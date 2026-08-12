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ఎల్బీనగర్‌ పోలీస్​స్టేషన్​లో ఉరేసుకున్న కానిస్టేబుల్ - పీఎస్​ ముందు కుటుంబ సభ్యుల నిరసన

కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - ఎల్బీనగర్‌ పీఎస్‌ ముందు కానిస్టేబుల్ కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన - తమకు చూపించకుండానే మృతదేహాన్ని ఎందుకు తరలించారని ఆగ్రహం

LB NAGAR POLICE STATION
LB NAGAR POLICE STATION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 9:55 AM IST

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Constable died at LB Nagar Police station : మల్కాజ్​గిరి కమిషనరేట్​ పరిధిలోని ఎల్బీనగర్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో కానిస్టేబుల్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన కలకలం రేపింది. 2024 బ్యాచ్‌కు చెందిన కానిస్టేబుల్‌ సాయికుమార్ రాత్రి విధుల్లో ఉండి ఠాణాలోని బాత్​రూంలో తెల్లవారుజామున ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.

హస్పిటల్​కు తీసుకెళ్లే సరికే : ఈరోజు తెల్లవారు జామున 2.30 గంటలకు ఘటన జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే తోటి పోలీసు సిబ్బంది అతనిని ముందుగా కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే సాయికుమార్​ మృతిచెందినట్లు నిర్ధారించారు. తమకు మృతదేహాన్ని చూపించకుండానే పోస్టుమార్టం కోసం ఎందుకు తరలించారని సాయికుమార్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీస్​స్టేషన్‌ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. ఎల్బీనగర్​ పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

LB Nagar Police station
కానిస్టేబుల్‌ జె.సాయికుమార్ (ETV Bharat)

ఎల్బీనగర్​ ఏసీపీ ఆఫీసులో విధులు : 2024లో కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన సాయికుమార్ ప్రస్తుతం ఈ-కాప్స్ డ్యూటీ కోసం ఎల్బీనగర్‌ అసిస్టెంట్ కమిషనర్​ పోలీస్​ కార్యాలయానికి అటాచ్‌ చేశారు. ఎల్బీనగర్​కు సమీపంలోని కర్మన్‌ఘాట్‌లోనే స్నేహితులతో కలిసి ఓ గదిలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.

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