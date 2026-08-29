విజన్ ప్లాన్ మీదే - అమల్లో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలదే కీలక పాత్ర
నియోజకవర్గాల విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అమలుపై సీఎం సమగ్ర సమీక్ష - విజన్ ప్రణాళికల్లో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలదే కీలకపాత్రన్న సీఎం - లబ్ధిదారులను ఆర్థికంగా నిలబెట్టి సాధికారత వైపు నడిపించడమే లక్ష్యమని సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 7:36 AM IST
Constituency Vision Action Plan For State Development : ఏపీ అభివృద్ధికి 'స్వర్ణ నియోజకవర్గం' విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ను మరింత దూకుడుగా అమలు చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. నియోజకవర్గాల వారీగా లక్ష్యాలు, కీ-పెర్ఫామెన్స్ ఇండికేటర్లతో పనిచేయడం దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏపీలో అమలవుతోందని, దీనికి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చిందని తెలిపారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంరాజకీయ నాయకత్వం-అధికారుల సమన్వయం టెక్నాలజీ వినియోగం అభివృద్ధికి కీలకమని స్పష్టం చేశారు. పేదరిక నిర్మూలన నుంచి తలసరి ఆదాయం పెంపు వరకు విద్య, వైద్యం, పరిశ్రమలు, ఉపాధి రంగాల్లో నియోజకవర్గాల ముఖచిత్రం మార్చేలా విజన్ ప్లాన్ అమలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
అమల్లో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలదే కీలక పాత్ర : నియోజకవర్గాల విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అమలుపై సీఎం చంద్రబాబు సమగ్ర సమీక్ష నిర్వహించారు. క్యాంప్ కార్యాలయంలో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, కలెక్టర్లు, యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్, నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్తో సీఎం మాట్లాడారు. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో నిలపడంతో పాటు పేదరిక నిర్మూలన, ప్రజా సమస్యల త్వరిత పరిష్కారం, సుపరిపాలనే లక్ష్యంగా పనిచేయాలని సూచించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా ప్రత్యేక విజన్ ప్లాన్ రూపొందించి అమలు చేయడం దేశంలోనే తొలిసారిగా ఏపీలో చేపట్టిన విధానమని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ విధానానికి జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు వచ్చిందని చెప్పారు. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు తమ నియోజకవర్గాల విజన్ అమలులో కీలక పాత్ర పోషించాలని నిర్దేశించిన కీ-పెర్ఫామెన్స్ ఇండికేటర్ల మేరకు ఆయా రంగాల్లో వృద్ధి సాధించేలా కృషి చేయాలని ఆదేశించారు. స్థానిక పరిస్థితులు, అందుబాటులో ఉన్న వనరులను బట్టి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను మరింత పదునుగా రూపొందించాలని సీఎం సూచించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన విజన్ను స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్, నాలెడ్జ్ పార్ట్నర్స్, స్వర్ణ కార్యాలయాల సిబ్బంది వినూత్న ఆలోచనలతో పనిచేసి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆదేశించారు.
పాలనను మరింత డేటా ఆధారితంగా మార్చేందుకు సిద్ధం చేసిన డేటా లేక్ను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని విశ్లేషించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని టెక్నాలజీని అభివృద్ధి, ప్రజాసేవలకు విస్తృతంగా ఉపయోగించాలని చెప్పారు. విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అమలుపై ఎమ్మెల్యేలు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహించాలని అవి మొక్కుబడి సమీక్షలు కాకుండా ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమం కేవలం నగదు సాయం వరకే పరిమితం కాకూడదని సీఎం అన్నారు. లబ్ధిదారులను ఆర్థికంగా నిలబెట్టి సాధికారత వైపు నడిపించడమే అసలు లక్ష్యమని తెలిపారు. పేదరిక నిర్మూలనలో భాగంగా పీ4 ప్రాజెక్టు ద్వారా అవసరమైన చేయూత అందిస్తున్నామని పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా భాగస్వాములను చేసి ప్రతి పేద కుటుంబానికి అండగా ఉంటామనే నమ్మకం కల్పించాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఇప్పటికే 1.50 కోట్ల ఆన్లైన్ కోర్సులు పూర్తి : ప్రతి నియోజకవర్గంలో తలసరి ఆదాయం పెంచడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా పని చేయాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అనుమతులు పొందిన పరిశ్రమలు కాగితాలకే పరిమితం కాకుండా ఆయా జిల్లాలు, నియోజకవర్గాల్లో వాస్తవంగా ఏర్పాటయ్యేలా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. ఉద్యోగుల సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ఇప్పటికే 1.50 కోట్ల ఆన్లైన్ కోర్సులు పూర్తి చేసినట్లు సీఎం తెలిపారు.
విద్య, వైద్యం పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు భారంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో వారికి ఉపశమనం కల్పించేందుకు సంజీవని, తల్లికి వందనం వంటి కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలు, నైపుణ్యాలు పెంచడంతో అదనంగా లక్ష మంది విద్యార్థులు చేరారని తద్వారా కుటుంబాలపై విద్యాభారం తగ్గిందని తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సంప్రదాయ విధానాలకు స్వస్తి పలికి 'కొత్త ఆలోచన కొత్త పరిష్కారం' దిశగా అడుగులు వేయాలని సీఎం సూచించారు. స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్టుగా విజన్ ప్లాన్ను అన్వయించి సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపాలని కోరారు. పరిపాలనలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారుల సమన్వయం అత్యంత కీలకమని అన్ని స్థాయిల్లో సమర్థవంతమైన పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.
ఉద్యోగుల సామర్థ్యాన్ని పెంపునకు చర్యలు : ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ప్రజలను భాగస్వాములను చేస్తేనే అద్భుత ఫలితాలు వస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు విషయంలో ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల స్పందనను ఇందుకు ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. 'ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలు' కార్యక్రమానికి ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా ప్రచారం చేయడం ప్రజల భాగస్వామ్యానికి నిదర్శనమన్నారు. యువత, నిరుద్యోగులకు మేలు చేసేలా చేపట్టిన మెగా డీఎస్సీని అనేక అడ్డంకులు ఎదురైనా సమర్థవంతంగా పూర్తి చేశామని సీఎం తెలిపారు. పారదర్శకంగా నిర్వహించిన డీఎస్సీపై విమర్శలు వచ్చినప్పుడు టీచర్లే స్వయంగా ఉద్యమించిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. ప్రజలను మెప్పించగలిగితే వారి నుంచి సహకారం కూడా అదే స్థాయిలో లభిస్తుందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
నియోజకవర్గం మారితేనే రాష్ట్రం మారుతుంది ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రత్యేక విజన్ ఉంటేనే సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది అన్న దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ప్రజల భాగస్వామ్యం, రాజకీయ నాయకత్వం, అధికార యంత్రాంగం,టెక్నాలజీని ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధికి మోడల్ యూనిట్గా తీర్చిదిద్దడమే విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ లక్ష్యంగా సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు.
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