ప్రతిపక్ష పార్టీల వైఖరిని ఎండగట్టాలని నిర్ణయం - వ్యూహా ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసిన సర్కార్

ప్రతిపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొట్టేందుకు కాంగ్రెస్‌ అస్త్రశస్త్రాలు- పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు సహా, నదీజలాల అంశంపై శాసనసభా వేదికగా బీఆర్​ఎస్​ను ఎండగట్టేందుకు సీఎం ఆదేశాలు- పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రత్యేకంగా సమీక్షించిన రేవంత్​రెడ్డి

Congress Counter Strategies For BRS
Congress Counter Strategies For BRS (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 7:57 AM IST

Congress Counter Strategies For BRS : అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీల వైఖరిని ఎండగట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విపక్షాల విమర్శలను తిప్పికొట్టే వ్యూహా ప్రతివ్యూహాలను సిద్ధం చేసింది. కృష్ణా, గోదావరి నీటి వాటాల పంపిణీపై దీటుగా సమాధానమిచ్చేందుకు సన్నద్ధమైంది. రెండేళ్లలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాలతో పాటు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు, జీహెచ్‌ఎంసీ విస్తరణ తదితర అంశాలపై చర్చకు సమాయత్తమవుతోంది.

నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, అధికారులతో సీఎం సమావేశం : అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్షాల విమర్శలను దీటుగా తిప్పికొట్టేందుకు అధికార కాంగ్రెస్‌ అస్త్రశస్త్రాలను సిద్ధం చేసింది. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు సహా, నదీజలాల అంశంపై శాసనసభ వేదికగా బీఆర్​ఎస్​ వైఖరిని ఎండగట్టేలా సమగ్ర సమాచారాన్ని ఆధారాలతో సిద్ధం చేయాలని రేవంత్‌రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు, ఇంజినీర్లతో సీఎం సమావేశమయ్యారు.

బీఆర్​ఎస్​కు దీటైన సమాధానం ఇచ్చేందికు సిద్ధమైన కాంగ్రెస్​ (ETV)

నదీ జలాల్లో వాటా, ఏపీతో వివాదాలు, బీఆర్ఎస్ హయాంలో అనుసరించిన విధానాలు, తీసుకున్న నిర్ణయాలు, తదితరాలపై ఆరా తీశారు. పాలమూరు- రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. సమావేశాల్లో ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అంశాలు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉన్న తరుణంలో అందుకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై దృష్టి సారించారు. ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదించినప్పటి నుంచి పరిణామాలు, బీఆర్ఎస్ హయాంలో నిర్ణయాలు, పురోగతి, గత రెండేళ్లుగా పనులు, పరిణామాలపై అన్ని వివరాలు తీసుకున్నారు.

జూరాల నుంచి అయితే తక్కువ ఎత్తుకే ఎత్తిపోయవచ్చు : పాలమూరు- రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు కోసం మొదట జూరాల నుంచి నీటిని తీసుకోవాలని ప్రతిపాదిస్తే, దానిని శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్స్‌కు ఎందుకు మార్చారన్న విషయమై సీఎం ప్రధానంగా ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. జూరాల నుంచి నీటిని తీసుకుని ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదని, అనుమతులకు ఆటంకం వచ్చేది కాదని, నీటిని తక్కువ ఎత్తుకే ఎత్తిపోయాల్సి ఉండేదని అభిప్రాయపడ్డట్లు తెలిసింది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి జారీ చేసిన అన్ని జీవోలు, నిపుణుల కమిటీ నివేదికలు, అంచనా వ్యయం, సవరణలు, జలాశయాలు, పంపుల నిర్మాణం, కాల్వలు - డిస్ట్రిబ్యూటరీల తవ్వకం, పరిహారం చెల్లింపులు, భూసేకరణ సహా అన్ని వివరాలు సమగ్రంగా ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం.

బీఆర్​ఎస్​కు కాంగ్రెస్‌ దీటైన సమాధానం : డీపీఆర్​, బీఆర్​ఎస్​ హయంలోనే వెనక్కు వచ్చినప్పటికీ, అప్పటి ప్రభుత్వం స్పందించలేదని సీఎం అన్నట్లు తెలిసింది. కేసీఆర్ హయాంలో కృష్ణా జలాల్లో వాటాకు సంబంధించి చేసుకున్న ఒప్పందాలు, మినిట్స్, తదితర ఆధారాలన్ని సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. బీఆర్ఎస్ తప్పిదాలను ఎత్తిచూపుతూ అసెంబ్లీ వేదికగా ఎండగట్టడంతో పాటు ప్రజలకు అన్ని విషయాలను వివరించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. అందుకోసం అవసరమైన అన్ని ఆధారాలు, డాక్యుమెంట్లతో సమగ్ర నివేదిక తయారు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

బీఆర్ఎస్​ అధినేత కేసీఆర్‌ సభకు హాజరవుతారన్న సమచారం మేరకు, ఆయన అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు దీటైన సమాధానం ఇచ్చేందుకు అధికార కాంగ్రెస్‌ సిద్ధమైంది. బీఆర్‌ఎస్ హయాంలో చేసిన అప్పులకు కట్టిన వడ్డీలు ఎంత, ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం పరంగా తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరించాలని నిర్ణయించారు. ప్రజలపై బారం పడకుండా ఆదాయాన్ని పెంచుకునేందుకు ఎలా ముందుకెళ్తున్నామనే అంశంపైనా సమాచారంతో సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

అదేవిధంగా ఇటీవల జీహెచ్​ఎమ్​సీ పరిధిని ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు విస్తరించడం, 150గా ఉన్న డివిజన్లను 300లకు పెంచడం తదితర అంశాలపై అసెంబ్లీలో చర్చ చేపట్టే అవకాశం ఉంది. పంచాయతీ ఎన్నికలను పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సన్నదమవుతోంది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రభుత్వ పరంగా ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లాలి. బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ అమలు తదితర అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

