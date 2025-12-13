కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు గుడ్న్యూస్ - 16న నియామక పత్రాలు ఇవ్వనున్న సీఎం
మొత్తం 18 వేల మంది హాజరయ్యేలా అధికారులు చర్యలు - సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన హోం మంత్రి అనిత, జిల్లా పోలీస్ అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 13, 2025 at 4:55 PM IST
Constable Appointment Letters Meeting Arrangements at Mangalagiri : కూటమి ప్రభుత్వం మరో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. డీఎస్సీలో ఉద్యోగాలు సాధించిన వారికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు స్వయంగా ఆఫర్ లెటర్స్ ఇచ్చారు. ఇదే పంథాను మరోసారి కొనసాగించనున్నారు. ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక పోలీసు శాఖలో సుమారు 6 వేల కానిస్టేబుల్ పోస్టులను భర్తీ చేసింది. వీరికి ఈనెల 16న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు స్వయంగా నియామక పత్రాలు ఇవ్వనున్నారు.
18 వేల మంది హాజరయ్యేలా: కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థితో పాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులను సాదరంగా ఆహ్వానించి వారికి నియామక పత్రాన్ని అందజేయనున్నారు. అందుకోసం గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి ఆరో బెటాలియన్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తం 18 వేల మంది హాజరయ్యేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సభ ఏర్పాట్లను హోం మంత్రి అనిత, జిల్లా పోలీస్ అధికారులు పరిశీలించారు. సభలో పాల్గొనే వారందరూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును స్పష్టంగా చూసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
'కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాలను సుమారు 6 వేల మందికి ఇవ్వనున్నారు. అభ్యర్థులతో పాటు వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు రావడం జరుగుతుంది. సుమారు 20 వేల మందికి పైగా రానున్నారు. ఈ ప్రోగామ్కి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. ఏ విధమైనా ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండేలా పటిష్ఠ భద్రత చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.' -వకుల్ జిందాల్, జిల్లా ఎస్పీ
డిసెంబరు 22 నుంచి శిక్షణ: రాష్ట్రంలో కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు డిసెంబరు 22 నుంచి శిక్షణ మొదలు కానుంది. అంతకంటే ముందు ఈనెల 16న మంగళగిరి బెటాలియన్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో సీఎం చంద్రబాబు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంపికైన అభ్యర్థులు వారి తల్లిదండ్రులతో సహా ఈ ప్రారంభ కార్యక్రమానికి హాజరు అయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వారిని ఉద్దేశించి సీఎం ప్రసంగిస్తారు.
అనంతరం అభ్యర్థులు అంతా వారి సొంత ఊళ్లకు వెళ్తారు. తిరిగి 22వ తేదీ లోపు వారికి కేటాయించిన పీటీసీ, డీటీసీ, బీటీసీల్లో రిపోర్టు చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ 9 నెలల పాటు వారికి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. తొలి విడత నాలుగున్నర నెలల పాటు శిక్షణ పూర్తి అయ్యాక వారం రోజుల పాటు సెలవులు ఇస్తారు. తర్వాత 2వ విడత శిక్షణ ఉంటుంది. మొత్తం 6,100 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ కాగా, 6,015 మంది ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అయ్యారు. యాంటిసిడెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యాక వారిలో 5,551 మంది ‘ఫిట్ ఫర్ ట్రైనింగ్ (శిక్షణకు అర్హత)’ సర్టిఫికెట్ పొందారు. వీరందరికీ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే న్యాయపరమైన చిక్కులు అన్నింటినీ అధిగమించి. కానిస్టేబుల్ పరీక్షలు నిర్వహించి, ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన వారి జాబితా సైతం ఖరారు చేసింది. 6,014 పోస్టులకు అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి అయింది. తాజాగా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నియామక పత్రాలను ఈనెల 16న అందజేయనున్నారు.
సాంకేతిక కోర్సులు చేసిన వారే : కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు 6 వేల మందికి పైనే ఎంపిక అయ్యారు. వారిలో 810 మంది (13.46%) బీటెక్, ఎంటెక్, బీసీఏ వంటి సాంకేతిక కోర్సులు చేసిన పట్టభద్రులు ఉండడం గమనార్హం. ఈ పోస్టులకు ఇంటర్మీడియట్ కనీస విద్యార్హత కావడంతో ఎంపికైన మొత్తం అభ్యర్థుల్లో 4,051 మంది (67.35%) డిగ్రీ, ఆపై అంతకుమించి చదివిన వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎంబీఏ, ఎంఏ, ఎమ్మెస్సీ, ఎల్ఎల్బీ వంటి ఉన్నత విద్య అభ్యసించిన వారు కూడా అధికంగానే ఉన్నారు.
