లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఆగస్టు 20న లాటరీ తీయాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించనున్నారు. ఏడాదిలోపు ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తామని, ఒకవేళ ఇళ్లను కేటాయించని పక్షంలో దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన ధరావతు ఫీజు రూ.10 వేలను తిరిగి చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పేర్కొంది. దీనిపై ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా 040-24603572 ఫోన్ నెంబరును సంప్రదించాలని ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
సెలవుల నేపథ్యంలో గడువు పెంపు : ఇటీవల ఇళ్ల దరఖాస్తునకు గడువును ఈ నెల 15 వరకు పెంచారు. వరుసగా రెండో శనివారం, బోనాల సెలవులు రావడంతో గడువు పెంచాలని వివిధ వర్గాల నుంచి వచ్చిన వినతులను పరిగణనలోనికి తీసుకుని దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని నిర్ణయించినట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తుల పరిశీలన, లాటరీ ప్రక్రియ మాత్రం ఆలస్యం కాకుండా చూడాలని హౌసింగ్ బోర్డుకు మంత్రి సూచించారు. ఈ నెలాఖరు నాటికి కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రూ.60 లక్షలు చేసే ఫ్లాట్ కేవలం రూ.6 లక్షలకే : ఇళ్ల కోసం జులై 21 నుంచి ఆగస్టు 15 వరకు మీ సేవ ద్వారా దరఖాస్తులను గృహ నిర్మాణ శాఖ స్వీకరిస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.30-58 లక్షల వరకు ధర పలికే ఫ్లాట్లను ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేవలం రూ.6 లక్షలకే ఇస్తున్నట్లు అధికార వర్గం స్పష్టం చేసింది. ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. దరఖాస్తు సమయంలో ఎటువంటి కుల, ఆదాయపత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని వెల్లడించింది.
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