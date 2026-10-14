డ్యూటీ మార్చారని పగ పెంచుకున్న కానిస్టేబుల్ - తోటి సిబ్బందిపై తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తూ ప్రతీకారం!
బ్లూ కోల్ట్స్ విధుల్లో ఉండే తనను అదనపు ఆదాయం రాకుండా వేరే బాధ్యతలు అప్పగించారని ఓ కానిస్టేబుల్ ఠాణాలోని సిబ్బందిపై కక్షగట్టాడు. ఎస్బీ కానిస్టేబుల్తో స్నేహం పెంచుకొని సహోద్యోగులపై తప్పుడు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నాడు.
Published : October 14, 2026 at 2:41 PM IST
Constable False Complaints On Colleagues : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల జోన్లోని ఓ స్టేషన్లో జరుగుతున్న వ్యవహారం హాట్ టాపిక్గా మారింది. సిబ్బందిపై కక్ష పెంచుకున్న ఓ అవినీతి కానిస్టేబుల్ స్టేషన్లో అందరికి సమస్యగా మారాడు. అందరిపై ఫిర్యాదులు చేస్తుండటంతో ఉన్నతాధికారులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దే పనిలో పడ్డారు.
గంజాయి కేసును రాజీ చేసే యత్నం
చేవెళ్ల శివారు ప్రాంతంలో ఫామ్హౌస్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతంలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఈ కానిస్టేబుల్కు మొదటి నుంచే వసూళ్లకు పాల్పడిన చరిత్ర ఉంది. కొన్నాళ్లుగా బ్లూ కోల్ట్స్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న సదరు కానిస్టేబుల్ అడ్డగోలుగా వసూళ్లకు పాల్పడినట్లు ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఇటీవల గంజాయికి సంబంధించిన ఒక కేసును రాజీ చేయడానికి సైతం ఇతను ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
కొద్ది రోజుల కిందట ఒక ఫామ్హౌస్లో గొడవ జరుగుతోందని డయల్ 112కు అందడంతో సదరు కానిస్టేబుల్ అక్కడికి చేరుకున్నాడు. అక్కడ పార్టీ చేసుకుంటున్న వ్యక్తులు మత్తు పదార్థాలు వినియోగించినట్లు తేలింది. దీంతో ఈ విషయాన్ని పై అధికారులకు తెలియకుండా ఉండేందుకు నిందితులతో కేసు సెటిల్మెంట్ కోసం బేరసారాలు జరిపాడు. స్టేషన్ అధికారులు విచారణ జరపగా అసలు వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఈ ఘటనను అధికారులు తీవ్రంగా పరిగణించి, అతణ్ని బ్లూ కోల్ట్స్ విధుల నుంచి తొలగించి ఠాణా అంతర్గత విధులకు బదిలీ చేశారు.
ఎస్బీ కానిస్టేబుల్తో జతకట్టి తప్పుడు ఫిర్యాదులు
బ్లూ కోల్ట్స్ విధుల నుంచి తప్పించడంతో అదనపు ఆదాయాన్ని కోల్పోయిన సదరు కానిస్టేబుల్ తనపై అధికారులను ఇప్పుడు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాడు. అదే పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన స్పెషల్ బ్రాంచ్ కానిస్టేబుల్తో స్నేహం ఏర్పరచుకొని, సహచరుల గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని అందించడం మొదలుపెట్టాడు. ఎస్బీ కానిస్టేబుల్ కూడా ఆ తప్పుడు సమాచారాన్ని ఉన్నతాధికారులకు చేరవేస్తున్నాడు. ఈ ఫిర్యాదులపై విచారణ జరపగా అసలు విషయం బయటపడింది. కానిస్టేబుల్, ఎస్బీ కానిస్టేబుల్ మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నట్లు తేల్చారు. దీంతో ఇద్దరిపై వేటు వేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
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