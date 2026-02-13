ETV Bharat / state

Municipal Results - నిజామాబాద్ జిల్లా మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్​ ఘన విజయం - బోధన్​ మున్సిపాలిటీలో 38 వార్డులో సత్తా చాటిన కాంగ్రెస్​ - పలు చోట్ల గెలుపొందిన స్వతంత్ర అభ్యర్థులు

Telangana Municipal Elections 2026
Telangana Municipal Elections 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 5:04 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు వెలువడ్డ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ సత్తా చాటింది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని 7 మున్సిపాలిటీల్లో ఏడు కైవసం చేసుకున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బీంగల్, ఆర్మూర్​, బోధన్​, కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి, బిచ్కుంద స్థానాలను హస్తం ఎగరేసుకుపోయింది. భీంగల్ మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులకు గాను 8 కాంగ్రెస్ , 4 బీఆర్​ఎస్ స్థానాలతోనే సరిపెట్టుకుంది. ఆర్మూర్​ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్‌ జెండా ఎగురవేసింది. 36 వార్డులకు గాను 19 వార్డులు కాంగ్రెస్‌ గెలుచుకోగా బీఆర్​ఎస్​ 5, బీజేపీ 8, 4 వార్డులలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. బోధన్​ మున్సిపాలిటీలో 38 వార్డులో కాంగ్రెస్​ 17, బీఆర్​ఎస్​ 5, బీజేపీ 3, 13 స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కైవసం చేసుకున్నారు.

కామారెడ్డి జిల్లాలోనూ కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్ : కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్​ విజయభేరీ మోగించింది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 49 వార్డులకు కాంగ్రెస్​ 19, బీఆర్​ఎస్​ 10, బీజేపీ 18, ఇతరులు 2 కాంగ్రెస్​ సత్తా చాటింది. బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 19 వార్డులో 11 కాంగ్రెస్ విజయభేరి మోగించింది. బీఆర్​ఎస్​ 3, బీజేపీ 3, ఒకరు ఇతరులు, స్వతంత్య్ర అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలోనూ కాంగ్రెస్​దే హవా. 12 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ 10, ఒక వార్డులో బీఆర్ఎస్​, ఇతరులు ఒక వార్డును గెలుచుకున్నారు. బిచ్కుంద మున్సిపాలిటీలోని 12 వార్డులకు 10 కాంగ్రెస్ స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది. బీఆర్​ఎస్ కేవలం 2 స్థానాలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.

