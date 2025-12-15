రెండో విడత ఫలితాలు : 85.86 శాతం పోలింగ్ - సగానికి పైగా స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుల జోష్
రెండో విడతలోనూ సగానికి పైగా స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుల జోష్ - 85.86 శాతం పోలింగ్ నమోదు - యాదాద్రిలో అత్యధికం - నిజామాబాద్లో అత్యల్పం
Published : December 15, 2025 at 7:23 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు విజయదుందుభి మోగించారు. మొత్తం 4,333 స్థానాల్లో సగం కంటే ఎక్కువ స్థానాల్లో గెలిచి ఆధిక్యాన్ని చాటారు. సిద్దిపేట, కుమురం భీం, జనగామ, నిర్మల్ మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన వారే మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నారు. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ రెండో విడతలోనూ గట్టి పోటీ ఇచ్చి రెండో స్థానంలో నిలిచింది. బీజేపీ మద్దతుదారులకు నిర్మల్ జిల్లాలో మెజారిటీ స్థానాలు వచ్చాయి. అటు వణికించే చలిలోనూ ఉదయం నుంచే పల్లె ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలిరావడంతో ఈసారి 85.86 శాతం పోలింగ్ నమోదయ్యింది.
రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ వణికించే చలిలో ఓటర్లలో ఉత్సాహం ఉరకలెత్తింది. ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. 85.86 శాతం పల్లె ప్రజలు ఓటు వేశారు. ఈ నెల 11న జరిగిన మొదటి విడతలో నమోదైన 84.28 శాతం పోలింగ్ కన్నా, ఇది 1.58 శాతం ఎక్కువ. ఆదివారం సెలవు రోజు కావడంతో పోలింగ్ శాతం పెరిగింది. రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8,307 వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మంచిర్యాల, వరంగల్ జిల్లాల్లోని ఒక్కొక్క గ్రామంలో, నల్గొండ జిల్లాలోని 3 గ్రామాల్లో, 108 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. ఇంకో రెండు గ్రామాల్లో, 18 వార్డుల్లో ఎన్నికలను నిలిపివేశారు. ఆదివారం 193 మండలాల్లోని 3,911 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు, 29,917 వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎన్నికలు జరిగాయి.
చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా అంతా ప్రశాంతం : 12,782 మంది సర్పంచి పదవులకు, 71,071 మంది వార్డు సభ్యులకు పోటీపడ్డారు. మొదటి విడత మాదిరిగానే రెండో విడతలోనూ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో అత్యధికంగా 91.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. నిజామాబాద్లో అత్యల్పంగా 76.71 శాతం మంది ఓట్లేశారు. 29 జిల్లాల్లో 80 శాతానికి పైగా పోలింగ్ జరిగింది. మొత్తం ఓటర్లు 54 లక్షల 40 వేల 339కు గానూ 46 లక్షల 70 వేల 972 మంది ఓటు వేయగా, అందులో మహిళలే అధికంగా ఉన్నారు. మొత్తం 27 లక్షల 82 వేల 494 మంది మహిళా ఓటర్లలో 23 లక్షల 93 వేల 010 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. పురుష ఓటర్లు 26 లక్షల 57 వేల 702 మంది ఉండగా, 22 లక్షల 77 వేల 902 మంది ఓటు వేశారు. ఇతరుల్లో 143కు 60 మంది ఓట్లు వేశారు. అక్కడక్కడా చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల తీరును అధికారులు పర్యవేక్షించారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పోలింగ్ ముగియగా, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టారు.
ఒక్క నిర్మల్ జిల్లాలోనే బీజేపీ సత్తా : పోటీ హోరాహోరీగా జరగడంతో చాలాచోట్ల ఉత్కంఠభరితంగా ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. పలుచోట్ల ఒకటి, రెండు ఇలా తక్కువ మెజార్టీతోనూ చాలా మంది విజయం సాధించారు. ఆదివారం రాత్రి రెండో విడత ఎన్నికల్లో సర్పంచులు, వార్డు సభ్యుల ఫలితాల వెల్లడి అనంతరం ఉప సర్పంచి ఎన్నికలను అధికారులు నిర్వహించారు. వార్డు సభ్యులను సమావేశపరిచి ఉప సర్పంచులను ఎన్నుకున్నారు. 27 జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులు మెజారిటీ సాధించారు. నల్గొండ, ఖమ్మం, కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సూర్యాపేట జిల్లాలు, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఆదిలాబాద్, భద్రాద్రి, ములుగు, మెదక్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో హస్తం పార్టీ మద్దతుదారులు గెలుపొందారు. నాగర్కర్నూల్, నారాయణపేట, గద్వాల, భూపాలపల్లి, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, మహబూబాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, రంగారెడ్డి, హనుమకొండ, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు మెజారిటీ స్థానాలు గెలిచారు. సిద్దిపేట, కుమురం భీం, జనగామలలో మాత్రమే బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు ముందున్నారు. అటు నిర్మల్ జిల్లాలో బీజేపీ మద్దతుదారులు మెజారిటీ స్థానాలు సాధించగా, ఆదిలాబాద్లో రెండో స్థానంలో నిలిచారు. 6 జిల్లాల్లో కాషాయ పార్టీ మద్దతుదారులు ఒక్కస్థానాన్ని సైతం దక్కించుకోలేకపోయారు.
రెండో విడతలోనూ కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుల హవా - 2 వేలకు పైగా స్థానాల్లో పాగా
ఎమ్మెల్యేల స్వగ్రామాల్లో ఎదురుగాలి - ఖమ్మం జిల్లాలో బోణీ కొట్టిన టీడీపీ