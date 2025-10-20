ETV Bharat / state

ఆసుపత్రి నుంచి పారిపోయే యత్నం - రియాజ్​ను కాల్చి చంపిన పోలీసులు

కానిస్టేబుల్‌ హత్య కేసు నిందితుడు రియాజ్ మృతి - ఆస్పత్రి నుంచి పారిపోయే క్రమంలో ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ నుంచి తుపాకీ లాక్కునేందుకు యత్నం - ఆత్మరక్షణ కోసం రియాజ్‌పై కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు

Constable Pramod Murder Case Accused Riyaz Dies
Constable Pramod Murder Case Accused Riyaz Dies (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 20, 2025 at 1:07 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 1:43 PM IST

Constable Pramod Murder Case Accused Riyaz Dies : కానిస్టేబుల్‌ హత్య కేసు నిందితుడు రియాజ్ మృతి చెందాడు. కానిస్టేబుల్‌ నుంచి తుపాకీ లాక్కునేందుకు రియాజ్ ప్రయత్నించగా, ఆత్మరక్షణ కోసం పోలీసులు రియాజ్‌పై కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో రియాజ్ చనిపోయాడు. ఈ నెల 17న కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ను కత్తితో పొడిచి చంపిన రియాజ్‌, ఆదివారం మరో యువకుడు ఆసిఫ్‌పై కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆసిఫ్‌తో జరిగిన పెనుగులాటలో రియాజ్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పోలీసులు అతడిని నిజామాబాద్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఉదయం ఆస్పత్రి నుంచి పారిపోయేందుకు రియాజ్ ప్రయత్నం చేశాడు. పారిపోయే క్రమంలో ఏఆర్‌ కానిస్టేబుల్‌ నుంచి తుపాకీ లాక్కునేందుకు యత్నించాడు. ఆత్మరక్షణ కోసం రియాజ్‌పై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. నిందితుడు రియాజ్‌ మృతిని డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి ధ్రువీకరించారు.

రియాజ్‌ దాడికి తెగబడ్డాడు : రియాజ్‌ మృతిపై డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి స్పందించారు. తప్పించుకొని పారిపోతూ రియాజ్‌ పోలీసులపై దాడికి దిగాడని తెలిపారు. రియాజ్‌ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారని, పోలీసుల దగ్గరున్న వెపన్ తీసుకుని రియాజ్‌ కాల్పులకు యత్నించాడని చెప్పారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు రియాజ్‌పై కాల్పులు జరిపారని, పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో రియాజ్ చనిపోయాడని అన్నారు. ఆదివారం రోజున తనను పట్టుకుంటున్న ఆసిఫ్‌ అనే వ్యక్తిపై రియాజ్‌ దాడి చేశాడని, ఇవాళ మరో కానిస్టేబుల్‌ను గాయపరిచి పారిపోయేందుకు యత్నించాడని చెప్పారు. బాత్రూం కోసం వెళ్లి తిరిగివస్తూ రియాజ్‌ దాడికి తెగబడ్డాడని డీజీపీ వివరించారు.

"తప్పించుకొని పారిపోతూ రియాజ్‌ పోలీసులపై దాడికి దిగాడు. రియాజ్‌ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. పోలీసుల దగ్గరున్న వెపన్ తీసుకుని రియాజ్‌ కాల్పులకు యత్నించాడు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు రియాజ్‌పై కాల్పులు జరిపారు. పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో రియాజ్ చనిపోయాడు. నిన్న తనను పట్టుకుంటున్న ఆసిఫ్‌పై రియాజ్‌ దాడి చేశాడు. ఇవాళ మరో కానిస్టేబుల్‌ను గాయపరిచి పారిపోయేందుకు యత్నించాడు. బాత్రూం కోసం వెళ్లి తిరిగివస్తూ రియాజ్‌ దాడికి తెగబడ్డాడు." - శివధర్‌రెడ్డి, డీజీపీ

