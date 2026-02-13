Municipal Results : ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో జిల్లాలో అన్ని మున్సిపాలిటీలు కాంగ్రెస్ ఖాతాలోకే
Published : February 13, 2026 at 5:04 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు వెలువడ్డ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ సత్తా చాటింది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని 7 మున్సిపాలిటీల్లో ఏడు కైవసం చేసుకున్నాయి. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని బీంగల్, ఆర్మూర్, బోధన్, కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని కామారెడ్డి, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి, బిచ్కుంద స్థానాలను హస్తం ఎగరేసుకుపోయింది. భీంగల్ మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులకు గాను 8 కాంగ్రెస్ , 4 బీఆర్ఎస్ స్థానాలతోనే సరిపెట్టుకుంది. ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేసింది. 36 వార్డులకు గాను 19 వార్డులు కాంగ్రెస్ గెలుచుకోగా బీఆర్ఎస్ 5, బీజేపీ 8, 4 వార్డులలో స్వతంత్ర అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. బోధన్ మున్సిపాలిటీలో 38 వార్డులో కాంగ్రెస్ 17, బీఆర్ఎస్ 5, బీజేపీ 3, 13 స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కైవసం చేసుకున్నారు.
కామారెడ్డి జిల్లాలోనూ కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్ : కామారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ విజయభేరీ మోగించింది. కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 49 వార్డులకు కాంగ్రెస్ 19, బీఆర్ఎస్ 10, బీజేపీ 18, ఇతరులు 2 కాంగ్రెస్ సత్తా చాటింది. బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 19 వార్డులో 11 కాంగ్రెస్ విజయభేరి మోగించింది. బీఆర్ఎస్ 3, బీజేపీ 3, ఒకరు ఇతరులు, స్వతంత్య్ర అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఎల్లారెడ్డి మున్సిపాలిటీలోనూ కాంగ్రెస్దే హవా. 12 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ 10, ఒక వార్డులో బీఆర్ఎస్, ఇతరులు ఒక వార్డును గెలుచుకున్నారు. బిచ్కుంద మున్సిపాలిటీలోని 12 వార్డులకు 10 కాంగ్రెస్ స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది. బీఆర్ఎస్ కేవలం 2 స్థానాలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది.