ప్రధాన పార్టీలకు స్వతంత్రుల ఝలక్ - పంచాయతీ పోరులో ఓటర్ల భిన్నమైన తీర్పు
రాష్ట్రంలో ముగిసిన రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భిన్నమైన తీర్పునిచ్చిన ఓటర్లు - 199 చోట్ల కాంగ్రెస్ మద్ధతు దారులు, 117 చోట్ల బీజేపీ మద్ధతు దారులు విజయం
Published : December 15, 2025 at 11:37 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు ఆదివారంతో ముగిశాయి. ఎన్నికల ఫలితాలను కూడా అదేరోజు ప్రకటించారు. అయితే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు మొదటి విడతతో పోల్చుకుంటే భిన్నమైన తీర్పు ఇచ్చినట్లుగా స్పష్టమవుతోంది. ఈసారి కాంగ్రెస్తో పాటు బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లనూ ఆదరించినట్లుగా స్పష్టమైంది. నియోజకవర్గాల వారీగా నేతలు ప్రభావం చూపినట్టు వెల్లడైంది.
రెండో దశలో ఆదిలాబాద్, బోథ్, నిర్మల్, ముథోల్, సిర్పూర్(టి), బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గాల్లోని 28 మండలాల్లో 514 గ్రామ పంచాయతీలకు గానూ, 30 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఓచోట ఎన్నిక జరగలేదు. మిగిలిన 483 పంచాయతీల్లో 1,635 మంది సర్పంచి అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఓట్ల లెక్కింపు అనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు 199 చోట్ల విజయం సాధించి మొదటి స్థానంలో నిలిస్తే, 117 స్థానాలతో బీజేపీ రెండో స్థానంలో స్థానంలో నిలిచింది. ఇక బీఆర్ఎస్ 99 స్థానాలతో మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు 82 చోట్ల గెలుపొందటం రాజకీయ వైవిధ్యాన్ని చాటింది.
కాంగ్రెస్ పార్టీ : మంచిర్యాల జిల్లాలోని బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో హస్తం పార్టీ ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది. బీఆర్ఎస్ నామమాత్రపు ఉనికిని చాటుకుంది. కొన్నిచోట్ల ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు గెలవగా, బీజేపీ అసలు ఖాతానే తెరవలేకపోవడం గమనార్హం. రాష్ట్రమంత్రి వివేక్ సోదరుడైన ఎమ్మెల్యే వినోద్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ప్రయత్నాలు కూడా అంతగా ఫలించలేదు. బెల్లంపల్లి, కాసిపేట, నెన్నెల, కన్నెపల్లి, వేమనపల్లి, భీమిని మండలాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది.
కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని సిర్పూర్(టి) నియోజకర్గం పరిధిలో హస్తం పార్టీ వెనకబడింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మాత్రం ఆధిక్యతను ప్రదర్శించింది. అదే నియోజకవర్గం పరిధిలోకి వచ్చేసరికి బీజేపీ కంటే వెనకబడింది. నిర్మల్ జిల్లాలో హస్తం పార్టీ రెండో స్థానానికి పరిమితమైంది. మాజీ మంత్రి ఎ.ఇంద్రకరణ్రెడ్డి తన స్వగ్రామం ఎల్లపల్లిలో సైతం తన అభ్యర్థిని గెలిపించుకోలేకపోవటం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
కమల వికాసం: మొదటి విడత ఎన్నికలతో పోల్చితే రెండో విడతలో కమలం వికసించిందని చెప్పవచ్చు. ప్రధానంగా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలైన పాయల్ శంకర్, ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, రామారావు పటేల్ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ముథోల్ ప్రాంతాల్లో స్పష్టమైన ఆధిక్యతను చాటుకుంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఆశించిన ఫలితాలు రావటంతో కమల శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం కనిపించినప్పటికీ, చాలాచోట్ల స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలో నిలిచిన వారు గెలుపొందటం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. కుమురం భీం జిల్లాలో సిర్పూర్(టి) ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీశ్బాబు నియోజవకర్గంలో 22 పంచాయతీలను కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఒక్కటంటే ఒక్క సర్పంచి స్థానాన్నీ గెలుచుకోలేకపోయింది.
వన్నెతగ్గిన గులాబీ: ఉమ్మడి జిల్లాలో సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో కోనప్ప చొరవతో ప్రభావం చూపిన బీఆర్ఎస్, బోథ్ నియోజకర్గంలో స్వల్ప ఆధిక్యతను సాధించింది. మిగిలిన చోట్ల దాని ప్రభావం మాత్రం పెద్దగా కనిపించలేదు. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని మాజీమంత్రి జోగు రామన్న ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ మూడో స్థానానికే పరిమితమవగా, నిర్మల్ జిల్లాలోనైతే పూర్తిగా చతికిలపడింది. ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కొన్నిచోట్ల విజయం సాధించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
