అవిభక్త కవలలు వీణావాణీలకు మళ్లీ 'పరీక్ష' - ఎస్బీఐ కరుణించేనా?
ఎస్బీఐ పీవో ఉద్యోగానికి పోటీపడుతున్న అవిభక్త కవలలు - ఒకే సెంటర్లో ఇద్దరికి వేర్వేరు గదులు కేటాయింపు - ఒకేచోట పరీక్ష రాసే వెసులుబాటు కల్పించాలని వినతి
Published : July 23, 2026 at 8:12 AM IST
Conjoined Twins Veena Vani Facing New Challenge : ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచిన అవిభక్త కవలలు వీణావాణీలకు మళ్లీ కొత్త సమస్య ఎదురైంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని అమీర్పేట సమీపంలో స్టేట్ హోమ్ (శిశు విహార్)లో ఉంటూ, గతేడాది బీకాం బిజినెస్ అనలిటిక్స్ను డిస్టింక్షన్లో పూర్తి చేసిన వారు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) ప్రొబెషనరీ ఆఫీసర్ (పీవో) జాబ్స్కు అప్లై చేశారు. ఆగస్టు 1వ తేదీన ఎస్బీఐ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష జరగనుంది. వీణావాణీలకు హాల్ టికెట్లు కూడా అందాయి. అయితే వాటి ప్రకారం వారిద్దరూ అబ్దుల్లాపూర్మెట్ బాటసింగారంలోని టీసీఎస్ ఐయాన్ డిజిటల్ సెంటర్లో పరీక్ష రాయాల్సి ఉంది.
ఒకే ఎగ్జామ్ సెంటర్ను కేటాయించినప్పటికీ గదులు వేర్వేరుగా ఉండటంతో పరీక్షను ఎలా రాయాలని వీణావాణీలు సందిగ్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారికి డిగ్రీలో పాఠాలు బోధించిన అధ్యాపకుడు సుధాకరుడు మాట్లాడుతూ వీణావాణీలు టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీ పరీక్షలను శిశు విహార్లోనే సంబంధిత ఇన్విజిలేటర్ల పర్యవేక్షణలో రాశారని వివరించారు. వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకొని ఎస్బీఐ అధికారులు శిశు విహార్కు దగ్గరలో పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించడంతో పాటు ఒకే గదిలో పరీక్ష రాసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
ఎవరీ వీణావాణీలు? : మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలంలోని బీరిశెట్టిగూడెం గ్రామానికి చెందిన మారగాని మురళి, నాగలక్ష్మి దంపతుల కుమార్తెలే అవిభక్త కవలైన వీణ-వాణీలు. వీడరాని బంధంతో జన్మించిన వీరికి పుట్టినప్పటి నుంచి పదేళ్లకు పైగా హైదరాబాద్లోని నిలోఫర్ హాస్పిటల్నే అన్నీ తానై అండగా నిలిచింది.
మురళి-నాగలక్ష్మి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెలు. రెండో సంతానంగా వీణావాణిలు 2003 అక్టోబర్ 16న సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో జన్మించారు. వీరిద్దరూ అవిభక్త కవలలుగా జన్మించారు. వీరు పుట్టుకతోనే తలలు అతుక్కుని జన్మించారు. వీరిది నిరుపేద కుటుంబం కావడంతో రెండేళ్ల పాటు గుంటూరుకు చెందిన వైద్యుడు నాయుడమ్మ వద్ద ఉంచి వైద్య చికిత్స అందించారు. వీరిని విడదీయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వాలను, వైద్యులను తల్లిదండ్రులు ఎన్నోసార్లు వేడుకున్నారు.
ప్రఖ్యాత వైద్యులు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ : వీణావాణీలను వేరు చేసేందుకు అక్కడ నుంచి ముంబయిలోని బ్రీచ్కండీ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారికి మూడు నెలల పాటు అవసరమైన అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినప్పటికీ, శస్త్ర చికిత్సలను మాత్రం చేయలేదు. లండన్, సింగపూర్, ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాలకు చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ, వీరి పరిస్థితి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. శిశువిహార్లోనే వీరు డిగ్రీ పూర్తి చేసి మొదటి శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
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