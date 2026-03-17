గుడ్డు దశ నుంచి పిల్లలయ్యే దాకా - సిక్కోలు తీరంలో ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల సంరక్షణ
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల సంరక్షణ - అటవీశాఖతో కలిసి ట్రీ ఫౌండేషన్ సేవ - దాదాపు 16 హేచరీల్లో ఏర్పాటు - అరుదైన జాతి అంతరించిపోకుండా విశేష కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 1:29 PM IST
Conservation of olive Ridley Turtles in Srikakulam District: శ్రీకాకుళం జిల్లా తీరాన్ని ఆవరించిన సముద్ర అలలు, ప్రకృతి అందాల మధ్య ఒక ఆందోళనకర దృశ్యం కనిపిస్తోంది. అరుదైన సముద్ర జీవులైన ఆలివ్ రిడ్లే సముద్ర తాబేళ్లు పెద్ద సంఖ్యలో తీరానికి కొట్టుకొచ్చి మృతి చెందుతున్నాయి. అయితే అదే సమయంలో కొంతమంది స్వచ్ఛంద సేవకులు, అటవీశాఖ అధికారులు వీటిని కాపాడేందుకు, వాటి గుడ్లను సంరక్షించేందుకు శ్రమిస్తున్నారు. తద్వారా ఆ జాతి ఉత్పత్తికి దోహద పడుతున్నాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంరక్షణ అవసరమైన జాతిగా గుర్తింపు పొందిన ఆలివ్ రిడ్లే సముద్ర తాబేళ్లు ప్రతీ ఏడాది సముద్ర తీరాలకు వచ్చి గుడ్లు పెడతాయి. కానీ ఇటీవల తీర ప్రాంతాల్లో వాటి మృతదేహాలుగా కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మత్స్యకారుల వలల్లో చిక్కుకోవడం, సముద్ర కాలుష్యం, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, పడవల రాకపోకలు వంటి కారణాల వల్ల ఇవి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయని నిపుణులు, వాటి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
గుడ్లు పెట్టే ప్రాంతాల పరిరక్షణ: అయితే ఈ అరుదైన జీవులను కాపాడేందుకు కొంతమంది యువకులు, పర్యావరణ కార్యకర్తలు ముందుకొచ్చారు. అటవీ శాఖ అధికారుల సహకారంతో వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలో ట్రీ ఫౌండేషన్ సంస్థ వారు స్థానిక మత్స్యకార యువకులతో కలిసి హెచరీలను నిర్వహిస్తున్నారు. తీరానికి కొట్టుకొచ్చిన తాబేళ్లను పరిశీలించి ఇంకా ప్రాణాలతో ఉన్నవాటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెడుతున్నారు. అవి గుడ్లు పెట్టే ప్రాంతాలను గుర్తించి వాటికి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు.
అటవీశాఖ అధికారులు కూడా అప్రమత్తమయ్యారు. తీర ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి తాబేళ్ల సంరక్షణకు చర్యలు చేపట్టారు. మత్స్యకారులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, వలల్లో తాబేళ్లు చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అటవీ అధికారులు, స్వచ్ఛంద సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసి మత్స్యకార గ్రామాల్లో తిరిగి వాళ్లకు వలల వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తే తాబేళ్ల మరణాలను కొంతవరకు నిలువరించవచ్చు.
ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు గుడ్లు పెట్టే ప్రాంతాల్ని గుర్తించి వాటిని సంరక్షిస్తున్నారు.
"ఆలివ్రిడ్లే తాబేళ్ల సంరక్షణపై మత్స్యకారులకు మరింత అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలోనే ఇప్పటివరకు దాదాపు 30,000 గుడ్లను సేకరించాం. జూన్ వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది"-మురళీకృష్ణనాయుడు, అటవీ రేంజ్ అధికారి, కాశీబుగ్గ
సంరక్షణకు 16 హేచరీల నిర్వహణ: ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ట్రీ ఫౌండేషన్ మొత్తం 16 హేచరీలు నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో 40 మంది వాలంటీర్లుంటారు. వారు రోజూ వేల గుడ్లు సేకరిస్తారు. వేకువజాము నుంచే బ్యాటరీ దీపాలు అమర్చుకొని తీరంలో పదుల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తారు. తాబేళ్లు ఇసుక గుంతల్లో గుడ్లు పెట్టి తిరిగి వెళ్లే వరకు నిరీక్షిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ గుడ్ల నుంచి పిల్లలు తయారయ్యే వరకు బాధ్యత తీసుకుంటారు. అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో పిల్లలను సముద్రంలోకి విడిచిపెడతారు.
"మేం రోజూ వేల గుడ్లను సేకరిస్తాం. వేకువజాము నుంచే బ్యాటరీ దీపాలు అమర్చుకొని తీరంలో పదుల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తాం. తాబేళ్లు ఇసుక గుంతల్లో గుడ్లు పెట్టి తిరిగి వెళ్లే వరకు నిరీక్షిస్తాం. ఆ తర్వాత ఆ గుడ్ల నుంచి పిల్లలు తయారయ్యే వరకు బాధ్యత తీసుకుంటాం"-వాసుదేవరావు, ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల సంరక్షకుడు
కేవలం వజ్రపుకొత్తూరు మండలంలోనే ఇప్పటిదాకా దాదాపు 30,000 గుడ్లను సేకరించారు. జూన్ వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. అటవీశాఖ అధికారులు సైతం ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల సంరక్షణపై మత్స్యకారులకు మరింత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అరుదైన జాతి అంతరించిపోకుండా ట్రీఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషి అందరి ప్రశంసలను అందుకుంటోంది.
ఆరుదైన ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల హేచరీలు- సంరక్షణకు అటవీశాఖ చర్యలు
ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల మృత్యువాతను అడ్డుకుందాం - సంరక్షణకు అటవీశాఖ చర్యలు