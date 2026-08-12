ఎల్బీనగర్ పోలీస్స్టేషన్లో ఉరేసుకున్న కానిస్టేబుల్ - పీఎస్ ముందు కుటుంబ సభ్యుల నిరసన
కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు - ఎల్బీనగర్ పీఎస్ ముందు కానిస్టేబుల్ కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన - తమకు చూపించకుండానే మృతదేహాన్ని ఎందుకు తరలించారని ఆగ్రహం
Published : August 12, 2026 at 9:55 AM IST
Constable died at LB Nagar Police station : మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని ఎల్బీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన కలకలం రేపింది. 2024 బ్యాచ్కు చెందిన కానిస్టేబుల్ సాయికుమార్ రాత్రి విధుల్లో ఉండి ఠాణాలోని బాత్రూంలో తెల్లవారుజామున ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు విచారణకు ఆదేశించారు. పోస్టుమార్టం కోసం మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
హస్పిటల్కు తీసుకెళ్లే సరికే : ఈరోజు తెల్లవారు జామున 2.30 గంటలకు ఘటన జరిగినట్లు చెబుతున్నారు. ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే తోటి పోలీసు సిబ్బంది అతనిని ముందుగా కామినేని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే సాయికుమార్ మృతిచెందినట్లు నిర్ధారించారు. తమకు మృతదేహాన్ని చూపించకుండానే పోస్టుమార్టం కోసం ఎందుకు తరలించారని సాయికుమార్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీస్స్టేషన్ ముందు ఆందోళనకు దిగారు. ఎల్బీనగర్ పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఎల్బీనగర్ ఏసీపీ ఆఫీసులో విధులు : 2024లో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన సాయికుమార్ ప్రస్తుతం ఈ-కాప్స్ డ్యూటీ కోసం ఎల్బీనగర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ పోలీస్ కార్యాలయానికి అటాచ్ చేశారు. ఎల్బీనగర్కు సమీపంలోని కర్మన్ఘాట్లోనే స్నేహితులతో కలిసి ఓ గదిలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
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