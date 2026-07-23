డీజీపీ ఆఫీస్లో పేలిన తూటా - గన్తో కాల్చుకుని కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య
డీజీపీ కార్యాలయంలో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య - సర్వీస్ తుపాకీతో కాల్చుకుని సూసైడ్ - కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే కాల్చుకున్నట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక నిర్ధారణ
Published : July 23, 2026 at 12:17 PM IST
Constable Shoots Himself With Gun : తెలంగాణ డీజీపీ కార్యాలయంలో స్పెషల్ పోలీసు హెడ్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న స్వామి తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన కలకలం రేపింది. రాత్రి విధుల్లో ఉన్న స్వామి ఇవాళ ఉదయం 5:30 గంటల సమయంలో వాష్రూమ్కు వెళ్లి అక్కడే రివాల్వర్ తో కాల్చుకున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలోనే అతను ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్టు పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.
ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను నా భార్య, పిల్లల్ని ఏమీ అనొద్దు. వాళ్లు మంచి వారు, చనిపోయిన తర్వాత దెయ్యం అయినా సరే వాళ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా అని స్వామి తన డైరీలో రాసుకున్న నోట్ను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈనెల జులై 02వ తేదీ నుంచి డీజీపీ కార్యాలయంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మృతుడి స్వగ్రామం భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ గ్రామం కాగా కుటుంబ సమస్యల నేపథ్యంలో సూసైడ్ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తెలిసింది. ఈ ఘటనపై సైఫాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు.
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