విడిపోని బంధానికి 24 ఏళ్లు - నేడు వీణ-వాణీల పుట్టినరోజు
Conjoined Twins Veena Vani Birth Day : నేడు అవిభక్త కవలలు వీణ-వాణీల పుట్టినరోజు. వారిని విడదీయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వాలు, వైద్యులను వేడుకుంటున్నా ఫలితం లేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 9:07 AM IST
Conjoined Twins Veena Vani Birth Day : అవిభక్త కవలలు వీణ-వాణీలు నేడు 24వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. వారు జన్మించిన నాటి నుంచి విడదీయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వాలు, డాక్టర్లను వేడుకుంటున్నా ఏమాత్రం ఫలితం లేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వీణ-వాణీలు పుట్టినప్పటి నుంచి దాదాపు పదేళ్ల వరకు హైదరాబాద్లోని నిలోఫర్ హస్పిటల్లోనే ఉన్నారు. అనంతరం హైదరాబాద్లోని శిశువిహార్కు తరలించగా, అక్కడే ఉంటూ బీకాం కోర్సును పూర్తి చేశారు.
తమ పిల్లల కష్టాలు త్వరలోనే తీరుతాయనే ఆశతో
మహబూబాబాద్ జిల్లా దంతాలపల్లి మండలం బీరిశెట్టిగూడెం గ్రామానికి చెందిన మారగాని మురళి, నాగలక్ష్మి దంపతులకు రెండో సంతానంగా ఈ వీణ-వాణీలు జన్మించారు. 2003 అక్టోబర్ 16న ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని సూర్యాపేటలో ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పుట్టుకతోనే తలలు అతుక్కుని జన్మించడం అప్పట్లోనే పెద్ద వార్తగా నిలిచింది. రెండేళ్ల పాటు గుంటూరుకు చెందిన డాక్టర్ నాయుడమ్మ చికిత్స అందించారు. 2006 నుంచి నిలోఫర్, ముంబయిలోని బ్రీచ్క్యాండీ, లండన్, ఆస్ట్రేలియా, సింగపూర్లకు చెందిన ప్రఖ్యాత డాక్టర్లు పరీక్షించారు. అయినా తమ పిల్లల కష్టాలు త్వరలోనే తీరుతాయని ఆశించిన వారి తల్లిదండ్రులకు తీవ్రమైన నిరాశే మిగిలింది.
ఆసుపత్రుల చుట్టూ
మురళి-నాగలక్ష్మి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెల సంతానం. అందులో పెద్ద కుమార్తె బిందు. రెండో సంతానంగా 2003 అక్టోబర్ 16న వీణ-వాణీలు అవిభక్త కవలలుగా (పుట్టుకతోనే తలలు అతుక్కుని) జన్మించారు. వీరి తర్వాత మరో బాలిక సింధు నాలుగో సంతానం.
ప్రఖ్యాత వైద్యులు ముందుకు వచ్చినప్పటికీ
వీణ-వాణీలను వేరు చేసేందుకు మొదటగా ముంబయిలోని బ్రీచ్కండీ హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వారికి మూడు నెలల పాటు అవసరమైన అన్ని రకాల వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించినా, సర్జరీ మాత్రం చేయలేదు. ఇక వారి కెరీర్కు సంబంధించిన విషయానికి వస్తే ఏ అంశాన్నీ తాము సులువుగా తీసుకోమని, తమను చూసి చాలా మంది ప్రేరణ పొందాలి అనే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. తాము ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ, తమ తల్లిదండ్రులు ఏ లోటూ లేకుండా చూసుకున్నారని చెప్పారు. వారి ఆనందం కోసం ఏదైనా సాధించాలని పట్టుదలతో ఉన్నట్లు ఈ అవిభక్త కవలలు తెలిపారు.
అవిభక్త కవలలు వీణా-వాణి గుర్తున్నారా? - ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా?