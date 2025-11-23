ETV Bharat / state

'గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌' భూ సేకరణకు అడ్డుపడే కుట్ర! - మరణించిన వారి పేరుతో కోర్టులో పిటిషన్లు

రైతుల ఫోర్జరీ సంతకాలు, మరణించిన వారి పేరుతో కోర్టులో పిటిషన్లు - రైతులు భూములు ఇవ్వకుండా రెచ్చగొట్టే చర్యలు

Conspiracy to Block Google Data Center Land Acquisition
Conspiracy to Block Google Data Center Land Acquisition (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Conspiracy to Block Google Data Center Land Acquisition: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ప్రాజెక్టును అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తుంది. ఐటీ దిగ్గజ సంస్థ ఏకంగా 15 బిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడితో విశాఖలో దీన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం చేస్తున్న భూ సేకరణకు కొన్ని దుష్టశక్తులు అడ్డుపడుతున్నాయి. కొందరు రైతుల ఫోర్జరీ సంతకాలతో, చనిపోయిన రైతు పేరుతో హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశాయి. గూగుల్‌ ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇవ్వొద్దని మిగతా రైతులనూ రెచ్చగొడుతున్నాయి. ఆ భూములు తమకే ఇస్తే ఎక్కువ డబ్బులిస్తామని ప్రలోభపెడుతున్నాయి. దీని పై స్థానిక తహసీల్దార్‌ ఈ నెల 3న ఫిర్యాదు చేస్తే, పోలీసులు తాజాగా కేసు నమోదు చేశారు.

రిటైర్డ్ ఐఏఎస్‌ బినామీనే ఆయన! : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో విశాఖ చుట్టుపక్కల రైతులను మభ్యపెట్టి డీ-పట్టా భూముల్ని కొనేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రిటైర్డ్ ఐఏఎస్‌ అధికారికి బినామీగా ఉన్న వ్యక్తే ఇప్పుడు ఈ కుట్ర పన్నారు. అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఫ్రీహోల్డ్‌ పేరుతో డీ పట్టా భూముల విక్రయాలకు తెర తీయడంతో ఆ విషయం బయటకు రావడానికి ముందే అప్పుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న ఆ ఐఏఎస్‌ అధికారి విశాఖ చుట్టుపక్కల ఎడాపెడా ఆ భూములు కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఆయన తరఫున బినామీగా వ్యవహరించిన వ్యక్తి భీమిలి నియోజకవర్గం ఆనందపురం మండలంలోని తర్లువాడలో రైతులకు అడ్వాన్స్‌లు చెల్లించి, వారితో ఒప్పందాలు చేసుకొని డీ పట్టా భూములను గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు అదే తర్లువాడలో 308 ఎకరాల్ని గూగుల్‌కు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వాటిలో 200 ఎకరాల డీ పట్టా, శివాయ్‌ జమేదార్‌ భూములను రైతులకు పరిహారమిచ్చి భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం సేకరిస్తోంది. ఆ బినామీ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్న 76 ఎకరాలు కూడా ఆ భూముల్లో ఉన్నాయి. దీంతో భూ సేకరణ ప్రక్రియనే అడ్డుకునేందుకు కుట్ర పన్ని రైతులతో కోర్టులో కేసు వేయించారు.

ఎక్కువ మొత్తం చెల్లిస్తామంటూ: రైతుల డిమాండ్‌ల మేరకు ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్‌ విలువను ఎకరం రూ.20 లక్షలకు పెంచి, ఎకరానికి 20 సెంట్ల చొప్పున ప్రత్యామ్నాయ భూమి ఇచ్చేందుకు అంగీకరించడంతో రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి అంగీకార పత్రాలు అందజేస్తున్నారు. ఇప్పటికే 60 శాతానికి పైగా రైతులు అంగీకార పత్రాలు అందజేశారు. మిగిలిన వారిని రిటైర్డ్ ఐఏఎస్‌ బినామీ ప్రలోభ పెడుతున్నారు. భూముల్ని తమకు విక్రయిస్తే ఎకరానికి రూ.55 లక్షల నగదు, 27.50 సెంట్ల అభివృద్ధి చేసిన భూమి ఇస్తామని చెబుతున్నారు. ఇందుకు అంగీకరిస్తే ఇప్పటికిప్పుడు 50 శాతం నగదు రైతుల బ్యాంక్​ అకౌంట్​లో జమ చేస్తామని మభ్యపెడుతున్నారు. ఆయన సీఎం చంద్రబాబు పేరునూ లాగుతున్నట్టు తెలిసింది.

ముఖ్యమంత్రి, కలెక్టర్లను మేనేజ్‌ చేశానని రైతులకు చెబుతున్నట్టు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో డీపట్టా భూముల కొనుగోలులో దళారిగా వ్యవహరించి, ఆనందపురం మండలంలోని ఒక పంచాయతీ సర్పంచి పదవికి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆ బినామీ తరఫున రైతుల్ని ప్రలోభ పెట్టే పనిలో ఉన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ ఎంపీ అభ్యర్థిని తానేనని కూడా ఆ దళారి ప్రచారం చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చేందుకు వస్తున్న రైతులను అడ్డుకుంటున్న వారిపై, రైతుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని తహసీల్దారు చేసిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదుచేశారు. నలుగురు రైతుల నుంచి స్టేట్‌మెంట్‌ నమోదు చేశామని, ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఆనందపురం సీఐ వాసు నాయుడు తెలిపారు.

విశాఖ గూగుల్‌ ప్రాజెక్టుపై తప్పుడు ప్రచారం - నిజాలు ఇవే!

'గూగుల్‌' కోసం భూసేకరణ వేగవంతం - ఎకరానికి రూ.40 లక్షలు, 20 సెంట్ల భూమి

