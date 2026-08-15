దంపతులను చంపేసి - యథావిధిగా డ్యూటీకి : సూర్యాపేటలో కానిస్టేబుల్ ఘాతుకం
కుమార్తెకు సంబంధించిన వివాదంపై పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లిన దంపతులు - రూ.3 లక్షలు అప్పు ఇచ్చిన కానిస్టేబుల్ - అనంతరం ఆ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం - తన పెళ్లికి అడ్డొస్తారేమోనని హతమార్చిన కానిస్టేబుల్
Published : August 15, 2026 at 1:34 PM IST
Constable Who Killed Couple : ఓ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, తన కుమార్తెకు సంబంధించిన వివాదంపై పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చిన ఒక దంపతులకు డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆ మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. ఇటీవల ఆ కానిస్టేబుల్కు వివాహం నిశ్చయం కావడంతో, ఆ అప్పు విషయంలో వివాదం తలెత్తింది. ఆ దంపతులు తనకు కాబోయే పెళ్లికి ఆటంకం కలిగిస్తారేమోనని భయపడి, అతను వారిని దారుణంగా హత్య చేశాడు.
ఆ తర్వాత యథావిధిగా తన విధులకు హాజరయ్యాడు. పోలీసు బృందంతో కలిసి నేర స్థలాన్ని కూడా పరిశీలించాడు. హత్యలు వెలుగులోకి వచ్చిన రెండు రోజుల్లోనే నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం సూర్యాపేట జిల్లా పోలీసులు నిందితుడిని, అతనికి సహకరించిన మరో వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శుక్రవారం జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఎస్పీ నరసింహ ఈ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
సూర్యాపేట జిల్లా మోతే మండలం బిక్యతండా గ్రామానికి చెందిన హలావత్ నాగులు (48), బూబా (41) దంపతులు మండల కేంద్రంలో నివసిస్తూ, అక్కడే కొంత వ్యవసాయ భూమిని కౌలుకు తీసుకుని సాగు చేస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉండగా, ఇద్దరికీ పెళ్లిళ్లు చేసేశారు. తమ కుమార్తె, అల్లుడి మధ్య ఉన్న వివాదం విషయంలో నాగులు, బూబా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్తుండేవారు. ఈ క్రమంలో బూబాకు ఎండీ షరీఫ్ అనే పోలీస్ కానిస్టేబుల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం వివాహేతర సంబంధంగా మారింది.
రూ.3 లక్షలు అప్పు తీసుకున్న బూబా : తన అల్లుడు డబ్బు అడుగుతున్నాడని చెప్పి బూబా షరీఫ్ నుంచి రూ.3 లక్షలు అప్పు తీసుకుంది. ఇటీవల తన పెళ్లి ఖరారు కావడంతో షరీఫ్ ఆ అప్పును తిరిగి చెల్లించమని బూబాను పదే పదే అడిగాడు. ఆమె డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోగా, వారి వివాహేతర సంబంధం గురించి కాబోయే భార్యకు చెబుతానని బెదిరించింది. దాంతో ఎలాగైనా ఆ దంపతులను చంపాలని కానిస్టేబుల్ నిర్ణయించుకున్నాడు.
హత్యకు ప్రణాళిక ఇలా : గొర్రెల పెంపకం కోసం రుణం ఇప్పించడంలో సహాయపడతానని కానిస్టేబుల్ షరీఫ్ బూబాను నమ్మించాడు. బ్యాంక్ అధికారులు పరిశీలనకు వచ్చే సమయానికి గొర్రెలు, షెడ్, నీటి వసతి వంటి అవసరమైన ఏర్పాట్లు ఉన్నట్లు కనిపించేలా చూడాలని అతను వారికి సూచించాడు. నాగులు ఆ ఏర్పాట్లు చేసి వాటిని పరిశీలించమని షరీఫ్ను పిలిచాడు. అయితే అప్పుడు నాగులుపై చేసిన హత్యాయత్నం ఫెయిల్ అయింది. దీంతో రెండోసారి దంపతులిద్దరినీ చంపేయాలని ప్లాన్ చేశాడు. ఇందుకోసం పోలీస్ స్టేషన్కు టీ సరఫరా చేసే సుందర్ సహాయం తీసుకున్నాడు. ఈ నెల 11వ తేదీ రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో నాగులు, షరీఫ్, సుందర్ ఆ షెడ్డును పరిశీలించడానికి వెళ్లారు.
గొర్రెల ఎరువు కోసం తవ్విన గుంతను చూపిస్తున్న సమయంలో షరీఫ్ కర్రతో నాగులుపై బలంగా దాడి చేసి అతన్ని అక్కడికక్కడే చంపేశాడు. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని అదే గుంతలో పూడ్చిపెట్టాడు. పథకం ప్రకారం సుందర్ ద్విచక్ర వాహనంపై బూబూ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను ఆ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చాడు. తన భర్త కనిపించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి ఆమె కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టగా, షరీఫ్ అదే కర్రతో ఆమెను కూడా కొట్టి చంపేశాడు.
నేరం ఎలా వెలుగులోకి వచ్చిందంటే? : అనంతరం షరీఫ్ 12వ తేదీన యథావిధిగా పోలీస్ స్టేషన్లో విధులకు హాజరయ్యాడు. బుధవారం ఈ హత్యలు వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు, అతను పోలీసు బృందంతో కలిసి నేర స్థలాన్ని పలుమార్లు పరిశీలించాడు కూడా. అయితే సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా జరిగిన విచారణలో సుందర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అతని విచారణలో హత్యకు సంబంధించిన వివరాలు బయటపడ్డాయి. గురువారం సాయంత్రం కొత్త బస్టాండ్ సమీపంలో షరీఫ్ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ కేసును ఛేదించినందుకు కోదాడ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సూర్యాపేట డీఎస్పీ ప్రసన్న కుమార్, మునగాల సీఐ రామకృష్ణా రెడ్డి, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్ శివ కుమార్, స్థానిక ఎస్ఐ లచ్చిరెడ్డి, సీసీఎస్ ఎస్సైలు సాయిరాం, హరికృష్ణలను ఎస్పీ అభినందించారు.
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