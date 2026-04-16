రూ.5 వేలకు సుపారీ - ప్లాన్ చేశారు కానీ సీన్ రివర్స్ అయింది
ట్రాక్టర్ డ్రైవర్పై బండరాయితో దాడి విచక్షణారహితంగా దాడి - దాడి దృశ్యాలను వీడియో రికార్డ్ చేసిన దుండుగులు - బాధితుడి సోదరి ఫిర్యాదుతో నిందితులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
Published : April 16, 2026 at 6:30 PM IST
Murder Conspiracy Warangal : తాపీగా రోడ్డుపైన ఉన్న వ్యక్తిని ఇంటికి దగ్గర దిగబెడతామని బండెక్కించుకున్నారు. తీరా ఇంటికి కాకుండా ఓ నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. విచక్షణారహితంగా దాడికి దిగారు. ఎందుకు కొడుతున్నారో ఏంటో అర్థం కాలేదు. రెండు కాళ్లూ విరిగేంత వరకూ బండరాయితో ఇష్టమొచ్చినట్లు కొట్టారు. పిడిగుద్దులు కురిపించారు. స్పృహ కోల్పోయాక ఇక చచ్చాడులే అని వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. కానీ బాధితుడు బతికే ఉండటంతో నిందితులంతా ఇప్పుడు కటకటాలు లెక్కపెడుతున్నారు.
బండరాయితో దాడి : చారిత్రక నగరి ఓరుగల్లులో ఇటీవల ఓ వీడియో హల్చల్ చేసింది. ఓ వ్యక్తిపై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యాయి. తాగిన మైకంలో ఉన్న ఓవ్యక్తి బండరాయితో మరో వ్యక్తిపై దాడి చేస్తుండటం ఒళ్లు గగుర్పొడిచింది. వీడియో వైరల్ అయిన కొన్నిరోజుల తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. బాధిత యువకుడు సురేశ్ సోదరి న్యాయం చేయాలంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించింది. విచారణ జరిపిన పోలీసులు వైరలైన వీడియోలో ఉన్నది సురేశ్గా గుర్తించారు.
"మా తమ్ముడిని ఎందుకు కొట్టారో కూడా తెలీదు. రాత్రి అన్నం తెచ్చుకుంటా అని బయటకు వెళ్లాడు. కొందరు వ్యక్తులు తమ్ముడిని వేరే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి కొట్టారు. కాళ్లతో తన్నారు. ఛాతీపై పిడికిలితో గుద్దారు. బండరాయితో కాళ్లపై బాదారు. చనిపోయాడని భావించి వదిలి వెళ్లిపోయారు. నాలుగు రోజులు మూలనే ఉన్నాడు. తర్వాత ఆస్పత్రిలో చేర్చాం ఇప్పటికి పదిహేను రోజులౌతోంది. వైద్యులు కూడా అశ్చర్యపోయారు. చాలా వరకు ఎముకలు విరిగాయని, బతకడం కూడా కష్టమే అని చెబుతున్నారు" - సురేశ్ సోదరి
అతడ్ని అంతమొందించాలని మరో వ్యక్తితో డీల్ : సురేశ్ వరంగల్లోని ఎస్ఆర్ నగర్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మార్చి 8న సురేశ్ కుమార్తె అనారోగ్యంతో కన్నుమూసింది. తన కూతురు మరణానికి అదే ప్రాంతానికి చెందిన రాయిలమ్మ అనే మహిళే కారణమని మంత్రాలు చేసి తన కుమార్తెను చంపేసిందంటూ సురేశ్ ఆమెను తిట్టాడు. దీంతో రాయిలమ్మ సురేశ్పై పగ పెంచుకుంది. ఎలాగైనా అతడ్ని అంతమొందించాలని అదేప్రాంతానికి చెందిన కళ్యాణ్ అనే యువకుడితో డీల్ కుదుర్చుకుంది.
"బాధితుడు కాస్త తాగిన మైకంలో ఉండటంతో అతడిని ఇంటివరకు దిగబెడతాం అని నిందితుడు అన్నారు. బాధితుడిని కోటిలింగాల వద్దకు తీసుకు వెళ్లారు. ఆలయం వెనుకవైపునకు తీసుకువెళ్లి కొట్టారు. దీనినే వీడియో కూడా తీశారు. దీనిని రాయిలమ్మకు చూపించి నగదును తీసుకున్నారు" - రమేశ్, మిల్స్ కాలనీ సీఐ, వరంగల్
చనిపోయాడని భావించి : విచక్షణారహితంగా జరిగిన దాడిలో సురేశ్ స్పృహ కోల్పోగా చనిపోయాడని భావించి కల్యాణ్, అతని అనుచరులు వెనుతిరిగారు. ఈ విషయం కల్యాణ్ తన కుటుంబసభ్యులకు చెప్పగా వారు ఆటోలో ఘటనా స్ధలికి వెళ్లి సురేష్ని తీసుకొచ్చి అతని ఇంటిముందు పడేసి వెళ్లిపోయారు.
"సురేశ్ను కొట్టిన తర్వాత తనను వారింటిలో దించాలని భావించారు. దీనికోసం ముందుగా ఈ గ్రూప్లోని కొందరు బైక్పై బాధితుడి ఇంటివద్దకు వెళ్లి చూశారు. అక్కడ ఎవరూ లేరని నిర్ధారించాక బాధితుడిని ఆటోలో ఇంటి వరకూ తీసుకొచ్చి పడేసి వెళ్లిపోయారు. బాధితుడు మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంటడంతో విషయం కూడా ఎవరికీ తెలియలేదు. అయితే వీడియో వైరల్ కావడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది" - రమేశ్, మిల్స్ కాలనీ సీఐ, వరంగల్
8 మందిపై కేసు నమోదు : కేసు దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు మొత్తం 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసి ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. పరారీలో ఉన్న మరో ముగ్గురి కోసం గాలిస్తున్నారు. నిందితుల నుంచి నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు, ఆటోని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రాయిలమ్మ ఆవేశం కల్యాణ్, అతని అనుచరులు అందరినీ కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు.