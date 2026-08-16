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గోదావరికి ఆగస్టు గండం - నాటి వరదకు 40 ఏళ్లు

గోదావరి వరదలకు, ఆగస్టు నెలకు విడదీయరాని బంధం - 1953 నుంచి నేటి వరకు ఈ మాసంలోనే అత్యధిక వరదలు - అపార నష్టం మిగిల్చిన 1953, 1986, 2006 నాటి వరదలు

Godavari Floods in August
Godavari Floods in August (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 3:14 PM IST

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Godavari Floods in August Connection : గోదావరి మహోగ్ర రూపం, ఏటిగట్లకు గండ్లు, జలసమాధైన ఊళ్లు, ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం ఇదంతా వినగానే గోదావరి తీర ప్రాంత ప్రజలకు ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది 'ఆగస్టు' నెల. అవును, గోదావరి వరదలకు ఈ నెలకు ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. గత ఘటనలను 1953 నుంచి నేటి వరకు గోదావరికి పోటెత్తిన అతిపెద్ద జల ప్రళయాలన్నీ ఆగస్టులోనే సంభవించాయి.

ఉగ్ర గోదావరి ధాటికి ఏటిగట్లు తెగిపోయి, ఊళ్లు మునిగిపోయి లక్షలాది మంది రోడ్డున పడిన విషాద ఘటనలు ఎన్నో ఈ నెలలోనే జరిగాయి. ముఖ్యంగా 1986 ఆగస్టు 16న వచ్చిన భీకర వరదను గోదావరి పరీవాహక ప్రాంత ప్రజలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేరు. చరిత్రలోనే అత్యధిక వరదలు నమోదు చేసిన ఆ మహా విపత్తు సంభవించి నేటికి సరిగ్గా 40 ఏళ్లు పూర్తయింది. ఈ నేపథ్యంలో గోదావరి వరదల చరిత్రపై ప్రత్యేక కథనం.

ఇవీ ఘటనలు :

  • 1953 ఆగస్టు 16న ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగిస్తూ 30,03,100 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి వదిలారు. అప్పట్లో పలుచోట్ల ఏటిగట్లు తెగిపోయి నీరంతా గ్రామాలను ముంచెత్తింది.
  • అత్యంత భీకరంగా 1986 ఆగస్టు 16న వచ్చిన వరదకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగిస్తూ సముద్రంలోకి 35,06,380 క్యూసెక్కుల నీటిని విడిచిపెట్టారు. గోదావరి వరదల చరిత్రలో ఇదే పెద్ద రికార్డు. అప్పట్లో పి.గన్నవరం మండలం నాగుల్లంక వద్ద వశిష్ఠ ఎడమ ఏటిగట్టు ఏకంగా ఏడు చోట్ల తెగిపోయి ఆ గ్రామం దెబ్బతింది. ఈ వరదకు నేటికి 40 సంవత్సరాలు.
  • 2006 ఆగస్టు 6న వచ్చిన ఉద్ధృత వరదకు సముద్రంలోకి 28,50,664 క్యూసెక్కుల నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. ఆ రోజు సాయంత్రం అయినవిల్లి మండలం శానపల్లిలంక వద్ద గౌతమి ఎడమ ఏటిగట్టు, పి.గన్నవరం మండలం మొండెపులంక వద్ద వశిష్ఠ ఎడమ ఏటిగట్టుకు గండ్లు పడ్డాయి. కోనసీమలోని పలు ప్రాంతాలు జలదిగ్భంధమయ్యాయి.
  • ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ఈ నెల మొదటి వారంలో వరద 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయికి చేరుకుని తగ్గిపోయింది. ప్రధానంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొని వరదల సీజన్‌లో గోదావరి ఉరవడి లేక జోరుతగ్గి ప్రవహిస్తోంది.

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