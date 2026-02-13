తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు - అత్యధిక స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ దూకుడు
నల్గొండ జిల్లాలో హవా కొనసాగిస్తున్న కాంగ్రెస్ - పలు చోట్ల ఆసక్తికరంగా ఏర్పడిన హంగ్ - నల్గొండ జిల్లా చిట్యాలలో గెలిచిన ట్రాన్స్జెండర్ సుధాకర్ - పలు చోట్ల వెలువడుతున్న ఫలితాలు
Published : February 13, 2026 at 12:33 PM IST
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026 : సార్వత్రిక సమరాన్ని తలపించిన మున్సిపల్ సమరంలో ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్కువ మున్సిపాలిటీలపై పాగా వేసింది. ఇప్పటివరకు వెలువడిన ఫలితాల్లో ఉమ్మడి నల్గొండ, కరీంనగర్ జిల్లాలో అధికార పక్షం అత్యధిక మున్సిపాలిటీలపై జెండా ఎగురవేసింది. ఖమ్మంలోనూ హస్తం పార్టీ అత్యధిక మున్సిపాలిటీలను గెలుచుకుంది. ఓట్ల లెక్కింపు ఇంకా కొనసాగుతోంది. ఫలితాలు ఒక్కొక్కటిగా వెల్లడవుతున్నాయి. ఇప్పటి వరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం మెజార్టీ స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దూసుకుపోతోంది.
చాలా మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్ : మహబూబ్నగర్ జిల్లా దేవరకద్రలో ఏ పార్టీకి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రాలేదు. దేవరకద్రలో 12 వార్డులు ఉండగా కాంగ్రెస్ 6, బీఆర్ఎస్ 4, బీజేపీ 1, ఇతరులు 1 గెలుచుకున్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కెసముద్రం మున్సిపాలిటీలో ఏ పార్టీ ఆధిక్యం కనబర్చలేదు. 16 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 8, బీఆర్ఎస్ 8 గెలుచుకున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా కోహీర్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 16 వార్డులకు గాను కాంగ్రెస్ 8, బీఆర్ఎస్ 5 చోట్ల విజయం సాధించాయి. బీజేపీ, ఎంఐఎం, స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక్కో చోట గెలిచారు.
క్యాతనపల్లిలోనూ అదే పరిస్థితి : మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ఏ పార్టీకి దక్కలేదు. క్యాతనపల్లిలో 22 వార్డులు ఉండగా కాంగ్రెస్ 7, బీఆర్ఎస్ 10, బీజేపీ 1, ఇతరులు 4 గెలుచుకున్నారు. వనపర్తి జిల్లా అమరచింతల మున్సిపాలిటీలోనూ మ్యాజిక్ ఫిగర్ను ఏ పార్టీ దాటలేదు. 10 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ 3, బీఆర్ఎస్ 3, బీజేపీ 3, ఇతరులు 1 చోట విజయం సాధించారు. ఆసిఫాబాద్ మున్సిపాలిటీలో హంగ్ ఏర్పడింది. 20 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ 9, కాంగ్రెస్ 7, ఇతరులు 4 చోట్ల గెలుపోందారు.
ఖమ్మంలో టీడీపీ అభ్యర్థి గెలుపు : ఖమ్మం జిల్లా మధిర మున్సిపాలిటీలోని 10వ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి బోడేపూడి రేవతి జయకేతనం ఎగురవేశారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పెదపూడి సుధాకర్పై ఆమె విజయం సాధించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా రామాయంపేట మున్సిపాలిటీ 24, 26 వార్డుల నుంచి పోటీ చేసిన భార్యాభర్తలైన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు.
వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ కైవసం : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీని ఫార్వర్డ్ బ్లాక్(సింహం గుర్తు) కైవసం చేసుకుంది. మొత్తం 10 వార్డుల్లో ఎనిమిది చోట్ల ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ తరఫున బరిలోకి దిగిన అభ్యర్థులు జయకేతనం ఎగురవేశారు. మిగతా రెండు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ఒక్కో స్థానాన్ని గెలుచుకున్నాయి.