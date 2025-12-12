Telangana Panchayat Elections Results2025

తొలి విడతలో కాంగ్రెస్​దే హవా - రెండో స్థానంలో నిలిచిన బీఆర్​ఎస్​ - బీజేపీని దాటేసిన ఇతరులు

పంచాయతీ ఎన్నికల తొలివిడతలో కాంగ్రెస్‌ హవా - మొత్తం 84.28 శాతం నమోదైన పోలింగ్‌ - అత్యధికంగా యాదాద్రిలో 92.88 శాతం పోలింగ్‌ నమోదు - అత్యల్పంగా భద్రాద్రిలో 71.79 శాతం పోలింగ్‌ నమోదు

Telangana Panchayat Election Results
Telangana Panchayat Election Results (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 7:00 AM IST

Updated : December 12, 2025 at 7:06 AM IST

Telangana Panchayat Election Results : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి విడత ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ హవా చాటింది. 2,302 సర్పంచి స్థానాల్లో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారులు విజయం సాధించారు. 1,158 పంచాయతీల్లో బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థులు పాగా వేశారు. 528 చోట్ల ఇతరులు, స్వతంత్రులు గెలుపొందగా, 186 స్థానాల్లో బీజేపీ మద్దతుదారులు జయకేతనం ఎగురవేశారు. మొత్తం 84.28 శాతం పోలింగ్‌ నమోదు కాగా, అత్యధికంగా యాదాద్రిలో 92.88 శాతం, అత్యల్పంగా భద్రాద్రిలో 71.79 శాతం నమోదయ్యింది. ఓటేసిన వారిలో మహిళలే అధికంగా ఉన్నారు.

పల్లెపోరులో హస్తం సత్తా చాటింది. గురువారం జరిగిన తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవాలతో కలుపుకొని అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మద్దతుదారులు 2,302 సర్పంచి స్థానాల్లో విజయదుందుభి మోగించారు. సిద్దిపేట, కుమురం భీం మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. పలు చోట్ల గట్టి పోటీ ఇచ్చిన ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌, 1158 పంచాయతీలను గెలిపొందింది. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు 528 చోట్ల విజయం సాధించారు. బీజేపీ 200లోపు స్థానాలకు పరిమితమైంది.

తొలి విడతలో కాంగ్రెస్​దే హవా - రెండో స్థానంలో నిలిచిన బీఆర్​ఎస్​ - బీజేపీని దాటేసిన ఇతరులు (ETV)

ఉదయం 6 గంటల నుంచే క్యూలైన్​ : శీతాకాలమైనా ఉదయం 6 గంటల నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఓటర్లు బారులు తీరారు. 7 గంటల నుంచి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పలుచోట్ల మహిళలు చంటి పిల్లలతో, కొందరు వృద్ధులు అంబులెన్స్‌లో పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వచ్చారు. దుబాయ్, ఆస్ట్రేలియా సహా హైదరాబాద్, బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వారు సైతం ఉత్సాహంగా పోలింగ్​లో పాల్గొన్నారు. తొలి విడత ఎన్నిక జరిగే ప్రాంతాల్లో 396 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం కాగా, 3,834 సర్పంచి, 27,678 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్‌ జరిగింది. 84.28 శాతం ఓటింగ్‌ నమోదైంది. అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో 92.88 శాతం పోలింగ్‌ జరగ్గా, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో అత్యల్పంగా 71.79 శాతం ఓట్లు పోలయ్యాయి.

ఉత్కంఠభరితంగా లెక్కింపు : మొత్తం 53 లక్షల 57 వేల 277 మందికి గానూ 45 లక్షల 15 వేల141 మంది తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. వీరిలో అత్యధికంగా మహిళలు 23 లక్షల 15 వేల 796 మంది ఓటు వేయగా, పురుషులు 21 లక్షల 99 వేల 267, ఇతరులు 78 మంది పోలింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేటల్లోనూ 90 శాతానికి పైగా ఓటింగ్‌ నమోదైంది. మధ్యాహ్నం 1 గంటకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు మొదలైంది. చాలా చోట్ల ఉత్కంఠభరితంగా లెక్కింపు జరిగింది. ఒకటి, రెండు, మూడు ఓట్ల తేడా ఉండటంతో పలు దఫాలు రీకౌంటింగ్‌ నిర్వహించారు. దీంతో లెక్కింపు అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగింది. సుమారు లక్ష మందికి పైగా సిబ్బంది ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్నారు. ఎన్నికలు జరిగిన అన్ని జిల్లాల్లోనూ కలెక్టర్లు పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఓటింగ్‌ సరళిని స్వయంగా పరిశీలించారు. ఎన్నికల కౌంటింగ్ కోసం పోలీస్​ శాఖ పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.

