ఓవైపు తప్పులు - మరోవైపు బలవన్మరణాలు - ఉన్నతాధికారులకు 'యువ' పోలీస్ సిబ్బంది టెన్షన్!
తెలంగాణలో కొందరు కానిస్టేబుళ్లు హత్యలు చేస్తూ దొరికిపోతున్నారు. మరికొందరు వ్యక్తిగత సమస్యల వల్ల బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పటివరకు పది మంది కానిస్టేబుళ్లు సస్పెండ్కు గురయ్యారు. ఈ వరుస ఘటనలు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు తలనొప్పిగా మారాయి.
Published : September 29, 2026 at 10:53 AM IST
Constable Involved In Criminal Activities : పోలీస్ శాఖ బలం దాని క్షేత్రస్థాయి సిబ్బందిలోనే ఉంది. అయితే క్షేత్రస్థాయి విధుల్లో కీలక పాత్ర పోషించే కొందరు కానిస్టేబుళ్లు వివిధ నేరాలకు పాల్పడుతూ రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడుతున్నారు. కొందరు ఏకంగా హత్యలు చేసే స్థాయికి కూడా వెళ్లారు. ముఖ్యంగా వీరిలో చాలా మంది ఇటీవల విధుల్లో చేరిన యువ సిబ్బందే కావడం గమనార్హం.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కారణాల వల్ల సుమారు పది మంది కానిస్టేబుళ్లు సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు. మరికొందరు వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడ్డారు. ఈ వరుస సంఘటనలు పోలీస్ ఉన్నతాధికారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి కఠిన శిక్షణ పొందినప్పటికీ, వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణ లోపించడం, చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం, ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం అక్రమ కార్యకలాపాలకు దిగడం వంటివి శాఖ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తున్నాయి.
ఇటీవలి పలు ఉదంతాలు :
- సూర్యాపేట జిల్లా మోతె పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ మహ్మద్ షరీఫ్ (23), హలావత్ నాగులు, అతని భార్య హలావత్ బూబాలను దారుణంగా హత్య చేసి పూడ్చిపెట్టాడు. వారి వద్ద తీసుకున్న అప్పును తిరిగి చెల్లించడంలో విఫలమైనప్పుడు వారు తనను బెదిరించారన్న కారణంతో షరీఫ్ ఈ జంట హత్యలకు పాల్పడ్డాడు.
- హైదరాబాద్లోని బాలానగర్లో ఒక ఇంట్లో గంజాయి ముఠాపై జరిపిన దాడిలో ఈగిల్ పోలీసులు, పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఒక వైర్లెస్ సెట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ముఠాతో ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఒక కానిస్టేబుల్కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు విచారణలో తేలింది.
- మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ వద్ద గతంలో ఓఎస్డీగా పని చేసిన సుమంత్కు సంబంధించిన కేసులో జూబ్లీహిల్స్ సీఐ ముత్తు యాదవ్ను అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. హరికృష్ణ అనే వ్యక్తి తనపై సుమంత్ దాడి చేశాడని ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ కేసు నమోదు చేయడంలో, నిందితుడిని అరెస్టు చేయడంలో సీఐ నిర్లక్ష్యం వహించడమే ఈ సస్పెన్షన్కు కారణం.
- కామారెడ్డి జిల్లా మద్నూర్ సమీపంలోని చెక్పోస్టు దగ్గర లారీ డ్రైవర్ల నుంచి డబ్బు వసూలు చేసినందుకు సుధాకర్ రెడ్డి అనే కానిస్టేబుల్ను అధికారులు సస్పెండ్ చేశారు. కరీంనగర్లో మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడిన వ్యక్తులను కోర్టులో హాజరుపరిచేటప్పుడు వారికి బదులుగా వేరే వ్యక్తులను నిలబెట్టిన ఘటనలో కానిస్టేబుల్ సాయికృష్ణ సస్పెన్షన్కు గురయ్యారు.
ఆందోళన కలిగిస్తున్న పోలీసు ఆత్మహత్యలు
మరోవైపు పోలీస్ శాఖలో జరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అంబర్పేట్ పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో 'రైటర్'గా పని చేస్తున్న చంద్రశేఖర్ (35) మూసారాంబాగ్లోని తన నివాసంలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అలాగే ఎల్బీనగర్ ఏసీపీ కార్యాలయంలో పని చేసిన సాయికుమార్ (24) కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇతర ఘటనలలో డీజీపీ కార్యాలయంలో పని చేసిన కానిస్టేబుల్ స్వామి (41) ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. హైడ్రా కమిషనర్కు గన్మెన్గా నియమితులైన కృష్ణ చైతన్య (32) తనను తాను కాల్చుకుని మరణించడం వంటివి ఉన్నాయి.
కౌన్సెలింగ్లతో దిద్దుబాటు చర్యలు
పోలీస్ శాఖలో ఏళ్ల తరబడి సేవలందించాల్సిన సిబ్బంది తమ కెరీర్ ప్రారంభ దశలోనే తప్పుదోవ పట్టడాన్ని అధికారులు తీవ్ర ఆందోళనతో పరిగణించి, సవరణాత్మక చర్యలు చేపట్టారు. కానిస్టేబుళ్ల ప్రవర్తనపై నిరంతరం మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఎస్పీ స్థాయిలో వాట్సప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
వ్యక్తిగత సమస్యలు, అధిక అప్పులే ఆత్మహత్యలకు ప్రధాన కారణాలని గుర్తించిన అధికారులు, ప్రభావితమైన వారికి కౌన్సెలింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. స్పెషల్ బ్రాంచ్ నుంచి సిబ్బంది ప్రవర్తనకు సంబంధించిన నివేదికలను క్రమం తప్పకుండా సేకరిస్తున్నారు. అనుమానాస్పద ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులకు తక్షణమే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం ద్వారా వారిని సరైన మార్గంలో ఉంచేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
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