ఆ జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ - ఈ జిల్లాల్లో బీఆర్​ఎస్ : నల్గొండ, ఖమ్మం, మెదక్, యాదాద్రి, వరంగల్, ఆదిలాబాద్, సూర్యాపేట, కరీంనగర్ జిల్లాలు కామారెడ్డి, జనగామ, నాగర్‌కర్నూల్, నారాయణపేట, నిజామాబాద్, నిర్మల్, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారులు ఆధిపత్యం కనపరిచారు. మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, వికారాబాద్, వరంగల్, ములుగు, జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి, జగిత్యాల జిల్లాల్లోనూ హస్తం మద్దతుదారులదే హవా కొనసాగింది. సిద్దిపేట, కుమురం భీం జిల్లాలో బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన వారు ఆధిక్యం సాధించారు. మహబూబ్‌నగర్, మహబూబాబాద్, వనపర్తి, భద్రాద్రి, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, హనుమకొండ జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్‌కు బీఆర్‌ఎస్‌ గట్టిపోటీ ఇచ్చింది. వార్డు సభ్యుల ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్‌ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచారు. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలంలో బీఆర్​ఎస్​ మద్దతుదారులు 11 స్థానాల్లో గెలుపొందారు. ఇక్కడ 26 చోట్ల కాంగ్రెస్‌ గెలిచింది.

బండి vs ఈటల : కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి బండి సంజయ్‌ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న కరీంనగర్‌ లోక్‌సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో తొలి విడత 246 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరగ్గా, బీజేపీ మద్దతుదారులు 160 చోట్ల పోటీ చేసి 41 గెలిచారు. ఐదేళ్ల క్రితం ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా మూడు విడతల్లో కేవలం 21 మంది బీజేపీ మద్దతుదారులు గెలవగా, ఈసారి మొదటి విడతలోనే 41 మంది గెలిచారు. హుజూరాబాద్‌ నియోజకవర్గంలోని కమలాపూర్‌ మండలంలో బీజేపీ తరఫున బండి సంజయ్‌ వర్గం బలపర్చిన వారు, ఎంపీ ఈటల రాజేందర్‌ బలపర్చిన అభ్యర్థులు పోటీ చేశారు. ఇద్దరు నాయకులు తమ మద్దతుదారులను నిలపడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎన్నికల్లో బండి సంజయ్‌ మద్దతుదారులు ఇద్దరు, ఈటల మద్దతుదారులు ముగ్గురు గెలిచారు.

తెలంగాణలో తొలి ఎన్నిక ఇదే : రాష్ట్రంలోనే అతి పెద్ద గ్రామ పంచాయతీల్లో ఒకటైన భద్రాచలంలో గురువారం ఎన్నికల కోలాహలం నెలకొంది. వేర్వేరు కారణాలతో 2013 తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగలేదు. రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత ఇక్కడ తొలి పంచాయతీ ఎన్నిక ఇదే. మేజర్‌ గ్రామ పంచాయతీ కావడంతో మినీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలను తలపించింది. మొత్తం 40 వేల 761 ఓట్లు ఉండగా, 19 వేల 920 పోల్‌ అయ్యాయి. 48.87 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైంది. 20 వార్డులకు 60 పోలింగ్‌ బూత్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఒంటి గంట తర్వాత గేటు లోపల పెద్ద సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉండటంతో పోలింగ్‌ పూర్తయ్యే వరకు మధ్యాహ్నం 2.30 అయింది. దీంతో ఆలస్యంగా ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు.

